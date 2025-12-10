アカウント停止・露出低下を未然に防ぐ実用ガイド『Googleビジネスプロフィールの禁止行為・違反チェック完全ガイド』を無料公開

イクシアス株式会社

AI搭載型の店舗情報発信・分析プラットフォーム「STOREPAD（ストアパッド）」を提供するイクシアス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：内藤 崇司）は、店舗オーナーや店長に向けて、Googleビジネスプロフィールの運用リスクを管理するための無料資料『Googleビジネスプロフィールの禁止行為・違反チェック完全ガイド』を公開しました。

資料をダウンロード :https://storepad.jp/report/202512_GBPcheck

集客に不可欠なGoogle ビジネス プロフィールですが、日々の運用における「うっかり違反」が、検索非表示やアカウント停止などの重大なダメージを招くケースが増えています。

本資料は、公式ガイドラインを基に、自店舗が違反していないかを即座に確認できるチェックガイドです。よくある違反事例や判断に迷うグレーゾーン、悪質な業者への対策まで、安全な運用を守るための実務知識を凝縮しました。

主な内容

- 違反の全体像と景品表示法違反のリスク- 【項目別】よくある違反とチェックリスト（店舗情報・写真・口コミ）- 悪徳系業者（MEO業者）に騙されないための知識- 運用ルールの策定と違反発覚時の対応フロー

長期的に安定した集客を実現するために、ぜひ本資料をご活用ください。

資料の一部をご紹介

STOREPAD（ストアパッド）について

STOREPADは、国内外のさまざまな店舗集客メディアと連携する、店舗情報発信・分析プラットフォームです。地図アプリ・ポータルサイト・インバウンド向けメディア・SNS・HPなど様々な媒体への一括情報発信や口コミ分析で工数削減と集客向上、効果的なMEOを実現。店舗運営を成功に導きます。

会社概要

会社名：イクシアス株式会社

代表者：代表取締役社長CEO 内藤 崇司

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル10F

会社HP：https://ixyas.co.jp/