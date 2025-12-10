日本トイザらス、「おもちゃのリユース大作戦」で集まった　　　　　　　　　299点のおもちゃをクリスマスプレゼントとして寄付！

日本トイザらス株式会社

玩具とベビー用品の国内最大級の総合専門店を運営する日本トイザらス株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：李 孝）は、サステナブルな取り組みの一環として「おもちゃのリユース大作戦」を実施しました。お子さまが遊ばなくなったおもちゃを回収し、次の持ち主へつなぐことで、資源の有効活用と笑顔の輪を広げることを目的としています。

本キャンペーンは、2025年3月に池袋サンシャインシティ店で試験的に開始し、5月・8月にも同店で実施しました。3回の実施を通して集まった合計329点のおもちゃは、10月中に近隣の児童養護施設などに寄付済みです。

その後、2025年10月17日（金）～11月20日（木）の期間に全国7店舗へと拡大して実施し、合計299点のおもちゃを回収しました。これらのおもちゃとトイザらスオリジナルブランド「Playpop」の新品おもちゃ（合計141点）を合わせた合計440点をクリスマスプレゼントとして、児童養護施設・子育て支援センター・保育園など全32の施設に寄付しました。寄付は11月下旬～12月上旬にかけて行われました。

今回の実施を受けて、来年度も「おもちゃのリユース大作戦」を継続・拡大して実施し、資源の有効活用と笑顔の輪を広げる取り組みを推進していく予定です。

■10-11月「おもちゃのリユース大作戦」キャンペーン概要

・実施期間：2025年10月17日（金）～11月20日（木）

・実施店舗：全7店舗

- トイザらス・ベビーザらス 札幌店（北海道）- トイザらス・ベビーザらス 郡山店（福島県）- トイザらス・ベビーザらス 宇都宮店（栃木県）- トイザらス・ベビーザらス 久喜菖蒲店（埼玉県）- トイザらス・ベビーザらス 松原天美店（大阪府）- トイザらス・ベビーザらス 徳島店（徳島県）- トイザらス・ベビーザらス 佐賀店（佐賀県）

・実施内容：

対象おもちゃのお持ち込みでスターカードポイント100ポイントをプレゼント

お持ち込みはお一人様1日1回限り、点数に関わらず100ポイントを10日前後で付与

【対象のおもちゃ】

ベビー・幼児・小学生向けおもちゃ、知育玩具、電子玩具、ブロック（単一ピース除く）、ぬいぐるみ、ドール、おままごとセット、コスチューム、ボードゲーム、スポーツ用品

※以下の場合はお預かりすることができません

- 72×35×45cmの箱に収まらないもの- ひどい汚れや破損・故障品- 付属品のみ（単体であそべないもの）- 安全性や衛生的に問題のあるもの（破損や食べかすなどの汚れやカビなど）- ACアダプターや専用充電池がなく、乾電池以外で動作確認ができないもの

【対象外のおもちゃ】

トレーディングカード、シール、ステッカー、テレビゲーム機、ポータブルゲーム機、ゲームソフト、組み立て済みの工作・プラモデル、カプセルトイ、自転車・三輪車などの乗用玩具、ジムなどの大型遊具、食玩、ベビー用品など

・回収数：合計299点

・寄付先：全32施設 ※下記は一例

＜栃木県宇都宮市＞

・児童養護施設きずな

・子ども発達センター（ここ・ほっと）

・堯舜国際幼稚舎

・託児所カンガルー

・ニチイキッズ星が丘通り保育園

＜埼玉県久喜市＞

・タイムこどもデイサービス かのん

・久喜保育ルーム

・久喜市立のぞみ園

・児童デイサービス プラス菖蒲

・久喜地域子育て支援センター「ぽかぽか」

・鷲宮地域子育て支援センター「すまいる」

・栗橋地域子育て支援センター「くぷる」

＜大阪府松原市＞

・みんなの木天美

・やんちゃまファミリーwith

＜佐賀県佐賀市＞

・佐賀清光園

・みどり園

・ちえんかん保育園

・そらいろこども園

・おへそこども園

■おもちゃを受け取られる施設の皆様

■プレゼントされたおもちゃで遊ぶ子ども達

■集まったおもちゃとトイザらスオリジナルブランド「Playpop」の新品おもちゃ

■トイザらスオリジナルブランド「Playpop」

「Playpop」は「たのしい時間をみんなで。わくわくをみんなに届けよう！」をコンセプトに、遊びを通じて個性を尊重し、世界をつなぎ、すべての人にわくわくと喜びを届けるブランドです。おもちゃからライフスタイル雑貨まで、幅広いジャンル・年齢層をカバーするラインナップです。

URL：https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/playpop/