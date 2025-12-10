699日ぶりの再開！石川県七尾市「なかじま猿田彦温泉 いやしの湯」テープカットセレモニーを開催しました

株式会社エムアンドエムサービス左より、小牧町会長 赤坂 達也様、七尾市副市長 星野 弘幸様 当社代表取締役社長 小池 悟

株式会社エムアンドエムサービス（京都府亀岡市、代表取締役社長 小池 悟）は、当社が石川県七尾市より指定管理者に指定された日帰り温泉施設「なかじま猿田彦温泉 いやしの湯」の営業を、2025年11月29日（土）11時より再開いたしました。

同施設は、令和6年能登半島地震の影響によりやむを得ず閉鎖しておりましたが、再び当社が管理・運営を担い、施設整備や安全確認を経て、このたびの再開が実現しました。

再開当日の10時より、七尾市副市長 星野 弘幸様のご臨席のもと、テープカットセレモニーを執り行いました。地元中島町外（そで）地区の団体による「外雷太鼓」の演奏や、七尾市のマスコットキャラクター「とうはくん」も登場するなど、約1年11カ月ぶりの再開を地域の皆様とともに祝いました。

テープカットセレモニー当日の様子

主催者代表挨拶：株式会社エムアンドエムサービス 代表取締役社長 小池 悟

＜抜粋＞弊社は震災前より、石川県七尾市で「国民宿舎 能登小牧台」と、この「なかじま猿田彦温泉 いやしの湯」の運営を担ってまいりました。震災の影響を受け、「もう戻れないのでは」と思ったこともありました。しかしこのたびの復活においては、まさに温泉の湯の力を信じる思いがあります。地域の皆様にとって、この場所が再び憩いの場となるよう、そして復興への新たな一歩となるよう、精一杯努めてまいります。

来賓挨拶：七尾市副市長 星野 弘幸様

＜抜粋＞関係者の懸命な尽力と、何より地域の皆様の再開を望む想いを持ちまして、この日を迎えられたと思います。

単に一つの施設が再開したというだけではなくて、中島地区にとっては大きな復興のシンボルになるものと思っております。加えて、全国から寄せられました支援に対する感謝を伝える場にもしていただければと期待しております。地元の方はじめ多くの方にご利用いただき、癒しと喜びを提供できるように、市としても引き続き支援を行ってまいります。

外雷（そでいかづち）太鼓

七尾市中島町外（そで）地区に所属する「外雷（そでいかづち）太鼓」の皆様による演奏も披露されました。

高校生を中心としたメンバーによるダイナミックで迫力ある太鼓の音が鳴り響き、再開を祝う喜びと熱気が一層高まった素晴らしい演奏でした。

再オープン記念お楽しみ企画も実施しました

当日は11時のオープンに合わせ、先着100名様に牡蠣汁をふるまう無料サービスを実施したほか、綿菓子の無料提供やフランクフルト・焼きそばの販売、さらに七尾市のマスコットキャラクター「とうはくん」との触れ合い企画など、ささやかながらお楽しみ企画をご用意しました。

ご家族連れや地域の皆様にもご参加いただき、天候にも恵まれ、温かな雰囲気の中での再開となりました。

先着100名様にふるまい牡蠣汁綿菓子無料サービス七尾市マスコットキャラクター「とうはくん」と記念撮影焼きそば・フランクフルトの販売も

久しぶりに訪れたお客様からは「待ってたよ！」と声が上がり、いやしの湯のスタッフと「お久しぶりです」と挨拶を交わす姿も見られました。再開を心待ちにしていた地域の想いが、温かい光景として表れた瞬間でした。

今後の展望

今後も「なかじま猿田彦温泉 いやしの湯」が地域に根ざした施設として、健康増進や観光振興に貢献できるよう、サービス向上に努めてまいります。七尾市・地域住民の皆様と連携し、地元中島町の活性化と復興の象徴としてさらなる発展を目指します。

施設概要

施設名 なかじま猿田彦温泉 いやしの湯

所在地 石川県七尾市中島町小牧ヨ部116

営業時間 10時30分～21時終了

定休日 毎週火曜日・年末年始（12月31日～1月2日）

設備 内湯2、露天風呂2、サウナ2、休憩スペース

料金

■再オープン記念価格（2025年12月30日まで）

大人（中学生以上） 550円

小人（3歳以上～小学生） 240円

回数券（12枚綴り） 大人 5,500円 小人2,400円

■通常価格（2026年1月3日～）

大人（中学生以上）600円

小人（3歳以上～小学生） 300円

幼児（3歳未満） 無料

回数券（12枚綴り）大人 6,000円 小人 3,000円

アクセス

＜電車＞のと鉄道「西岸駅」下車、徒歩約10分

＜お車＞金沢から のと里山海道で横田ICより約10分



【なかじま猿田彦温泉 いやしの湯のお問い合わせ】

- TEL：0767-66-8686

- 公式サイト：https://www.nanao-iyashinoyu.com/(https://www.nanao-iyashinoyu.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=iyashi_ceremony)

- 株式会社エムアンドエムサービス

- URL：https://mandm.co.jp/(https://mandm.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=iyashi_ceremony)

- お問い合わせ：https://mandm.co.jp/contact/(https://mandm.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press-release&utm_campaign=iyashi_ceremony)