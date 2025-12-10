HYTEK Inc.が総合演出を担当、金継ぎをモチーフにしたインタラクティブツリー「キンツギツギキ」がオランダの国際的なデザインアワード【FRAME Awards 2025】でGoldを獲得

株式会社HYTEK

株式会社HYTEK（東京都港区、代表取締役 満永隆哉・道堂本丸）が制作を手がけた「キンツギツギキ」が、オランダの国際的なデザインアワード【FRAME Awards 2025】（フレーム・アワード）でGoldを獲得いたしました。また、日本最大級のデザインアワード【日本空間デザイン賞 2025】でもショートリストに入賞いたしました。

HYTEKでは総合演出・プロデュースを担当し、石川県でも盛んな伝統工芸「金継ぎ」に着目したコンセプトの開発から、光と音の演出を行なっています。

FRAME AWARDS

https://frameweb.com/project/kintsugi-tsugiki

○キンツギツギキ

キンツギツギキは、2024年11月14日から東京ミッドタウン八重洲で開催されたクリスマスイベント「MIDTOWN YAESU CHRISTMAS 2024」のガレリア・アトリウムにおいて披露しました。石川県でも盛んな伝統工芸「金継ぎ」から着想を得たインタラクティブツリーです。石川と東京の木材を組み合わせて作られたツリーは、バラバラになったものを繋ぎ合わせる金継ぎのように、新たな輝きを生み出します。キンツギツギキは訪れる人のアクションによって特別な光と音の演出を披露。ツリーの台座に手をかざすと、それぞれのパーツを繋ぎ合わせるよう金色の光が駆け巡り、幻想的な音楽と合わせ空間を彩ります。プロデュースはHYTEK、空間・インタラクション設計は博展が担当。楽曲は石川県出身のアーティストKan Sano氏が提供。石川の資材は「のと復耕ラボ」＆「古材クリエイト青組」や石川県の「フルタニランバー」、東京の資材は「森未来」と連携し、石川と東京の木材を組み合わせたツリーの造作を実現します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ponn9Qi45LI ]

・「キンツギツギキ」クレジット

総合演出：HYTEK Inc.

クリエイティブディレクター：満永 隆哉

プロデューサー：道堂 本丸

プランナー/コピーライター：清水 出帆

アートディレクター：中山 沙織

グラフィックデザイナー：千田 桃歌

アシスタントプロデューサー：佐護 忠聖, 今井 虎之介

空間・インタラクション設計：博展

デザイナー：布川 光郷

テクニカルディレクター：竹島 千尋, 久我 尚美

クリエイティブエンジニア：石曽根 奏子, 高橋 亜美

プロダクトマネジメント：松木 和哉, 熊崎 耕平

プロデューサー：栗田 一広, 安齋 温陽, 楯 誠志郎

資材協力：フルタニランバー／のと復耕ラボ／古材クリエイト青組／森未来

楽曲提供：Kan Sano

作品提供 / ワークショップ監修：ナカムラクニオ

・「MIDTOWN YAESU CHRISTMAS 2024」クレジット

主催：一般社団法人八重洲二丁目北地区エリアマネジメント

○受賞アワード

・「FRAME AWARDS」

FRAME AWARDSとは、インテリア / デザイン / 建築情報を網羅し、空間デザイン誌において世界的に権威のあるインテリアマガジンFRAMEが主催する、国際的な空間デザイン/インテリアデザインの賞です。

・「日本空間デザイン賞」

空間デザインの価値を未来へ繋ぐため、2019年に設立された日本最大級のデザインアワード。卓越したデザインや優秀なデザイナーを発掘し、世界へ発信していくことで、空間デザインの新しい可能性を拡げることを目的とした賞です。

◯株式会社HYTEK

非言語の越境コンテンツが集積するテックエンターテインメントレーベル。 “HY”は人々を熱狂させるという俗語”HYPE”に、”TEK”は”TECHNOLOGY”の 略語として1990年代に米国の音楽プロデューサーが使用した俗称に由来。 世界に認知されていない「ハイテク」な技術を、クリエイティブとPRの力で「言語の壁を超えた」エンターテインメントコンテンツへと昇華し、その魅力を世界中へと発信する。設立後間もなく文化庁メディア芸術祭, ADAA Asia Digital Art Award, The Webby Awards, ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS, ADFESTなどを受賞し、イノベーション・デザイン・アート・広告の領域を超え国内外での評価を得ている。

Web：https://hytek.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/hytek_jp/