従業員エンゲージメント向上に取り組む企業を表彰する「BEST ENGAGEMENT AWARD2026」を2026年3月9日（月）に開催決定。

株式会社Take Action

株式会社Take Action（本社：東京都品川区、代表取締役：成田靖也、以下「当社」）は、2026年3月9日(月)、従業員を大切にし、強い組織を目指す企業様を表彰する「BEST ENGAGEMENT AWARD2026」を開催いたします。

THANKS GIFTは、皆様と共に歩んだ10年間で、数えきれないほどの「感謝の瞬間」を組織の力に変えていく姿を目にしてきました。

2026年のBEST ENGAGEMENT AWARDは、10周年という節目に、原点である「サンクス」の価値を改めて分かち合い、感謝の輪を最も深く、 広く根付かせた主役である全ての企業様・従業員様の素晴らしい活動と最高のプラクティスに心からの敬意を表し、讃えるために開催いたします。

皆様の「ありがとう」が織りなす感動的な瞬間を共に祝い、次の10年を共に創造していくことを楽しみにしています。

- 概要

日 程：2026年3月9日(月) 16:00～18:00

参加費：無料

場 所：ZOOM（オンライン）

参加方法：エントリーまたはオブザーバーでの参加申し込み

詳細はこちら：https://www.take-action.co.jp/bestengagementaward/

- スケジュール

01 ：応募フォームからのエントリー 2025年12月1日(月)～12月31日(水)

02 ：エントリー内容・数値に基づく審査 2026年1月・2月

03 ：推薦企業の評価に基づく審査 2026年1月・2月

04 ：BEST ENGAGEMENT AWARD 2026年3月9日(月) 16:00～18:00（オンライン開催）

- 表彰項目

◆メイン表彰：MVP

組織全体のエンゲージメント浸透度と「感謝の熱量」を数値で評価します。

- 評価方法 スコア化：獲得・贈呈コイン枚数 ÷ 有効アカウント数- 選出方法 運用データから自動選出（当社にてデータ抽出）- 表彰内容 各部門のスコア上位3位までを表彰

◆特別賞（ご利用企業様からのエントリー制）

独自の取り組みや突出した成果を多角的に評価する部門です。

- ベストリファラル賞：「リファアルム」を通じて、成果を上げられた企業様に- ベストCXO賞：コインまたは掲示板/ニュース投稿を積極的に行っている経営層の方に- ベストチーム賞：プロジェクトでのエピソードをもとに、優れたチームワークを発揮したチームに- ベストコラム賞：多くの投稿や運用工夫を重ねられている企業様に- ベストタレントファイル賞：「エンゲージメントサーベイ」において、課題の発見や改善に積極的に取り組まれている企業様に

過去の受賞企業はこちら :https://www.take-action.co.jp/bestengagementaward/winner/

- THANKS GIFTについて

『THANKS GIFT』 は日々の感謝や称賛のコミュニケーションを元に、企業理念に即した行動の承認や応援をコインという形で従業員同士で贈り合うことが可能な組織改善プラットフォームです。

https://thanks-gift.net/

贈りあったコインは福利厚生としても活用でき、導入企業様が独自に設定されている商品・サービスだけでなく「Amazonギフトカード」「スマホ決済」「JALマイレージバンク」「QUOカードPay」などと交換することができます。

また、SDGsクラウドファンディングサイト「SDGs Action」への寄付としてもご利用が可能で、2016年のサービスリリース以降、現在1000社以上の企業で導入されています。

- Take Actionについて

株式会社Take Actionは「働く人に熱を。組織にエネルギーを」をミッションに、採用から定着、活躍までワンストップで支援。「活躍している人材の離職を防ぐ＝定着」を促進し組織のエンゲージメントを継続的に高め、組織課題を解決します。

▷企業成長を促進する採用支援サービス： jinji+(https://www.take-action.co.jp/lp/jinji-plus/)（ジンジプラス）

▷従業員がイキイキ働く仕組みに： THANKS GIFT(https://thanks-gift.net/) (サンクスギフト）

▷人的資本経営をサポートする： タレントファイル(https://thanks-gift.net/talentfile/)

▷リファラルとアルムナイ採用なら：リファアルム(https://take-action.co.jp/referalum/)

会社名 ： 株式会社Take Action （ URL：https://www.take-action.co.jp/ ）

代表者 ： 成田靖也（なりたせいや）

住所 ： 〒141-0031東京都品川区西五反田 7-9-5 SGテラス2F

設立 ： 2010年10月5日

資本金：5251万3750円

■報道関係者からの連絡先

株式会社Take Action 広報担当

電話：03-6417-4083

メール：marketing@take-action.jp