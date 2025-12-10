2026年の運勢｜ホロスコープで占う、2026年あなたの総合運。公式サイトにて一般公開中

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、2025年12月10日（水）より、運営する月額公式占いサイト『詳解ホロスコープ｜チャコとクォッカの星読み研究会』にて「ホロスコープで占う2026年の運勢」を一般向けに提供開始いたしました。

◆『ホロスコープで占う2026年の運勢』URL: https://horo-scope.net/guest_category_menu/2026

◆『詳解ホロスコープ｜チャコとクォッカの星読み研究会』URL：https://horo-scope.net

ホロスコープで占う2026年の運勢

■概要

高い緻密さと正確さを誇るホロスコープ鑑定のサイト『詳解ホロスコープ｜チャコとクォッカの星読み研究会』は、この度「ホロスコープで占う2026年の運勢」をリリースいたしました。こちらはまだ当サイトの会員として登録されていないお客様にも、2026年の運勢を占っていただけるページとなっております。

本サイトでは、あなたの生年月日、出生時間に出生地を加えて作成する精密なホロスコープを用いて、あなたが生まれ持つ性格、運勢、これから起こる出来事とその日付まで詳細に占います。2026年は、時代や社会のムードを司る木星・土星・天王星の移動により、私たちの考え方や行動に大きな変化がもたらされる一年です。そんな変化の波に乗りながらも、あなたらしく充実した一年を過ごせますように…ホロスコープで2026年あなたの運勢を詳細に占います。

※「ホロスコープで占う2026年の運勢」を全て確認するには、公式サイト『詳解ホロスコープ｜チャコとクォッカの星読み研究会』（https://horo-scope.net）への会員登録（月額440円）が必要です。

■公式サイト「詳解ホロスコープ｜チャコとクォッカの星読み研究会」のご紹介

インスタなどで絶大な人気を誇る「チャコとクォッカの星読み研究会」監修による、丁寧で分かりやすいホロスコープ占星術の占いサイトです。数千年の歴史を持つホロスコープは、長い期間かけて蓄積された膨大な統計と分析に裏付けされたもの。そんなホロスコープを詳細に読み解いていき、星から授かった「あなた」だけの運命を丁寧に分かりやすくお伝えします。

■監修者「チャコとクォッカ星読み研究会」のご紹介

2014年に設立。「星読みをもっと身近に、もっと解りやすく」をモットーに発信と研究を行っている。インスタのフォロワー数は3.5万人。ブログは数万人に購読されている人気サイトとなっている。

もっと楽しい毎日に変えたい。そんなあなたに向けて、チャコとクォッカの星読み研究会では、ホロスコープ通じて星が教えてくれる「あなたに必要なメッセージ」を発信中。

・星を生活に活かして運気アップする方法

・何のために起きているのか、今起きていることの意味を知る

・辛い今を抜け出すヒント

星読みへの深い理解と、丁寧で分かりやすい解説で、星を読むことや自分の運命を知る事の面白さを伝える活動を精力的に行っている。

■コンテンツ概要

・コンテンツ名称：詳解ホロスコープ｜チャコとクォッカの星読み研究会

・販売料金 ：月額440円（税込）

・提供URL ：https://horo-scope.net

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。