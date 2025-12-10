【THEフィッシング】熱おびる磯釣りの季節　大分 鶴見・米水津のグレ釣り／12月13日(土)放送

テレビ大阪株式会社左から木村真也（きむら しんや）・池田翔悟（いけだ しょうご）、グレ (C)テレビ大阪

【番組名】「THEフィッシング」

熱おびる磯釣りの季節

大分 鶴見・米水津のグレ釣り

【放送日時】2025年12月13日(土)夕方5：30～6：00

テレビ大阪製作・テレビ東京系列全国ネット

＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送＞

【出演者】

木村真也（きむら しんや）

池田翔悟（いけだ しょうご）

【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/the_fishing/

熱おびる磯釣りの季節 大分 鶴見・米水津のグレ釣り

寒さが厳しくなるにつれて熱気を帯びる、‟磯釣り”。今回は人気ターゲット・グレをフカセ釣りで狙う。舞台は大分県・鶴見半島。豊後水道の恩恵を受けるこのエリアは、魚種・魚影ともすこぶる濃い。九州屈指の人気フィールドだ。

(C)テレビ大阪

アングラーは大分在住の木村真也と大阪在住の池田翔悟。２人はともに日本最大規模のグレ釣りトーナメント‟グレマスターズ”の常連。中でも木村は同大会で準優勝４回、その実力は折り紙つきだ。

左から木村・池田 (C)テレビ大阪

釣行は10月末。まず２人が上がったのは鶴見半島の北東エリアの磯。

(C)テレビ大阪

すでに寒グレシーズンが始まり、各地で大型のグレも釣れ始めている。このエリアでも45cmクラスが上がっているという。鶴見での釣行は今回で３回目だという池田。

「せっかくですから大きいの釣りたいですね。40cmオーバー、できれば45cmを」

池田 (C)テレビ大阪

大物への期待を胸に、釣りスタート。序盤、２人は鶴見特有の流れの速い潮流と多くのエサ取りに翻弄される。しかし、こまめに仕掛けを変えたり、オモリを打つなどしてグレにアジャストしていく。

左から池田・木村 (C)テレビ大阪

そして、速い潮が緩んだ瞬間、勢いよくウキが沈んだ。鋭い引きに池田の竿が大きくしなる。

「これはグレでしょ。デカそう」。

釣り上げたのはクチブトグレ、それも40cmオーバーのグッドサイズ。

池田、グレ (C)テレビ大阪

「いいグレです。真っ青でキレイ」と名手・池田も惚れ惚れとする１尾。

すると、すぐそばで今度は木村がヒット！こちらも力強い引きに竿が美しい弧を描く。キャッチしたのはクチブトグレ、こちらも43cmの良型。ここから勢いに乗る２人、30cm後半のグレを連発し、初日を終えた。

木村、グレ (C)テレビ大阪

２日目は、場所を変えて鶴見半島の南側・米水津エリアの磯に上がった。「この磯は40cm、50cmクラスのオナガグレが釣れる。今日は１発大物狙います」と木村。手を変え品を変えながら探っていくが、中々魚からの反応が返ってこない。

左から木村・池田 (C)テレビ大阪

「ここはギャンブルみたいな磯。いきなり来たりするので、油断できない」

するとその言葉通り、突然 木村の竿が勢いよく曲がる。大物グレか！？

左から木村・池田、グレ (C)テレビ大阪

本格シーズンに突入したグレのフカセ釣り。

魚影豊かな大分の海とトップトーナメンターのテクニックは必見。

どうぞお楽しみに！

木村、イサキ (C)テレビ大阪