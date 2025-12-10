日本精化、第9回 資産運用EXPO【春】に出展・セミナー開催

日本精化株式会社

日本精化株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役執行役員社長：矢野 浩史）は、2026年1月16日（金）～18日（日）に東京ビッグサイトで開催される、第9回 資産運用EXPO【春】に出展いたします。投資家の皆様に当社の事業や成長性について直接お話しさせていただき、ご理解いただくことを目的としております。

イベントの詳細は、https://www.am-expo.jp/tokyo-1/ja-jp.html(https://www.am-expo.jp/tokyo-1/ja-jp.html) よりご確認いただけます。

出展ブース・セミナー情報

〇出展ブース 小間番号24-21

〇会社説明セミナー

日時：2026年1月16日（金）16：00～16：25

タイトル：『キレイ』で育む日本精化の今とこれから

ぜひご来場いただき、ブースおよびセミナー会場にお立ち寄りください。

日本精化株式会社

本社所在地：大阪府大阪市中央区備後町2丁目4番9号 日本精化ビル10F

代表者名：矢野 浩史

上場：東証プライム

資本金：59億3322万円

設立：1918年02月

事業内容：

・精密化学品の製造販売

・香粧品の製造販売

・工業用化学品の製造販売

・不動産の賃貸

URL：https://www.nipponseika.co.jp/