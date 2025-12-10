【神戸みなと温泉 蓮】開業10周年記念　1/24・25限定開催「10周年 感謝温冷！天幕蒸風呂（感謝御礼！テントサウナ）」

株式会社ラスイート神戸港を一望しながら整える贅沢な時間をお愉しみいただけます◆PDF版ダウンロード :https://prtimes.jp/a/?f=d24670-456-921f3f74ea66449ea5c2f4d5e747af81.pdf

神戸みなと温泉 蓮（総支配人：横山 秀樹、所在地：神戸市中央区）は、2026年1月24日（土）・25日（日）の2日間限定で、「10周年 感謝温冷！天幕蒸風呂（感謝御礼！テントサウナ）」を特別開催いたします。

当日は、屋外温水プールに12人用のテントサウナ2基と4人用テントサウナを設置。アウフギーサー（熱波師）によるアウフグースイベントもご用意いたします。サウナの後は水風呂代わりに温水プールへ。プールサイドには、DJが奏でるサウンドでリラックスしながらサウナ飯やドリンクを愉しめる「整いスペース」もご用意して、皆さまのお越しをお待ちいたしております。

10周年 感謝温冷！天幕蒸風呂（感謝御礼！テントサウナ）

アウフギーサー（熱波師）イベント

テントサウナ内部（イメージ）海風を感じながら愉しめる外気浴

熱したサウナストーンに水をかけて蒸気を立ち昇らせ、その蒸気をバスタオルなどで仰いで風を送るドイツ発祥のサウナ文化「アウフグース」。アウフギーサー（熱波師）はその技術を駆使し、湿度と体感温度を高め、心地よい爽快感を参加者に提供します。本イベントでは、強運熱波で皆様の運気を爆上げするサウナ伝道師「なんちゃん」や、優しい風と心地よい香りを皆様にお届けする「RINA」など、総勢10人のアウフギーサーが登場。30分に1回繰り広げられる個性あふれるアウフグースパフォーマンスをお愉しみください。

なんちゃん（1日目に登場）TATSUYA（1日目に登場）RINA（2日目に登場）Wa∞ve（1日目に登場）アウフギーサー（熱波師）イベント スケジュール

【第1部】



【第2部】



【第3部】

サウナの後は水風呂代わりに温水プールへ プールサイドではサウナ飯やドリンクもご用意

サウナの後は水風呂代わりに温水プールへ

サウナで温まった後は、軽くシャワーで汗を流して目の前の屋外温水プールを水風呂代わりにご利用ください。

プールサイドでは、DJが奏でるサウンドでリラックスしながらカレーやおでんなど、神戸みなと温泉 蓮自慢のフードメニューを「サウナ飯」としてドリンクと共にお愉しみいただける「整いスペース」をご用意しております。

※フードとドリンクは有料でのご提供となります。

＜神戸みなと温泉 蓮＞神戸みなと温泉 蓮

2015年12月開業。

地下1,150メートルから湧き出る自家源泉が自慢の日帰り利用も可能な天然温泉旅館。

客室は全室50平米以上＆テラス付オーシャンビュー。

露天・屋内大浴場をはじめ、岩盤浴・溶岩浴、屋外温水プール・屋内フィットネスプール、そしてイタリアの最高級フィットネスマシンブランド「テクノジム」社の最高級ライン「ARTIS」を使用したフィットネスジム等、多彩な施設を完備しています。

2016年6月に厚生労働大臣より「温泉利用型健康増進施設」に認定。さらに2024年11月に「運動型健康増進施」にも認定。温泉と運動を通じて、健康増進を後押しする取り組みも強化しています。

神戸みなと温泉 蓮 公式HP：https://ren-onsen.jp/

＜株式会社ラスイートについて＞ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド

ラ・スイート神戸オーシャンズガーデン

うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park

ラスイートルパンビル

ラスイートグループは、スモールラグジュアリーホテル、スイーツ＆ベーカリー施設、温泉旅館、健康増進施設、コンベンション施設を経営・運営しています。

既成概念にとらわれず、日本の宿文化と西洋のホテルの良さを融合した新しいホテルづくりに取り組み、心地よい空間の創出を目指しています。日本のおもてなしの精神が宿る上質なサービスを提供することにより、地域の活性化と地元貢献に寄与します。

公式HP：https://la-suite.co.jp/

