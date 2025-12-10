ふるさと納税の旅行返礼品「ふるなびトラベル」、ANA X株式会社が提供するANAトラベラーズ ダイナミックパッケージ割引クーポンへのポイント交換サービスを開始

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也）が運営するふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp(https://furunavi.jp) ）は、当社とANAグループとの地方創生を推進する事業提携に伴う取り組みの一つとして、旅行返礼品「ふるなびトラベル」（ https://tp.furunavi.jp(https://tp.furunavi.jp) ）において、ANA X株式会社（代表取締役社長：神田 真也、本社：東京都中央区、以下「ANA X」）が提供するANAトラベラーズ ダイナミックパッケージ割引クーポンへのポイント交換サービスを2025年12月10日より開始したことをお知らせいたします。

■旅行体験型ふるさと納税「ふるなびトラベル」とは

「ふるなびトラベル」は、ふるさと納税の寄附で付与される「ふるなびトラベルポイント」を、提携店（ホテル・飲食店・アクティビティ施設など）での支払いに無期限で利用できるサービスです。

・ポイントの仕組み：1ポイント＝1円として利用可能。現金やクレジットカード、各種キャンペーンとの併用も可能。

・寄附金額の自由設定：10,000円から100円単位で寄附金額を設定可能。寄附完了後にポイントを即時付与。

・無期限利用＆積み立て可能：有効期限はなくいつでも利用可能で、高評価を受けています。

■提携の背景

これまで「ふるなびトラベル」は、宿泊・飲食・体験といった“現地での消費”を通じて地域経済の活性化に貢献してきました。現在、全国134自治体で導入されています。

一方、ANA Xが提供する「ANAトラベラーズ ダイナミックパッケージ」は、「航空券」と「宿泊」などを自由に組み合わせ、オリジナルのフリープランを作成できる利便性の高いサービスです。

今回、佐賀県（県庁）の「ふるなびトラベル」において両社が提携することで、従来の「現地での楽しみ」に加え、旅行の「移動（航空券）」にもポイントの価値を拡張します。利用者の利便性向上と、佐賀県（県庁）へのさらなる誘客促進を目指します。

■ サービス概要

・開始日：2025年12月10日（水曜日）

・対象ポイント：佐賀県（県庁）ふるなびトラベルポイント

・交換先：佐賀県ANAトラベラーズ ダイナミックパッケージ割引クーポン

・交換方法：以下よりお手続き可能

https://tp.furunavi.jp/Plan/Detail?plId=13630(https://tp.furunavi.jp/Plan/Detail?plId=13630)

・交換レート：1ポイント＝クーポン1点分

・佐賀県（県庁）のふるなびトラベルポイントはこちらから

https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=682284(https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=682284)

■利用者メリット

ふるなびトラベルポイントで、ANA Xの航空券を含む旅行が利用可能となります。

利用者は保有ポイントを佐賀県ANAトラベラーズ ダイナミックパッケージ割引クーポンに交換することで、ANA Xが提供する航空券代金を含む旅行プラン（航空券＋宿泊など）に充当可能になります。

＜交換の流れ＞1.以下のサイトより交換申込https://tp.furunavi.jp/Plan/Detail?plId=136302.クーポン準備後、交換ポイントを登録3.お申込みから約2週間後、クーポンコードをふるなびにご登録のメールアドレスに通知

※クーポンへの交換は2025年12月10日から2026年2月28日までの期間限定です。（延長可能性あり）

※クーポンへの交換、およびクーポンのご利用には条件があります。必ずサイト内の記載をご確認の上お申込みください。

■ふるなびトラベルポイント概要

【有効期限】無期限

【ポイント付与率】寄附金額の30％

【ポイント価値】1ポイント=1円

【提携施設数】約9,800施設

【利用できる自治体】134自治体（北海道札幌市・東京都千代田区・神奈川県箱根町・京都府京都市・大阪府大阪市・兵庫県（県庁）・福岡県福岡市・沖縄県那覇市 ほか）

※本案内は、2025年12月10日現在の内容です。

※地場産品以外の商品、サービスへのお支払いにはご利用いただけません。

■ANA X株式会社のご紹介

【ANA X株式会社 会社概要】

社名 ： ANA X株式会社

所在地： 東京都中央区日本橋2-14-1

代表者： 代表取締役社長 神田 真也

設立 ： 2016年10月21日

URL ： https://www.ana-x.co.jp/

■株式会社アイモバイルのご紹介

【アイモバイルについて】

アイモバイルは、『“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける』というビジョンを実現するために、ふるさと納税をはじめとした「コンシューマ事業」と、テクノロジーを駆使した「インターネット広告事業」の2つの領域で成長しているマーケティングカンパニーです。

【株式会社アイモバイル 会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル 8階

代表者： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/

■本リリースに関するお問合せ

株式会社アイモバイル

事業企画本部 トラベル事業部

Mail： support@furunavi.jp