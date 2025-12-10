出張や旅行に最適！巻取り式USB-Cケーブル内蔵 USB充電器

多摩電子工業株式会社

多摩電子工業株式会社(本社：神奈川県川崎市、代表取締役 執行役員社長 杉山一)は、巻取り式USB-Cケーブル内蔵＋USB-Cポート搭載、最大65WのUSB Power Delivery（PD）対応のUSB充電器(PR-APC265CK、PR-APC265CW)を、2025年12月より各ECストアにて発売開始いたしました。カラーはブラックとホワイト、価格は5,980円（税込・送料込）です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/102055/table/69_1_dcf4809a82163b468c563f510a09e64a.jpg?v=202512100957 ]

【製品概要】

【特長】

●超急速充電可能！PD（パワーデリバリー）に対応したACアダプタ。

●巻取り式USB-Cケーブルを搭載。

●新素材GaN（窒化ガリウム）を半導体（集積回路）に採用。

●従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型化を実現。

●65WでノートPC、スマホやタブレット、ゲーム機の充電に最適。

●過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。

●90°回転式プラグACプラグ採用で収納、持運びに便利。

●海外でも使用できるAC100V～240V対応※。

※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。

【製品画像】

ノートPCの充電も可能な高出力USB-C巻取式ケーブル内蔵USBパワーデリバリー対応スマホを超急速充電スリムボディ、重さ約135g海外で使用可能安心のPSE認証商品

◼︎製品仕様

サイズ ：約W31.5×H50×D67mm（ケーブル、ACプラグ含まず）

ケーブル ：USB-C（USB Power Delivery）×1

ポート ：USB-C（USB Power Delivery）×1

質量 ：約135g

入力 ：AC100V～240V 50/60Hz 1.5A max

出力 ：［USB-Cケーブル］ 単体使用時最大65W

DC5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、

15V 3A、 20V 3.25A

PPS：DC5V-21V 3.25A

［USB-Cポート］ 単体使用時最大65W

DC5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 3.25A

PPS：DC5V-21V 3.25A

［同時使用時］ 合計最大57W

ケーブル45W＋ポート12W

ケーブル長 ： 最長約70cm

材質 ： （本体ケース）PC

（ACプラグ）銅合金

（ケーブル）TPE

（コネクタケース）TPE、アルミ

保証期間 ：ご購入日より1年

※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

■販売サイトURL：

多摩電子工業ダイレクト

https://shop.tamadenco.co.jp/product/pr-apc265c/

多摩電子工業ダイレクト 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tamadenco/pr-apc265c/

多摩電子工業とは

■バッテリー、充電器の国内販売実績が豊富で、全国の大手コンビニエンスストアに納入されているほか、大手ディスカウントストアやスーパーなど様々な流通網を独自開拓し商品供給しています。