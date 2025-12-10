スパークル、「東北スタートアップ・ローカルゼブラ地図2025」を公開

スパークル株式会社東北スタートアップ・ローカルゼブラ地図2025

スパークル株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役：福留 秀基）は、東北地域のスタートアップ・ローカルゼブラエコシステム強化を目的に、東北全体のスタートアップ・ローカルゼブラをまとめた『東北スタートアップ・ローカルゼブラ地図2025』を公開いたしました。

地図の公開にあたり、作成の経緯や注目企業の紹介等を、当社インターン生によりnoteにもまとめています。

下記のリンクから、ぜひ併せてご確認願います。

noteリンクはこちら：

https://note.com/spurcle_tohoku/n/n1b24230e59ab

東北スタートアップ・ローカルゼブラ地図2025作成の背景

1. 『仙台・東北』としてグローバル拠点都市へ

まず一つ目は、世界を見据えた動きです。 内閣府などが推進する「第2期スタートアップ・エコシステム拠点都市」において、「仙台・東北スタートアップ・エコシステムコンソーシアム」が「グローバル拠点都市」に選定されました。

これまでは「推進拠点都市」として成長を続けてきましたが、今回の選定により、仙台だけでなく東北全体が連携し、東京や愛知・大阪・福岡と並んで「世界に通用するスタートアップ拠点」を目指す環境整備が進んでおります。

2. 地域を支える「ローカルゼブラ」の台頭

そしてもう一つが、経済産業省などが推進する急成長やIPOだけをゴールとせず、地域の社会課題解決と持続的なビジネスを両立させる『ローカルゼブラ』モデルという概念の広がりです。

このモデルは、他地域に比べ急速に進行する社会課題とともに歩んできた東北の土壌にこそ、深くマッチするものです。

東北には人材流出、高齢化、過疎化、地域産業の衰退といった様々な課題があります。一方で、そのような課題に向き合い、東北を明るく照らそうと奮闘する企業の皆さまが多数存在することも事実です。

地図作成にあたっての掲載基準

この度本地図を作成するにあたり、弊社にてスタートアップ・ローカルゼブラの掲載基準を設定いたしました。

掲載基準に基づき公開情報をベースにリサーチ・ヒアリングを行い、掲載企業を選定しております。

※追記・修正等のご要望がある場合はご連絡ください。

〈スタートアップ〉

１.東北に本社がある

２.直近5年間（2020年以降）にエクイティでの資金調達実績がある

３.EXIT（上場または売却）していない

〈ローカルゼブラ〉

１.東北に本社があること

２.設立から10年程度の企業（インパクトを志向するファンドからの出資を受けている場合はこの限りではない）

３.以下の要素を2つ以上満たしうる企業

a. 地域課題ドリブン性

事業の出発点や主な活動が、地域課題（人口減少、産業衰退、医療・教育・環境・防災等）の解決を志向している

b. 社会的使命の明確性

経営者や企業メッセージの中に、"社会的価値"や"地域貢献"を重視する姿勢が見られる

c. 共創・循環性

地銀・自治体・大学・NPO・地域企業など、地域の複数主体と連携・協働して事業を進めている

スパークル代表福留よりコメント

東北のスタートアップを可視化する「スタートアップ地図」を作り始めて早4年。今年はATERUIの運営などもあり遅くなりましたが、なんとか年内にリリースすることができました！

掲載数が多いため、どうしても情報の抜け漏れがあるかと思います。その際は、こそっとフォームからご連絡いただけますと幸いです。（リーンな作成と、温かい目で捉えていただけると大変ありがたいです…！）

弊社もATERUIなどを通じて東北を広く盛り上げつつ、投資をさらに加速させています。 東北のスタートアップ・ローカルゼブラがもっと増えるよう尽力しますので、引き続き皆さま、ご一緒させてください！

スパークル株式会社について

スパークル株式会社は、「新しい世界の経済循環をつくる」をミッションとして、ファンド事業・インキュベーション事業・経営ソリューション事業を展開しています。地域に埋もれている価値を全力で掘り起こし、世界に通用するビジネスを作るべく、様々な方々と共創しながら挑戦し続けるプロフェッショナルファームです。

会社名：スパークル株式会社

本社：宮城県仙台市青葉区中央4丁目4番19号 アーバンネット仙台中央ビル

設立：2022年8月31日

代表者：代表取締役 福留 秀基

URL：https://spurcle.jp

お問合せ先： info@spurcle.jp 担当 藤井

※地図の内容について追記・修正等のご要望がある場合は、以下のフォームからご連絡ください。

追記・修正に関するお問い合わせフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1diedbNDVkilQ4xWrBnz16qO147TCOLpf3phMOh1uM-OBkA/viewform?usp=header)