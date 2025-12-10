ストリーム、シャディと事業提携を締結

株式会社ストリーム

株式会社ストリーム（東京都港区、代表取締役社長：市村 智樹）は、シャディ株式会社（東京都港区、代表取締役社長：矢野 輝治、以下シャディ）と、このたび事業提携契約を締結しました。本提携により、当社が運営するECサイトおよび主要オンラインモールにおいて、シャディのギフト商品が順次販売開始されます。

ストリームは、家電を中心とした生活用品を取り扱う「ECカレント」をはじめとするECサイトを展開し、「Yahoo!ショッピング」「楽天市場」など主要オンラインモールでも高い販売実績があり、消費者のデジタル購買をサポートするEC事業を展開してきました。

一方、ラオックスホールディングス株式会社のグループ企業であるシャディは、創業以来、冠婚葬祭をはじめとした日本の「贈る文化」を支えてきたギフト企業として、個人・法人の双方に幅広いギフトソリューションを提供しています。カタログギフトのパイオニアとして培った信頼性、全国規模の物流ネットワーク、包装品質などを強みに、ギフトならではの価値を多様な顧客へ届けています。

今回の提携では、当社のEC事業に対し、シャディが商品供給および出荷対応を行う体制を構築します。これにより、当社の購買導線の中にギフト商品が自然に組み込まれ、「自分のための購買」と「誰かへ贈るギフト」が共存する新しい購買体験を創出します。

■ 本提携の狙いと意義

シャディはギフトに特化した商品企画力・品質管理力・包装技術を強みとし、多様なギフトシーンを支えてきた企業です。一方、ストリームは「ECカレント」をはじめ、家電・日用品を中心に多様な商材を展開し、主要オンラインモールにおいてもこれまで高い販売実績を維持してきました。

両社が連携することで、以下の価値を実現します。

● 日常のEC購買動線に“ギフトとの新しい出会い”を創出

● シャディの高品質ギフト体験をより多くの生活者へ提供

● 既存の直販・卸に加わる新たな販売チャネルの獲得

● 多様化する顧客ニーズに応える商品接点の強化

■ 今後の展開構想

本提携を出発点として、両社は次のような取り組みを検討していきます。

● ギフト特化EC領域の拡張

● AIレコメンドによるパーソナライズドギフト体験の開発

● SDGs・地域創生に資するギフト商品の共同開発

● 法人向けギフトソリューションの強化・法人向けギフトソリューションの提供強化

■ 代表コメント

株式会社ストリーム 代表取締役社長 市村智樹

「今回の提携により、シャディのギフト領域における高い専門性と、当社のEC販売力を掛け合わせることで、新しいギフト体験をお客様にお届けできると考えています。“贈る”という文化を、より手軽に、より多くの方へ届けられるよう、共に取り組んでまいります。」

＜本件に関する、報道機関様からのお問い合わせ先＞

株式会社 ストリーム 広報担当 email: contact@stream-jp.com