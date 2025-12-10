一般社団法人ALLIANCE FOR THE BLUEの協働企業として参画　海の豊かさを守るデジタル絵本２作品を「ポポキッズ」にて配信開始

株式会社アイフリーク モバイル

株式会社アイフリークモバイル（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：吉田 邦臣、以下「当社」）は、公益財団法人日本財団とのコラボレーションにより設立された一般社団法人ALLIANCE FOR THE BLUE（所在地：東京都港区、代表理事：野村 浩一、以下「ALLIANCE FOR THE BLUE」）に、協働企業として参画し、海の豊かさを守ることの大切さを描いた環境絵本２作品を共同制作し、当社のYouTubeチャンネル「ポポキッズ」で配信したことをお知らせします。なお、これらの絵本作品は2025年12月10日（水）から開催される「SDGs Week EXPO 2025」内の「エコプロ2025」のALLIANCE FOR THE BLUEブース(5-015)」にて放映されます。

◆絵本制作の経緯

ALLIANCE FOR THE BLUEは、恵み豊かな海を次世代に継承するために世界的に深刻化している海洋環境問題に対して、「商品づくりを通じた海ごみ問題解決」や、「持続可能な藻場の再生モデルの構築」を目指し、バリューチェーンを跨る業種の異なる企業や、地方自治体、漁業関係者など約80の企業・団体と協働し、活動を推進しています。一方、当社は「“わくわく” コンテンツで社会課題を解決」を重要課題の１つに掲げ、コンテンツとテクノロジーの力で社会の発展に貢献するSDGsへの取り組みを推進する中で、数多くのキャラクターコンテンツの制作実績や、登録者数13万人の子ども向け絵本専門YouTubeチャンネル「ポポキッズ」の運営、700冊以上の絵本コンテンツ制作・配信におけるノウハウを保有しております。また、近年では、金融教育や社会問題を取り上げた絵本の制作・配信も行っております。

今回、ALLIANCE FOR THE BLUEから同社が展開する2つの主な活動を、未来を担う子供たちにより分かりやすく伝える教材の制作依頼を受け、当社が得意分野であるキャラクターと絵本制作のスキルやノウハウ、アニメ動画制作・配信などの実績を活かして協働することで、海で起きている課題を分かりやすく伝え、それらの解決に向けて自分たちができることを考えるきっかけとなる絵本を作成しました。

本作は、小さなお子さまでもわかりやすく、海ごみを出さない工夫やそれらを資源として再活用することの重要さ、海の森と呼ばれる藻場の役割を学びながら、海や自然、未来を思いやる心を育んでいただける内容となっております。

また、2025年12月10日（水）～12日（金）に東京ビッグサイトにて行われる「SDGs Week EXPO 2025」内の「エコプロ2025」（主催：日本経済新聞社）にて、ALLIANCE FOR THE BLUEのブースでも本作を展示いたします。今後は、展示会や学校教育の教材としても利用される他、ALLIANCE FOR THE BLUEの協働企業やステークホルダーに向けてライセンスアウトを行い、環境問題の啓発活動のマスコットキャラクターとして活用を行っていく予定です。

◆あらすじ・概要

「魔法のブルーブルー島」

～自然と物の循環の仕組みとゴミ問題の解決力を学ぶ～

地球のどこかにある、ゴミで汚れた海がある不思議な島。何とかしようと立ち上がったカモメたちが、捨てられたプラスチックをもう一度“命”に変える物語です。

▶ポポキッズ内配信URL：https://youtu.be/B4rrTMEo_mQ

「もばもばモコモコ大作戦！」

～藻場の役割と再生方法と協力する力と命の繋がりを学ぶ」～

消えてしまった海の森“藻場”を取り戻すため、藻場が海に与える影響や、海で起こっている課題を学び考えながら、カモメと島の仲間たちがその課題を解決するために力を合わせて立ち上がるお話です。

▶ポポキッズ内配信URL：https://youtu.be/SmnjkcgTnQY

◆クレジット

作／ALLIANCE FOR THE BLUE

絵／のん☆

ナレーション／井上 恵亮・小林 紗矢香

制作協力／株式会社アイフリークモバイル

(C)ALLIANCE FOR THE BLUE

当社では絵本制作のみならず、動画制作やポポキッズを活用した配信の機会の提供を行っています。また、出前授業やワークショップなどでもご利用いただけるデジタル教材としても絵本をご活用いただけるよう支援も承っております。ターゲット層や目的に応じて、制作費用やコンテンツ形式など、最適な提案をさせていただきますので、当社コーポレートサイトのお問い合わせフォーム内「当社全般に関するお問い合わせ」よりお気軽にご連絡ください。

URL：https://www.i-freek.co.jp/contact

【一般社団法人ALLIANCE FOR THE BLUE 会社概要】

会社名 一般社団法人ALLIANCE FOR THE BLUE

代表者 代表理事 野村 浩一（のむら こういち）

設立 2020年３月

本部 東京都港区浜松町2丁目2番15号 浜松町ダイヤビル2F

事業内容 公益財団法人日本財団とのコラボレーションにより2020年1月に設立。恵み豊かな

海を次世代に継承するために世界的に深刻化している海洋環境問題に対して、企業

間で連携した対策モデルを創出する業界横断のプラットフォーム。「商品づくりを

通じた海ごみ問題解決」や、その売上の一部や寄付を通じた「持続可能な藻場の再

生モデルの構築」を目指し、バリューチェーンを跨る業種の異なる企業や、地方自

治体、漁業関係者など約80の企業・団体と協働し、活動を推進しています。

URL https://www.alliancefortheblue.org/ (コーポレートサイト)

【株式会社アイフリークモバイル 会社概要】

会社名 株式会社アイフリークモバイル

(東京証券取引所スタンダード市場上場 証券コード：3845)

代表者 代表取締役社長 吉田 邦臣 (よしだ くにおみ)

設立 2000年6月

本社 東京都新宿区新宿二丁目1番11号 御苑スカイビル10階

事業内容 コンテンツ事業、DX事業

URL https://www.i-freek.co.jp/ (コーポレートサイト)

【本プレスリリースに関する報道機関の方からのお問い合わせ】

株式会社アイフリークモバイル 広報担当

電話: 03-6274-8901 Fax: 03-6274-8902

メールアドレス: group-pr@i-freek.co.jp

※本リリースに記載の事項は発表日時点での最新情報となります。

※メールでのご連絡は株式会社アイフリークモバイルお問い合わせフォーム

(https://www.i-freek.co.jp/contact)内「当社全般に関するお問い合わせ」よりご連絡下さい。

※各社の社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。