今回はブースセミナーが充実！「カメラと写真映像のワールドプレミアショー『CP+2026』」会場イベント＆オンラインイベントに出展

株式会社ビクセン

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、2026年2月26日（木）～3月1日（日）の期間、パシフィコ横浜での会場イベントとオンラインイベントのハイブリッドで開催される「カメラと写真映像のワールドプレミアショー『CP+2026』」に出展 いたします。

ビクセンブースは前回のCP+2025よりもさらにスペースを拡大。

天体望遠鏡、双眼鏡、フィールドスコープなどの新製品や参考出品の展示に加え、様々なテーマのセミナーを連日開催します。また、Suzhou ZWO Co., Ltd.（本社：中国蘇州市、最高経営責任者：Sam Wen）との共同出展や、フォトコンテストの審査員によるトークショーも実施いたします。

ビクセンブースの見どころ

充実のセミナー

ブースでは、セミナーを連日開催します。

プロカメラマンや天文学者、YouTuberなど幅広い分野の出演者が、天体、野鳥観察、自然といったテーマで、その魅力やビクセン製品の活用法をご紹介します。

フォトコンテストの審査員によるトークショー

また、会場イベントのプレゼンテーションステージでは、恒例企画である星空フォトコンテスト審査員によるトークショー（2月28日（土））を実施。

いくつかの入賞作品を振り返りながら、星空写真の楽しみ方について対談していただく予定です。

展示、ブースセミナー、トークショーの内容についての詳細は、後日改めてご案内します。

なお、パシフィコ横浜会場イベントへのご来場は、ウェブ事前登録（無料）が必要です。

CP+2026 特設サイトをオープン予定

ビクセンブースで発表・展示予定の製品情報やセミナー内容などの詳細情報を順次公開していく「CP+2026 特設サイト」を、現在準備中です。

今後、CP+2026における最新情報をいち早くお届けする予定です。

ビクセンCP+2026特設サイトはこちら :https://www.vixen.co.jp/lp/cpplus2026/

CP+2026 イベント概要

■会場イベント日時：2026年2月26日（木）～3月1日（日）10:00～18:00（最終日17:00）

※初日10:00～12:00はプレス・招待のみ

■オンラインイベント日時：2月26日（木）10:00～3月1日（日）23:59

■場所：パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）

■ビクセンブース：87

■参加方法：【会場イベント】事前登録制（無料）、【オンラインイベント】登録不要

事前登録はこちらから :https://www.cpplus.jp/entrance/

詳しくは、下記のCP+2026公式ウェブサイトをご覧ください。

CP+2026公式ウェブサイト

https://www.cpplus.jp/

株式会社ビクセン

＜Vixen WEBサイト＞

株式会社ビクセンが企画・協力・協賛しているイベントは、以下のページでお知らせします。

株式会社ビクセン https://www.vixen.co.jp/

公式Facebook https://www.facebook.com/tonakaifanpage

公式X（旧Twitter） https://twitter.com/vixen_japan

また、ビクセンでは星空観望会を始めとする「星を見せるイベント」各種のご依頼を随時承っております。

https://www.vixen.co.jp/event/event_info/

＜株式会社ビクセン 会社概要＞

代表取締役 新妻和重

創業1949年 本社 埼玉県所沢市

天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー