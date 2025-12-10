¥·¥ã¥Ç¥£¡¦¥¹¥È¥êー¥à¤È»ö¶ÈÄó·È¤òÄù·ë
¥·¥ã¥Ç¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌðÌîµ±¼£¡¢°Ê²¼¥·¥ã¥Ç¥£¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥È¥êー¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»ÔÂ¼ÃÒ¼ù»á¡¢°Ê²¼¥¹¥È¥êー¥à¡Ë¤È»ö¶ÈÄó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥È¥êー¥à¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëEC¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¼çÍ×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥âー¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·¥ã¥Ç¥£¤Î¥®¥Õ¥È¾¦ÉÊ¤¬½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥Ç¥£¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢´§º§Áòº×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¡ÖÂ£¤ëÊ¸²½¡×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥®¥Õ¥È´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤ÎÁÐÊý¤ËÉý¹¤¤¥®¥Õ¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¿®ÍêÀ¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤ÎÊªÎ®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢ÊñÁõÉÊ¼Á¤Ê¤É¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¥®¥Õ¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÁÃÍ¤òÂ¿ÍÍ¤Ê¸ÜµÒ¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄó·È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥êー¥à¤ÎEC»ö¶È¤ËÂÐ¤·¡¢¥·¥ã¥Ç¥£¤¬¾¦ÉÊ¶¡µë¤ª¤è¤Ó½Ð²ÙÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥È¥êー¥à¤Î¹ØÇãÆ³Àþ¤ÎÃæ¤Ë¥®¥Õ¥È¾¦ÉÊ¤¬¼«Á³¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Î¹ØÇã¡×¤È¡ÖÃ¯¤«¤ØÂ£¤ë¥®¥Õ¥È¡×¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¿·¤·¤¤¹ØÇãÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜÄó·È¤ÎÁÀ¤¤¤È°ÕµÁ
¥¹¥È¥êー¥à¤Ï¡ÖEC¥«¥ì¥ó¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²ÈÅÅ¡¦ÆüÍÑÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¾¦ºà¤òÅ¸³«¤·¡¢¼çÍ×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥âー¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤ÈÎÇä¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ëEC´ë¶È¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥·¥ã¥Ç¥£¤Ï¥®¥Õ¥È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾¦ÉÊ´ë²èÎÏ¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍýÎÏ¡¦ÊñÁõµ»½Ñ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥®¥Õ¥È¥·ー¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼Ò¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü Æü¾ï¤ÎEC¹ØÇãÆ°Àþ¤Ë¡È¥®¥Õ¥È¤È¤Î¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¡É¤òÁÏ½Ð
¡ü ¥·¥ã¥Ç¥£¤Î¹âÉÊ¼Á¥®¥Õ¥ÈÂÎ¸³¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÀ¸³è¼Ô¤ØÄó¶¡
¡ü ´ûÂ¸¤ÎÄ¾ÈÎ¡¦²·¤Ë²Ã¤ï¤ë¿·¤¿¤ÊÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î³ÍÆÀ
¡ü Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¾¦ÉÊÀÜÅÀ¤Î¶¯²½
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«¹½ÁÛ
ËÜÄó·È¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥®¥Õ¥ÈÆÃ²½ECÎÎ°è¤Î³ÈÄ¥
¡ü AI¥ì¥³¥á¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥É¥®¥Õ¥ÈÂÎ¸³¤Î³«È¯
¡ü SDGs¡¦ÃÏ°èÁÏÀ¸¤Ë»ñ¤¹¤ë¥®¥Õ¥È¾¦ÉÊ¤Î¶¦Æ±³«È¯
¡ü Ë¡¿Í¸þ¤±¥®¥Õ¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¶¯²½¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±¥®¥Õ¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¶¯²½
¢£ ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¥·¥ã¥Ç¥£³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÌðÌî µ±¼£
¡Ö¥®¥Õ¥È¤Ï¡È¥â¥Î¤òÂ£¤ë¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤ä´Ø·¸À¤òÆÏ¤±¤ëÊ¸²½¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥È¥êー¥à¤¬»ý¤ÄÂç¤¤ÊEC¹ØÇãÀÜÅÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥®¥Õ¥È¤È¤Î¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤â¡ÈÂ£¤ë´î¤Ó¡É¤ò¼«Á³¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥Ç¥£¤Ï100Ç¯´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Î¥®¥Õ¥ÈÂÎ¸³¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¥·¥ã¥Ç¥£³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://shaddy.jp/ir/(https://shaddy.jp/ir/)¡Ë
1926Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥®¥Õ¥È¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ2026Ç¯¤Ë100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¥ã¥Ç¥£³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ËÌó2,200¡ÊECÀìÇäÅ¹¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î¥µ¥é¥À´Û¡¦¥·¥ã¥Ç¥£Å¹¤òÅ¸³«¡¢¼«¼ÒEC¤Ç¤¢¤ë¥·¥ã¥Ç¥£¥®¥Õ¥È¥âー¥ë¡Êhttps://shaddy.jp/ ¡Ë¤ä¤½¤ÎÂ¾¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅý¹ç¤·¤¿¥é¥ª¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ³Ë¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¥ê¥Æー¥éー¤È¤·¤ÆÌö¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥Ç¥£¤Ï¡¢¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¥«¥ì¥ó¥Àー¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Â£ÅúÊ¸²½¡¢¤·¤¤¿¤ê¡¢´·½¬¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª½Ë¤¤ÉÊ¤äÊÖÎéÉÊ¤ËÅ¬¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÉý¹¤¯¼è¤êÂ·¤¨¡¢¥®¥Õ¥È¶È³¦¤ò¸£°ú¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢Ë¡¿Í¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤Ø¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÄó°Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢Â£¤ëÂ¦¡¢Â£¤é¤ì¤ëÂ¦¤Î¾Ð´é¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëÁí¹ç¥®¥Õ¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¼¡¤Î100Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
