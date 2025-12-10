米国のIoTデータプラットフォーム企業Microshare Inc.へ出資

株式会社RYODEN

株式会社RYODENは、IoTデータプラットフォームを展開するMicroshare Inc.（本社：米国ペンシルベニア州フィラデルフィア 以下、「Microshare社」）に対し、Convertible Note※による出資を行いました。あわせて、Microshare社が提供するペストコントロール（害獣・害虫対策）向けのAI駆動型統合監視システム「EverSmart(TM)Pest（エバースマートペスト）」に関して、グローバルな戦略的提携に合意しました。

※転換約束手形：将来、株式に転換できる形態の出資手法

今回の出資および提携により、当社が日本で展開するネズミ・害虫の遠隔監視ソリューション「Pescle（ペスクル）」で培った「動画・画像AI分析技術」と「カメラソリューション」をMicroshare社の「EverSmart(TM)Pest」と機能統合します。これにより、Microshare社が保有する欧米の販売網と連携させ、両社の事業における競争優位性を高めるとともに、グローバル規模での事業機会の最大化を図ります。

当社は、本提携を通じてグローバル市場における害獣・害虫の包括的な遠隔監視を実現し、データに基づく高度な意思決定を支援することで、ペストコントロール業界全体のDX（デジタルトランスフォーメーション）を加速します。

▶ Microshare Inc.の概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/149829/table/59_1_ffb07286f6414768a85ad0a7d708cea8.jpg?v=202512100257 ]

▶ AI駆動型統合監視システム「EverSmart(TM)Pest」について

EverSmart(TM)Pestは、分散していたペストコントロール関連のデータを整理・統合し、評価を可能にする一元化プラットフォームです。

詳細はこちら :https://microshare.io/eversmart-pest-overview-2025/▶ ネズミ・害虫の遠隔監視ソリューション「Pescle」について

AIとIoTを駆使して害獣・害虫を遠隔監視し、サスティナブルな衛生環境の構築を支援するサブスクリプション型サービスです。特に衛生管理が厳しく問われる食品工場や医薬品工場などの市場を中心に採用が拡大しており、現在、発売から3年で2,000を超えるカメラセンサが継続稼働しています。この豊富な稼働実績に裏打ちされた高い信頼性を持つ技術により、害獣・害虫発生の早期発見・原因分

析を可能にし、現場のペストコントロール業務の品質向上と省力化を実現します。

詳細はこちら :https://www.ryoden.co.jp/pescle▶ 本件に関するお問い合わせはこちら(https://www.ryoden.co.jp/pescle/inquiry)■株式会社RYODENについて

RYODENは、「人とテクノロジーをつなぐ力で"ワクワク"をカタチにする」をパーパスとし、「未来を共創するエクセレントカンパニー」の実現に向けて、企業活動を通じて、全てのステークホルダーと共に価値を創出し、世界に誇れる企業へ進化し続けます。

2000社を超えるパートナー企業様とのネットワークから常に新しい技術を融合し、未来へのソリューションを創造します。また、基幹事業であるFAシステム、冷熱ビルシステム、エレクトロニクスの技術を基に、スマートアグリや医療IT化、脱炭素などの社会課題と向き合い、新たな発想でその先の未来をイノベートします。





代表者 ：代表取締役社長 富澤 克行

設立 ：1947年4月22日

本社所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-15-15

公式HP ：https://www.ryoden.co.jp/



＜報道関係者お問い合わせ先＞

https://www.ryoden.co.jp/inquiry/pr