【沸騰1分35秒】短時間で調理可能！高性能『L.T.Cooker』12月10日より送料無料キャンペーンを実施

栃木の精密部品の切削加工メーカーTMRindustries（本社所在地：栃木県真岡市石島723 TMR industries 戸頃智浩は、2025年12月10日（水）より、『L.T.Cooker』送料無料キャンペーンを開始いたします。

【キャンペーン概要】

・キャンペーン期間：2025年1２月10日（水）～2025年12月25日（木）

・対象商品：L.T.Cooker

・URL：https://tmr.official.ec/items/65223937

【キャンペーン立ち上げ背景】

2025年9月15日～9月22日 公式X(@tmr_chillhikers)にて

キャンプをするのは「春夏か秋冬か」についてアンケートを実施しました。

「秋冬派」と回答した人は60％いることがわかりました。

『L.T.Cooker』はこれからの寒い季節のアウトドアシーンでオススメです。

アンケート調査について

アンケート実施期間：2025年9月15日～9月22日

アンケートURL：https://x.com/tmr_chillhikers/status/1967500386782290196?s=46

アンケート質問：キャンプをするなら春夏or秋冬？

アンケート結果：

Yes … 60%

No … 40%

＜ユーザから頂いた声＞

秋冬にキャンプをして、紅葉を楽しみたいです

花粉症なのと暑いのが苦手なので秋冬です

寒い冬にキャンプファイヤーを囲むのが好きなので『秋冬』一択です

TMR industries｜ギアコンセプト（開発者の想い）

「雪山で湯を沸かすためのロジックと情熱。

雪山で湯を沸かす。

それは、ただの調理ではなく、旅を続けるための行為だ。

限られた燃料で、短い時間で、確実に湯をつくる。

そのために、TMR industriesは “L.T＝ロジカルシンキング” という思考で鍋を設計した。

熱伝導、重量、体積、剛性。

あらゆる要素を、数値と感覚の両軸で極限まで突き詰めた結果、

生まれたのが「L.T Cooker」だ。

軽く、強く、速く。

そして、持つ者の心までも軽くする。

L.T Cookerは、**雪山を楽しむ者たちのために生まれた“職人技術の結晶”**である。」

新商品の先行販売について

販売期間 ： 2025年12月12日(金)～１月

販売対象商品 ： 風と山のクッションカバー, F.D.Stove

販売URLサイト：https://kibidango.com/2881

風と山のクッションカバー , F.D.Stove（新商品）について

風と山のクッションカバー：少年心をくすぐるアートとメカニックの世界！

アーティストの風山氏と戸頃氏の情熱から生まれた、世界に一つの風合いを持つクッションカバーです。

左：風山氏 左：戸頃氏

コンセプト：動く筑波山と秘密基地

作品のテーマは、「真岡市から見える筑波山」

・「迎撃 IC-0877（アイシー ゼロ ハチ ナナ ナナ）」：有事の際に動き出す秘密基地としての筑波山を描いています。生活要塞、水の流れ、内部物流のクレーンなど、緻密な仕掛けが少年心をくすぐる世界観です。

・「戦艦 SPＶ（エスピーファイブ）」：既存の戦車をモチーフとした、メカニック感溢れるイラストです。

職人の技：完全手刷りによる温もり

原画の緻密な線を再現しつつ、個性を最大限に引き出すために、茨城県筑西市の印刷職人・島田氏による「完全手刷り」を採用しました。

インクのかすれ、力加減、わずかな滲みなど、手刷りならではの風合いが加わり、二つとして同じものがない唯一無二の仕上がりを実現しています。

活用シーン：日常からアウトドアまで

アートでありながら、冒険心とメカニック感が漂うデザインは、リビング、寝室はもちろん、キャンプなどのアウトドアシーンにも馴染みます。

素材：素朴で柔らかい肌触りのコットン100%。

アウトドアでの活用：中綿の代わりに寝袋を収納するのもおすすめです。

使うあなたの日常に溶け込み、癒しと活力を与えてくれる、特別なクッションカバーです。

F.D.Stove：あなたの心といのちを守る、小さな相棒

「F.D.Stove」は、日常のアウトドアの経験値が、もしもの時の防災につながるというコンセプトのもと、TMR industriesが独自設計した変形型ストーブです。

職人技が光る、シンプルで頼れる構造

熟練の技術を持つ真岡市の町工場が、1年以上かけて開発。職人が手仕事で作る小型アルミ火鉢です。

・ 対応燃料：固形燃料とアルコールの両方に対応。

・ 熱効率：アルミ削り出しの本体は熱まわりが素直で、小さな火力でも確実に湯を沸かせます。

・ 無駄のない設計：固形燃料は使用後に蓋で消火・密閉し、そのまま再利用が可能。非常時にも安心して使える無駄のない仕様です。

扱いはシンプルなので、初めての方でも安心して使えます。

あなたに寄り添う小さな灯り

このストーブは、遊び道具としてのアウトドアギアであると同時に、あなたの心といのちを守る防災道具としても最適なサイズです。

疲れてクタクタな夜、体の芯まで冷え込む朝夕、たったひとり静かな部屋の片隅――どんなシーンでも、あなたが“独りではない”と感じられるように。

TMR industriesが積み重ねてきた職人の技術と、関わった全ての人の温かい想いを込めて、栃木県真岡市からお届けします。

【商品概要】

商品名：L.T.Cooker 一人用 高燃費 鍋

価格：\ 13,200 (税込)

内容量：推奨 350 ml ／ MAX 450ml

重さ：78 g

素材：アルミニウム (A5056)

URL：https://tmr.official.ec/items/65223937

商品名：A.L.Boilith 330 削出し缶クーラー

価格：\13,200（税込）

内容量：最大360ml

重さ：50g

素材：削り出しアルミ（厚み0.4mm）

URL：https://tmr.official.ec/items/105786413

商品名：F.D.Stove Plain 液体 固形燃料 ストーブ

価格：\7,700（税込）

重さ：34g

素材：アルミニウム （A5056）

URL：https://tmr.official.ec/items/86890568

【TMRindustriesについて】

TMR industriesは、栃木県真岡市の町工場から生まれたアウトドアブランドです。

精密切削技術を活かし、ストーブやクッカーなどを自社で削り出して製作しています。

「BetterLight＝いい感じに軽い」をテーマに、職人の技と遊び心を融合。

道具を通じて、人と自然、そして日本のものづくりの心を広めています。

【関連サイト情報】

【会社概要】

社名：有限会社 田村工機 （TMR industries）

所在地：栃木県真岡市石島723

代表取締役：戸頃宏文

事業内容：金属加工

創業：1974年10月1日