千趣会チャイルドケアの運営する「えがおの森保育園・あさがや」の子どもたちが「給食の鉄人(R)2025」に大会史上初の子ども審査員として参加

株式会社千趣会審査員を務めた子どもたち

株式会社千趣会（本社：大阪市 代表取締役社長：鈴木聡 以下千趣会）の子会社である、株式会社千趣会チャイルドケア（本社：東京都台東区 代表取締役：森下久子 以下チャイルドケア）が運営する、「えがおの森保育園・あさがや」の園児が、２０２５年１２月７日（日）に開催された幼児給食日本一を決定するコンテスト「給食の鉄人(R)2025決勝大会」に「子ども審査員」として参加しました。

「給食の鉄人(R)」は、「給食の鉄人実行委員会＜https://kyusyoku-tetujin.com/＞」が主催する、幼稚園や保育園などの乳幼児施設に勤務する栄養士や調理師が、レシピや調理技術を競い合う幼児給食日本一を決定する全国規模のコンテストです。子どもたちの成長に合わせた献立開発と食育への貢献を目指し、2021年より1年に1度開催されており、今年で5回目を迎えました。

全国から寄せられた多数のレシピによる一次審査を経て、決勝に進む6チームが決定。12月7日(日)に東京・代々木の服部栄養専門学校で開催された決勝大会では、各チームが実際に調理を行うほか、レシピに込めた思いなどのプレゼンテーションを行いました。

これまで審査員は料理や食に精通した著名人（大人）が務めてきましたが、「子どものための給食だからこそ、子ども自身の声を反映したい」という主催者の思いから、今大会での新たな取り組みとして子どもたちによる審査「子ども審査員」が導入されました。

◆「えがおの森保育園」の食育への取り組みと参加経緯

千趣会チャイルドケアが運営する「えがおの森保育園」では、子どもの「食べる喜び」と「健全な成長」を育むことを目指し、食育活動を保育の重要な柱と位置づけ、日々の献立や活動に力を入れています。

当社は、2023年大会より「給食の鉄人(R)」へ協賛しているご縁から、この度、記念すべき初の「子ども審査員」として「えがおの森保育園・あさがや」の子どもたち4名が参加する機会をいただきました。

大会当日、園児たちは真剣な表情で試食をし、感想を発表したり、試食した料理について話し合ったりと貴重な体験をさせていただきました。

また、子どもたちの試食の様子や子ども目線での素直な感想から、多くの気づきや学びのある有意義な時間となりました。

千趣会チャイルドケア「えがおの森保育園」は、今後も保育園給食の質の向上と、子どもたちの健やかな成長をサポートする食育活動の推進に貢献できるよう努めてまいります。

●株式会社千趣会チャイルドケアについて<https://www.senshukai-childcare.jp/>

保育所運営事業（関東・関西で計14施設を運営）を行う千趣会の１００％子会社。社会が複雑化、多様化する中で保護者の持つ特有の子育ての悩みや不安に共感し、保育所と学童施設が家庭と連携を密にすることで、より一層子どもの成長に喜びを感じることができるよう、その一助となるという考えのもと、事業・サービスを展開しています。

●株式会社千趣会について<https://www.senshukai.co.jp/>

1955年の創立以来、暮らしに寄り添い、女性に喜ばれる商品・サービスを提供し続けているウーマンスマイルカンパニー。通信販売事業のベルメゾン<https://www.bellemaison.jp/>をはじめ、法人事業、保険事業、保育・学童事業など、女性のライフステージに寄り添った、さまざまなビジネスを展開しています。今年で創立70周年を迎え、社会に貢献することが企業の存在理由であるという大前提に立ち、今後もお客様の毎日に笑顔を届け、世の中をしあわせにする企業を目指します。