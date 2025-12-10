湿度・温度ストレス*1から解放する「ビオレZero」から、外出先での汗のベタつきをすばやくケアする「秒さらミスト」誕生

花王株式会社

花王株式会社（社長・長谷部佳宏）は、2026年3月2日、湿度・温度ストレス*1から解放する「ビオレZero」から、外出先で汗のベタつきや服のはりつきによる不快感をすばやくケアする『ビオレZero ミスト（通称：秒さらミスト）』を、一部ドラッグストアおよびオンラインで先行発売いたします。また、台湾・香港・タイ・ベトナムでも先行発売し、グローバルでの展開も開始します。

『ビオレZero ミスト』は、駅や街、職場など、いつでもどこでも使いやすいミストタイプで、汗によるベタつきや服のはりつきをすばやく軽減する、新しい*2汗ケアを提案する商品です。花王は本商品を通じて、湿度・温度ストレス*1を軽減し、毎日をより快適に過ごせるよう、サポートしてまいります。



*1 汗・ベタつきの不快感

*2 ビオレ内

1.発売のねらい

「ビオレZero」は、近年の気候変動による高温多湿な環境を背景に、生活者の抱える湿度・温度ストレス*1に着目し、2024年3月に誕生しました。主力アイテムである『ビオレZero シート』は、汗を乾かし続けることで長時間快適な状態が持続する価値を提案し、累計出荷数量1,400万個*3を突破。ビオレブランドは男女共用汗拭きシート市場で売上No.1*4を誇り、多くの方に支持をいただいています。

*3 『ビオレZero シート』企画品含む7 商品（2024 年2 月26 日～2025 年10 月27 日

香港、台湾、シンガポールへの輸出を含む 花王調べ）

*4 インテージ SRI+(R) 男女共用シート市場 2020年1月～2025年9月 年間売上金額シェア（2025年は9月までで算出）

一方、花王が実施した調査によると、約9割*5の方が「汗やムレで肌がベタつく」と不快に感じています。また、別の調査によると、約9割*6の方が「外出先で、汗・ベタつきが気になっても、その場でケアできない」と回答。汗ふきシートは人前では使いづらい、パウダースプレーは噴射音がして恥ずかしいなどの声が挙がっています。

こうした結果を踏まえ、花王は「汗やベタつきが気になった瞬間に、すぐに対処したいけれど対処しにくい不快」を「隙間不快」と捉え、生活者の悩みに応えるために、新たな商品提案が必要であると考えました。

このたび発売する新タイプ*2の汗・ベタつきケアアイテム『ビオレZero ミスト』は、外出時に感じる隙間不快に対応し、いつでもどこでも、気になった時にその場でシュッとひと吹きするだけで、すばやく汗のベタつきや服のはりつきの不快を軽減することを実現します。

*2 ビオレ内

*5 2024年10月 WEB調査 16～59歳男女 N＝900 花王調べ

*6 2025年3月 WEB調査 N=326 花王調べ

2.商品の特長

『ビオレZero ミスト』は、シュッとひと吹きした瞬間に肌上の汗を瞬時に薄く広げて蒸散させ、肌をさらさらに整えます。さらに、花王独自技術の凹凸撥水塗膜を形成することで、再びかいた汗をはじき、ベタつきによる不快感を軽減します。また、清涼剤（メントール）を配合し、ひんやり感が長時間持続します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8JLDLHHknM8 ]

凹凸撥水塗膜 説明動画

本商品は、一部ドラッグストアおよびオンラインにて先行発売。さらに、台湾・香港・タイ・ベトナムでも同様に先行発売をします。アジアでの使用習慣に合わせた汗・ベタつきケア提案を通じて、「ビオレZero」のグローバル展開を一層強化していきます。

今後も「ビオレZero」は、湿度・温度ストレス*1を軽減し、日々の快適を叶える商品提案により、健やかに楽しく毎日を過ごせる暮らしづくりに貢献してまいります。

3.商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/70897/table/600_1_9db623fe4d3457b822346d43165165e5.jpg?v=202512100227 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません

４.発売日／地域／取扱店

- 2026年3月2日全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループおよびマツキヨココカラオンラインストアにて先行発売- 2026年3月2日以降順次海外（台湾・香港・タイ・ベトナム）のマツモトキヨシグループ店舗において販売予定※一部お取り扱いのない店舗もございます

花王は「未来のいのちを守る」を中期経営計画「K27」のビジョンとし、世界の中で誰かにとって欠かせない唯一無二の存在となる「グローバル・シャープトップ」事業を通して、社会課題の解決に貢献してまいります。