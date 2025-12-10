“ラグビークラブ×老舗コーヒーメーカー” 静岡ブルーレヴズとトミヤコーヒーがご当地コラボ商品を開発

静岡ブルーレヴズ株式会社

静岡ブルーレヴズはこの度、静岡県を代表する老舗コーヒーメーカーである株式会社トミヤコーヒー（以下、トミヤコーヒー）と協業し、地域に根ざした新たな価値創造を目指したコラボレーション商品を発売いたします。

静岡ブルーレヴズは、地域とともに歩むクラブとして、ラグビーを通じて静岡の魅力を発信し、地域社会への貢献に取り組んでまいりました。一方、トミヤコーヒーは創業以来、静岡の食文化を支え続ける高品質なコーヒーを提供し、地域に根ざした姿勢を大切に事業展開してきました。

この度のコラボレーションは、両社が共通して持つ「地域愛」と「品質へのこだわり」を掛け合わせ、ファンや地域の皆さまへ新しい楽しみと体験をお届けしたいという想いから実現したものです。静岡発のクラブと企業が手を取り合うことで、スポーツと食の魅力を融合させた、静岡ならではの商品が生まれました。

商品概要

静岡ブルーレヴズ オリジナルドリップバッグ

バラ/5Pセット 200円/1000円(税込)

トミーちゃんとレヴズくんがプリントされたオリジナルパッケージのドリップバッグが登場！メキシコ産の豆を主にブレンドし、中煎り（ミディアムロースト）でバランスの良い味わいに仕上げました。

アフターミックス製法により、各国生産豆の個性を最大限に引き出し、柔らかな苦味とほのかな香り、そして自然な甘さが特徴です。

試合観戦のお土産や、ご自宅での寛ぎのひとときにぴったりの一品です。

名称：レギュラーコーヒー（粉）

原材料名：コーヒー豆（生豆生産国名：メキシコ、ブラジル他）

内容量：10g(1バックあたり)

標準湯量：140ml

賞味期限：1年(パッケージに記載)

トミヤコーヒーについて

株式会社トミヤコーヒーは、昭和７年に静岡県下で唯一のコーヒー卸店として創業し、今年で93年を迎える地元密着企業です。ブラジル、ベトナム、インドネシア、グァテマラなどの世界各地の産地からコーヒー生豆を仕入れ、品質と鮮度を徹底的にこだわった自社焙煎によるコーヒー豆をはじめ、10,000種類を超える業務用食材・関連商品の卸売を行っております。

現在、静岡県内に6拠点を展開し、レストランや喫茶店、ホテル、結婚式場、ゴルフ場などに、新鮮なコーヒーと食材をお届けしています。

単なる卸売にとどまらず、コーヒーや食材の提案、活用方法のサポートにも取り組んでおります。「地域の方々のさまざまな食のシーンに寄り添いたい」という思いのもと、地元静岡に根ざした企業として、品質とサービスの向上を追求し、地域の食文化の発展に貢献してまいります。

販売概要

NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 DIVISION 1 第2節 スター精密 presents マッチデー