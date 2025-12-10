GUILD株式会社、企業のオウンドメディア構築を最短・低コスト化する「高機能テンプレート」を提供開始

GUILD株式会社

GUILD株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：小宮滉）は、企業が短期間かつ低コストでオウンドメディアを構築できる「高機能メディアテンプレート」の提供を開始しました。



テンプレートは、同社が運営する暗号資産メディア「CoinNinja」で実際に運用されている構造をベースにしており、SEO・UI/UX・高速閲覧性・会員機能など、メディア運営に必要な仕組みを標準搭載しています。

さらにテンプレートの背景・導入メリット・成功プロセスを詳しくまとめたホワイトペーパーも併せて公開しました。

オウンドメディア構築に悩まれている方は、お気軽にホワイトペーパーをダウンロードください。

■広告依存から“資産型メディア構築”への移行が加速

広告費の高騰やCookie規制に伴い、「広告だけに頼らない集客基盤」を構築する企業が急増しています。

また、ChatGPTなどの生成AIがオウンドメディアを参照するようになったことで、AI時代に対応した情報発信基盤の整備も重要になりました。

その中で、スピード・コスト・質の三点を満たすテンプレート構築が注目されています。

■GUILDが提供するオウンドメディアテンプレートとは

本テンプレートは、CoinNinjaの実運用データを元に「成果の出やすい構造」「検索・UI・内部導線」を最適化したうえで、企業が即運用できる形にパッケージ化したものです。

■テンプレートで実現できること

１.SEO内部対策済みのシステム構造

・検索エンジンに好まれる構造化設計

・カテゴリ／タグ／全文検索機能

２.ノーコードで編集・運用

・運用担当者がそのまま修正可能

・直観的なUIでA/Bテストや更新も簡単

３.会員登録・メール配信・ブックマーク

・BtoBリード獲得基盤として活用できる

４.リアルタイム暗号資産相場一覧

・金融・SaaS・投資・Web3領域に最適

５.コンテンツランキング機能

・ユーザー行動を可視化し回遊性を向上

６.BtoB向けに強い構成要素

・事例紹介ページ

・ホワイトペーパーDL導線

・CTAバナー設置の柔軟性

■テンプレートが選ばれる理由

資料内に示されている通り、GUILDのテンプレートは開発工数を1/3～1/5に削減し、担当者だけで運用できる構造により“超コスパ・超タイパ”を実現します。

さらに、

- LP誘導- LINE公式アカウント連携- アフィリエイト導入

など、構築後の収益化導線も作りやすい点が特徴です。

■詳細な仕様や構築ステップはホワイトペーパーで公開中

テンプレートの背景・構造・事例・戦略設計を網羅的にまとめたホワイトペーパーを無料配布しています。

▼ホワイトペーパーのダウンロードはこちら(お問い合わせ内容にホワイトペーパーと記載ください)

ダウンロード :https://guild.support/contact

■代表コメント（GUILD代表取締役小宮滉）

「企業が求める“高速で強いメディア構築”を可能にするため、実運用で磨かれたテンプレートを提供することにしました。

広告頼りではない“資産型集客”への転換が求められるなか、

最小限のコストで最大限の成果を生むメディア基盤を作れるように設計しています。

より深い活用方法や導入ステップは、今回公開したホワイトペーパーに詳しくまとめておりますので、ぜひご覧ください。」

【GUILD株式会社について】

事業企画やオウンドメディア構築を強みとしたシステム開発、およびIT人材に特化した人材紹介を展開するスタートアップ企業です。

会社名：GUILD株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号 桑野ビル2階

代表取締役：小宮 滉

事業内容：システム開発、PM・エンジニアの人材紹介

Mail: info@guild.support

HP: https://guild.support/

CoinNinja(メディア) ：https://coinninja.news/

インテントキャリア：https://intent-career.com/