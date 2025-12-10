全国50校がつないだ「世界とつながる学び」を一夜で共有　12/19（金）オンライン活動報告会vol.4開催

特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト

特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト（代表：中村雄一／千葉県松戸市）は、全国の学校とアフリカ・中東・アジアの現場をむすぶ「世界とつながる学びプロジェクト」の 活動報告会vol.4 を、2025年12月19日（金）20:00～21:30、オンライン（Zoom）にて開催いたします。参加費は無料です。

本プロジェクトは、探究学習や総合学習で生まれた児童生徒の成果物を「未来の架け橋教材」として世界で実装し、現地の反応をふたたび教室に戻す往還型モデル（CoRe Loop）です。2025年度は経済産業省「探究・校務改革支援補助金」採択事業として、全国50校以上・年間1万人規模で展開しています。

世界とつながる学びプロジェクトの成果

今回の報告会では、長崎県対馬市立西部中学校・梅野三惠校長、岐阜県安八町立結小学校・中野由美校長をゲストにお迎えし、現場の先生方から「導入前の不安」「実際にやってみて何が変わったか」「子ども・保護者・地域の反応」など、リアルな声をお届けします。また、シリア・ルワンダ・南スーダンなど、教材が実際に使われた海外の様子も、写真や動画とともに紹介します。

過去の活動報告会をきっかけに、新たに「世界とつながる学び」を導入した学校もあり、今年度の集大成として、これまで以上に実践的な内容となります。探究学習の方向性に悩んでいる先生方や教育委員会、保護者、教育系NPO・企業の皆さま、そして生徒・学生の方も歓迎です。

ゲスト校紹介◆対馬市立西部中学校（長崎県対馬市）

離島・対馬の小さな中学校から、シリアへ「SEIBU PEACE KARUTA（平和カルタ）」を届けた事例で全国的な注目を集めました。生徒と教員が一人一札ずつ考えた読み札・取り札は、戦後0年のシリア・デリゾールで平和学習の教材として活用されました。現地の子どもたちがカルタで笑い合う姿に、西部中の生徒たちは「遠くの戦争が、自分たちの行動で少し変わるかもしれない」と実感しました。

梅野校長は「小さな離島の一歩が、シリアの子どもたちの笑顔とつながった。生徒が自分の力を信じ始めた」と語ります。当日は、生徒たちの変化や、地域と連携した海洋プラスチック問題への取り組みなども紹介します。

◆安八町立結小学校（岐阜県安八町）

対馬西部中学校で行われた講演の様子

結小学校では、「願う平和から、行動する平和へ」をキーワードに、アサガオの押し花や防災BOOK・防災バッグを世界へ届けてきました。子どもたちが日常の学びから生み出した教材は、災害の多い国々での防災教育や心のケアに活用されています。

中野校長は、「知る・考える・動いてみる」という3つのステップを大切にしながら、子どもたちの『自分には誰かを幸せにする力がある』という実感が学校全体の明るさにつながっていると話します。当日は、安八町全体で進めている人権・平和・防災教育とのつながりも共有します。

全国の教育委員会が後援

結小学校で行われた講演会の様子

本活動報告会には、全国の教育委員会から後援をいただいています。（順不同）

千葉県佐倉市教育委員会／岐阜県安八町教育委員会／長崎県壱岐市教育委員会／長崎県対馬市教育委員会／鹿児島県三島村教育委員会／兵庫県加古川市教育委員会／広島市教育委員会／神石高原町教育委員会／山形県遊佐町教育委員会／広島県安芸高田市教育委員会／広島県三次市教育委員会／佐賀県唐津市教育委員会／静岡県浜松市教育委員会／福島県会津若松市教育委員会／広島県教育委員会 ほか

※長野県木島平村教育委員会・千葉県柏市教育委員会は後援申請中。

地方の小規模校から大都市の学校まで、多様な地域が「世界とつながる学び」を通して、子どもたちの探究と平和教育を育てています。

イベント概要

名称：世界とつながる学びプロジェクト 活動報告会 vol.4

日時：2025年12月19日（金）20:00～21:30

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

対象：

・探究学習・国際理解・SDGs教育に関心のある先生・教育委員会職員

・学校導入を検討している管理職／コーディネーター

・教育系NPO・企業、学生、保護者 など

プログラム（予定）：

1）「世界とつながる学びプロジェクト」2025年度の全体概要

2）ゲスト校トーク（対馬西部中・結小学校）

3）海外現地からのビデオ・写真報告（シリア／ルワンダ／南スーダン ほか）

4）Q&A・今後の参加方法の案内

※申込方法：チラシ記載のQRコード、またはなかよし学園プロジェクト公式サイト内の申込フォームから事前登録をお願いします。

世界とつながる学びプロジェクトとは

「世界とつながる学びプロジェクト」は、特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクトが運営する往還型（CoRe Loop）教育プログラムです。国内の学校で行う探究・総合学習、部活動、特産品づくりなどを出発点に、児童生徒が考案した教材や製品をアフリカ・中東・アジアの教育現場で実際に活用します。その反応や感謝のメッセージを再び教室に返すことで、

・学びが「テストのため」から「誰かの役に立つため」へ

・世界の課題が「ニュース」から「自分事」へ

・子どもたちの自己肯定感・自己効力感の向上

につなげることを目指しています。

2025年度は、経済産業省「探究・校務改革支援補助金」採択事業として、全国50校超・世界10カ国規模で展開中です。

代表メッセージ

世界とつながる学びの特徴作成した教材が世界を応援し、還ってくる。これがなかよし学園のCoRe Loop。

「日本には至る所に「質の高い教育」があります。それは社会課題が多いと言われている地方や離島にも。離島の小さな中学校や地方の小学校から生まれた教材が、シリアやルワンダの教室で子どもたちの笑顔を生んでいます。この世界とつながる学びは「外国のため」ではなく、日本人が日本の、自分がクラス地域の良さを「リソース（資源）」として世界に発信し、世界を応援することで自分たちの郷土や国に対する誇りと自信を取り戻す、そんなプログラムです。

また、同じ日本人でもなかなか気づかない「日本の良さ」を改めて実感する良い機会です。全国の先生方が本当に面白い授業で世界を応援しています。

今回の報告会は、その“つながりの全体像”を先生方と共有し、これから一緒に歩む仲間を増やす夜にしたいと思っています。探究に悩んでいる学校こそ、ぜひ気軽に覗きに来てください。」

―― 中村 雄一（なかよし学園プロジェクト 代表）

団体概要

全国で後援活動を行う中村雄一代表

特定非営利活動法人 なかよし学園プロジェクト

代表者：理事長 中村 雄一

所在地：千葉県松戸市

活動内容：

・世界10カ国の紛争地・貧困地域での教育支援・平和構築

・日本全国の学校と海外をつなぐ「世界とつながる学び」プロジェクト運営

・国連・ウィンザー城など国際舞台での平和教育発信 ほか

公式サイト：http://www.nakayoshigakuen.net/npo/

お問い合わせ先

特定非営利活動法人 なかよし学園プロジェクト

世界とつながる学びプロジェクト 活動報告会 担当：中村 里英

E-mail：nakayoshigakuen.office@gmail.com