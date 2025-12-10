THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA（DIVE INTO THE STARS）にK Villageも主催で参加

株式会社K Village

日本最大級の韓国語教室「K Village 韓国語」を運営する株式会社K Village（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桑原 元就）は、2026年1月17日（土）から開催される「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA（DIVE INTO THE STARS）」に主催で参加することを報告いたします。

本エキシビションは、2021年～2023年に「THE FACT MUSIC AWARDS（TMA）」に出演したアーティストたちの音楽やパフォーマンスの世界観を、VR SHOW体験・展示・グッズ販売など多彩なコンテンツを通じて楽しめる体験型イベントです。コンサートとはまた違う角度からK-POPの魅力に触れられる貴重な機会として、多くのファンから注目を集めています。

K Village 韓国語でも、日頃からK-POPや韓国文化に親しんでいる生徒様が多く、本イベントをより身近に体験し、言語だけでなく文化そのものに触れる体験として楽しんでいただければ幸いです。

VR SHOW体験：TMA出演アーティストのステージを“追体験”

「VR SHOW」では、ファンからの応援をもとにグローバルK-POP WINNERを決定する「THE FACT MUSIC AWARDS（TMA）」で実際に披露されたステージを、臨場感あふれるVRで再現。

まるで最前列で見ているかのような迫力でアーティストのパフォーマンスを楽しめます。

【VR上映情報】

計6曲・約22分間のスペシャルVR映像を上映予定！

- SEVENTEEN × 3曲- TOMORROW X TOGETHER × 1曲- ENHYPEN × 1曲- BOYNEXTDOOR × 1曲

個人視聴では得られない“没入体験”が、ただの鑑賞を超えた深い感動へと導きます。

未公開写真・映像展示や限定グッズなど、多彩なコンテンツ

VR体験だけでなく、

- 未公開写真・映像の展示- イベント限定グッズ販売など、ファン必見のコンテンツも充実。

コンサート会場とは一味違う“展示ならではの特別な体験”として、 各アーティストのファンにとって忘れられない思い出となる空間を提供します。

ファン同士が共有する“新しいK-POP体験”

個人でVRを楽しむだけではなく、同じアーティストを愛するファン同士が同じ空間で体験を共有できる点も本イベントならではの魅力です。

視覚・聴覚・空間を通じてファン同士が一体となる“新たなスタイルのK-POPエンタメ”をぜひご体感ください。

THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA（DIVE INTO THE STARS）概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72998/table/156_1_8e69ca211235fb5a724acbd0db14a61e.jpg?v=202512101257 ]

画像クレジット

(C)THE FACT & FANN STAR All rights reserved.

＜本イベントに関するお問い合わせ＞

取材に関するお問い合わせ：contact@vr-exh.jp

展示会に関するお問い合わせ：info@vr-exh.jp

