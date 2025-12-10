エモすぎ注意。スマホ写真が“平成プリ”になる『エモプリ』登場！全国の対象コンビニで手に入る
株式会社サムライソード（東京都豊島区、代表取締役：比企 良公）は、平成初期～中期の“レトロ質感”を再現したシールを、全国の対象コンビニで印刷できる新サービス『エモプリ』を本日より提供開始しました。
スマホで撮影した写真をアップロードするだけで、当時特有のやわらかい光、粗めの粒状感、独特の彩度を再現した加工を自動適用。生成後は印刷番号を入力するだけで、全国のコンビニ店内マルチコピー機からシールをプリントできます。
Z世代を中心に“平成レトロブーム”が再燃する中、「あの頃の雰囲気を手軽に残したい」というニーズに応えるサービスです。
サービスサイトはこちら：https://service.myrireki.net/emopuri(https://service.myrireki.net/emopuri?utm_source=pr&utm_medium=press&utm_campaign=emopuri)
■ 利用価格と対応コンビニ
『エモプリ』は、写真の補正・レイアウト作成・印刷番号発行までは無料でご利用いただけます。
プリントは、全国のファミリーマート・ローソン・ミニストップなどに置いてあるマルチコピー機に対応しており、印刷時に以下の料金がかかります。
- L判シール用紙：300円（税込）
※サイズにより1シートに入る写真数は異なります。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サムライソード
担当：マイシリーズ 事務局
メール：info@samuraisword.co.jp
IPホルダー・版元様へ
当社では、コンビニプリントを活用したIP展開をご希望の企業様を随時募集しております。
ぜひ『マイシリーズIPコラボレーションズ』をご活用ください
＜実施するメリット＞
・初期費用・運用コストは完全ゼロのレベニューシェア方式： 導入リスクを抑え、最小限の工数でスタートできます。
・最短1か月で販売開始が可能： 原稿データのご支給だけで、企画～販売～運用まで当社が一貫対応。
・推し活層・ファン層に刺さる企画からPRまでフルサポート： ファン導線を理解したクリエイティブと、SNS～メディア露出まで一括支援します。コンビニプリントでのIP展開にご興味をお持ちでしたら、小さく試して大きく伸ばせる仕組みをご案内いたします。
ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
【会社概要】
会社名：株式会社サムライソード
所在地：東京都豊島区東池袋
代表取締役：比企 良公
事業内容：Webサービス・プロダクト開発、映像制作、マーケティング支援など