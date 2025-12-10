エモすぎ注意。スマホ写真が“平成プリ”になる『エモプリ』登場！全国の対象コンビニで手に入る

株式会社サムライソードエモすぎ注意。スマホ写真が“平成プリ”になる『エモプリ』powerd by マイ証明写真

株式会社サムライソード（東京都豊島区、代表取締役：比企 良公）は、平成初期～中期の“レトロ質感”を再現したシールを、全国の対象コンビニで印刷できる新サービス『エモプリ』を本日より提供開始しました。

スマホで撮影した写真をアップロードするだけで、当時特有のやわらかい光、粗めの粒状感、独特の彩度を再現した加工を自動適用。生成後は印刷番号を入力するだけで、全国のコンビニ店内マルチコピー機からシールをプリントできます。

Z世代を中心に“平成レトロブーム”が再燃する中、「あの頃の雰囲気を手軽に残したい」というニーズに応えるサービスです。

サービスサイトはこちら：https://service.myrireki.net/emopuri(https://service.myrireki.net/emopuri?utm_source=pr&utm_medium=press&utm_campaign=emopuri)

■ 利用価格と対応コンビニ

『エモプリ』は、写真の補正・レイアウト作成・印刷番号発行までは無料でご利用いただけます。

プリントは、全国のファミリーマート・ローソン・ミニストップなどに置いてあるマルチコピー機に対応しており、印刷時に以下の料金がかかります。

- L判シール用紙：300円（税込）

※サイズにより1シートに入る写真数は異なります。

