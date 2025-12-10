【こむぎの×うちだ屋】“博多うどん”リブランディング第2弾が早くも始動！福岡県飯塚市の「うちだ屋 頴田（かいた）店」が2025年12月18日グランドオープン

株式会社こむぎの「うちだ屋 頴田店」2025年12月18日グランドオープン

株式会社こむぎの（本社：東京都千代田区、代表取締役：笹山 直人）は、2025年3月にグループ傘下に加わった福岡市発祥の老舗うどん店「うちだ屋」(https://www.instagram.com/uchidaya_official/)のリブランディング第2弾として、2025年12月18日（木）に「うちだ屋 頴田店」（読み：かいたてん、所在地：福岡県飯塚市口原29-1）をグランドオープンいたします。

本店舗は、コロナ禍の影響により2022年6月に閉店した旧「麺勝 頴田店」を再生したもので、新しい時代にふさわしい快適性とデザイン性を取り入れ、より幅広い世代に親しまれる店舗として生まれ変わります。

・リニューアル第2弾「うちだ屋 頴田店」が2025年12月18日にグランドオープン！

■48年の歴史を継承し、次の時代へ──「うちだ屋」再始動プロジェクトを推進

「うちだ屋」は、1977年に福岡市東区多々良で創業した老舗うどん店で、“やわうどん文化”が根付く福岡で長年親しまれてきました。昆布・かつお・いりこを合わせた天然だしと、ふんわりもちもちの自家製うどんを看板に、普段使いの食堂として地域に根ざした店舗展開を続け、最盛期には120店舗を超える規模へと成長しました。現在は「うちだ屋」を基幹ブランドとして、「麺勝」「めし勝」「万福うどん」「うどん華」などを九州一円に展開しています。

2025年3月には、これらの店舗運営を行う株式会社うちだ屋が株式会社こむぎののグループ傘下となり、「地域ブランドの再興」を掲げたリブランディングプロジェクトを始動。同年11月には、その第1弾として創業の地である「うちだ屋 多々良店」を旗艦店としてリニューアルオープンし、ブランド再生への取り組みを本格化させました。今回のリブランディング第2弾となる「うちだ屋 頴田店」は、その取り組みをさらに前進させる店舗として位置づけています。

ふんわりもちもちのうどんが特徴の「うちだ屋」■「うちだ屋 頴田店」をリニューアル──新しい時代に即した店舗へ

コロナ禍の影響により2022年6月に閉店した旧「麺勝 頴田店」が、このたび「うちだ屋 頴田店」として装いも新たにリニューアルオープンいたします。「利用しやすさ」と「居心地の良さ」をテーマに、現代のライフスタイルに合わせた店内レイアウトとDXサービスを導入しています。

- テーブル席・カウンター席・座敷席を備えた全76席の構成で、多様な客層に対応- お一人様でも利用しやすいカウンター席を整備- 家族連れやシニア層にもゆったり過ごせる座敷席を配置- タッチパネル注文・キャッシュレス決済を導入し、非接触かつスムーズな利用を実現「うちだ屋 頴田店」内観（イメージ）■多様な世代に寄り添う新メニューラインナップ

リニューアルに伴い、女性やご年配の方にも気軽に楽しんでいただけるよう、「ミニサイズ丼」や「デザート付きセット」などの新しいメニューを導入しました。ランチタイムには、うどん屋らしくお好みのうどんを選べるセットに加えて、新登場のミニ丼や、気軽に注文できるランチコーヒーもご用意しました。既存のお客様はもちろん、初めてご利用いただく方にもお楽しみいただける、幅広いラインナップです。

定番メニューも食材やレシピを見直し、より美味しく・よりお得にリニューアル。福岡の食文化を象徴する「かしわ」メニューなど、地域に根ざした味わいも強化しました。さらに、広島産カキを使用した「カキフライ定食」や、ボリューム満点の「もつ鍋定食」など、冬季限定の定食も順次販売予定です。地域の食文化を大切にしながら、世代を問わず“日常に寄り添う食卓”を提供してまいります。

【主なメニューラインナップ】

〈お得な価格で人気No.1メニュー〉

・カツ丼＋小うどんセット \990

〈定番・人気〉

・ちゃんぽんうどん＋かしわ飯セット \1,170

・かしわうどん＋かしわ飯セット \990

・ミニ肉うどん＋ミニかつ丼セット（デザート付き） \890 ※新商品

〈季節・限定〉

・カキフライ定食（広島産カキ使用） \1,090 ※冬季限定

・もつ鍋定食（白飯付き） \1,530 ※冬季限定

・各種ランチメニュー（選べるうどん・丼） \790～ ※頴田店限定



※すべて税込み価格

★新商品★ ミニ肉うどん＋ミニかつ丼セット（デザート付き）ちゃんぽんうどん＋かしわ飯セット

【店舗概要】

店舗名：うちだ屋 頴田店

グランドオープン：2025年12月18日（木）

住所：福岡県飯塚市口原29-1

電話番号：0948-52-3320

営業時間：11:00～21:30

定休日：年中無休

座席数：32卓76席（テーブル18卓42席／カウンター10席／座敷4卓24席）

駐車場：47台

Instagram：https://www.instagram.com/uchidaya_official/

公式サイトURL：https://www.uchidaya.co.jp/

〈頴田店 オープニング特典〉

期間： 2025年12月18日（木）～27日（土）

内容： うちだ屋オリジナルキャラクター「うっピイフレンズ」限定ステッカーをプレゼント

配布数： 各日100名様（全10日間・合計1,000名様）

・株式会社こむぎのについて

株式会社こむぎのは、「食を通じて、顧客と従業員の夢を実現する」というビジョンのもと、革新的な飲食ブランドの開発とフランチャイズ展開を行う“食の総合プロデュース企業”です。地方活性型ベーカリーブランド「小麦の奴隷」をはじめとする主力ブランドの全国展開に加え、地域企業との連携、海外出店、外食企業のプロデュース支援、M&Aによる事業再生など、多角的な事業を通じて“食の可能性”を広げ続けています。

当社の経営陣には、創業者である橋本 玄樹、上場飲食企業グローバルダイニングの取締役副社長を経て「レモネードレモニカ」など複数の著名飲食業態を開発してきた連続起業家・河村 征治、同氏と共に100店舗を超える飲食店を手がけてきた笹山 直人、大手ベンチャーキャピタルのキャピタリストを経てバイアウトファンド「日本創生投資」を創業した三戸 政和、「小麦の奴隷」の発案者で連続起業家・堀江 貴文らが名を連ねています。

このたびオープンする「うちだ屋 頴田店」は、地域の食文化を大切にしながら、現代のニーズに合わせた“日常的に利用しやすい店”として再出発いたします。地域の皆さまに親しまれる店舗を目指し、ブランド価値の向上に努めてまいります。

株式会社こむぎの

代表者：笹山 直人

所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork 11F

業種：飲食業

公式サイトURL：https://komugino.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当：占部 ひとみ

電話番号：080-6728-1355

Eメール：urabe@uchidaya.ne.jp