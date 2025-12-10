LAES商用実証プラントの運転開始について

住友重機械工業株式会社

住友重機械工業株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：下村真司、以下「住友重機械」）と広島ガス株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役社長 社長執行役員：中川智彦、以下「広島ガス」）がパートナーシップを組み、広島ガスの廿日市工場内に建設を進めてきたLAES商用実証プラントが2025年12月1日に商用運転を開始し、同年12月9日に竣工式を執り行いました。

本設備は液化空気生成過程において、LNG冷熱供給により充電効率の向上を図る、世界初のLAES商用プラントです。住友重機械は、本設備の設計、建設、運転および運用を担い、商用運転を通して得られる知見を基に設備の合理化を図ります。広島ガスは、LNG冷熱の供給を担い、自社設備内ボイラの省エネ・省CO2など、LNG冷熱の有効利用を図ります。

住友重機械は、今後需要の見込まれる長時間エネルギー貯蔵・系統安定化ニーズを見据え、再生可能エネルギーの有効活用と環境負荷の低減に貢献するエネルギー貯蔵設備を提供することで、電力の安定供給と脱炭素社会の実現に貢献していきます。

【LAES商用実証プラント】【竣工式の様子】

【施設概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100192/table/112_1_ddf18914ad6126d39bc35768793de6b4.jpg?v=202512100327 ]

【LAES：Liquid Air Energy Storage（液化空気エネルギー貯蔵）】

オフピーク時の電力や再生可能エネルギーなどの余剰電力を活用し、空気を圧縮・冷却して液化させ、タンクに貯蔵します。電力が必要な時に、その液化空気を加圧・気化・加熱してタービン発電機を駆動し電力供給します。長時間の電力貯蔵に適しており、電力の供給と需要のバランスを調整するだけでなく、慣性力や無効電力を常に安定して供給することも可能であることから、電力網の安定化にも役立ちます。太陽光等、不安定な再生可能エネルギー発電と組合せることで、火力発電所を代替することができます。

【LAES商用実証の目的】

１.LAESの設計・建設における法令・規格への対応

２.未利用のLNG冷熱の相互利用による効率改善・省エネ効果検証

３.日本の系統運営や電力需給市場への対応と合理化

【LAES商用実証の概要】

※LAESシステムは、以下の3つのプロセスから構成されています｡

1) 充電：オフピーク時の電力または余剰電力を利用し空気液化設備を作動させ液体空気を生成。

2) エネルギー貯蔵：液体空気は低圧で断熱されたタンクに貯蔵｡

3) 放電：発生した高圧ガスがタービンと発電機を稼働し､電力を生成｡