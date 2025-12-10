【平和堂】福井県「子ども未来応援バンク」へ寄附のお知らせ
株式会社平和堂
左： 平和堂 総務部総務課長 西 政明 右： 福井県社会福祉協議会 常務理事 山田光俊 様
株式会社平和堂（滋賀県彦根市、代表取締役社⾧執行役員 CEO：平松正嗣、以下「平和堂」）は、福井県の子ども食堂支援事業に対して、2025年度下期分の寄附金を寄託しました。
平和堂では、社会福祉法人福井県社会福祉協議会（以下「福井県社会福祉協議会」）が行う「子ども未来応援バンク」を通じた子ども食堂等への支援を、福井県への出店が50周年を迎えた2023年から継続して実施しております。お客様や従業員からの募金ならびに平和堂からの寄附金は、福井県社会福祉協議会を通じて、福井県内の子ども食堂の活動等にお役立ていただきます。
＜寄附内容＞
１．寄附日 2025年12月9日(火)
２．寄附先 「子ども未来応援バンク」（6回目の寄附）
３．寄附金額 300,000 円
（内訳） 店頭募金 177,902円（福井県内6店舗と平和堂本部で実施）
平和堂からの寄附 122,098円
以上