日本ハム（株）に、サステナビリティ情報開示支援クラウド「SmartESG」とAIによる回答案生成サービス「Answer Ease」を提供

シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

シェルパ・アンド・カンパニー株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO 杉本淳、以下「シェルパ」）は、日本ハム株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：井川伸久、以下「日本ハム」）にサステナビリティ情報開示支援クラウド「SmartESG」およびAIによる回答案生成サービス「SmartESG Answer Ease（以下「Answer Ease」）」を2026年1月より提供開始することをお知らせします。

日本ハムは、企業理念「食べる喜び」のもと、2030年のありたい姿として定めたVision2030“たんぱく質を、もっと自由に。”を掲げ、畜産から加工・流通まで一貫して手掛ける強みを活かして社会のサステナビリティにも貢献しています。

このたび、日本ハムによる「SmartESG」と「Answer Ease」の導入決定に伴い、シェルパは2026年1月から本格的に両サービスの提供を開始します。日本ハムは、「SmartESG」の「Database」機能を活用し、主要サステナビリティ評価機関への対応履歴や結果などの情報をクラウド上で一元管理します。また、「Focus」機能と「Benchmark」機能を用いて多岐に渡るサステナビリティ情報の関連性を可視化することで、自社が優先的に取り組むべき重要課題の特定プロセスを型化します。

さらに、日本ハムはS&Pグローバルが運営する「CSA（Corporate Sustainability Assessment）」への対応に「Answer Ease」を活用し、AIを用いた評価機関対応の効率化を図ります。「SmartESG」は「CSA」ポータルとAPI連携（※）しており、「Answer Ease」を用いた回答案の生成から回答提出まで「SmartESG」プラットフォーム上でスムーズな対応を実現します。シェルパは、サステナビリティ情報の見える化と分析高度化、評価機関対応の業務効率化に取り組むことで企業価値向上を目指す日本ハムのサステナビリティ経営のさらなる推進を支援します。

（※）シェルパ、S&P Globalのコーポレートサステナビリティ評価（CSA）プラットフォームとのAPI連携を開始

https://cierpa.co.jp/posts/qDRw4nnh

シェルパは、「SmartESG」の提供を通して、企業のさらなるサステナビリティ経営の高度化に貢献してまいります。

「SmartESG」について

「SmartESG」は、企業内に散在するサステナビリティ・ESGデータを一元管理し、戦略的なサステナビリティ経営を支援するデータプラットフォームです。「SmartESG」の中核を担う4つの機能は、サステナビリティ情報の開示業務を効率化し、高度な分析を可能にします。「Database」と「Workflow」によりサイロ化しがちな社内データの収集・管理を可視化し、「Focus」と「Benchmark」でAIを活用した先進的な分析を提供します。「SmartESG」は、企業の情報開示の高度化やステークホルダー対応の強化だけでなく、持続可能な経営戦略の策定・実行を加速させます。2022年11月の提供開始以来、大企業を中心に70社以上へ導入され、時価総額5,000億円超の企業の約15%に採用されています（2025年8月時点）。

https://smartesg.jp/

「SmartESG Answer Ease」について

「Answer Ease」は、企業の既存データをもとにAIがサステナビリティ関連アンケートへの回答案を自動生成するアシスト機能です（特許出願中）。企業が多くの時間と工数を割くサステナビリティ・ESG関連アンケートへの回答業務において、AIをアシスタントとして活用することで業務負荷を削減し、大幅な効率化を実現します。また、回答案には回答根拠となる参照先を併せて提示することにより、ハルシネーション対策や正確性に配慮しています。

https://smartesg.jp/answerease

会社概要

会社名：シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

代表：代表取締役CEO 杉本 淳

所在地：東京都品川区西五反田3-6-32 TERRACE SITE GOTANDA 1F

設立：2019年9月

資本金：100百万円

事業：サステナビリティ情報開示支援クラウド「SmartESG」の開発・提供、ESG・サステナビリティ特化メディア「ESG Journal Japan」の運営、専門家によるコンサルティングサービス「ESG Advisory」の提供

- コーポレートサイト：https://cierpa.co.jp/- 採用サイト：https://cierpa.co.jp/recruit