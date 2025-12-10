宇宙時代を描き、文化と宇宙ビジネスを共創するALTILAN、宇宙領域への新規参入に必要な基礎知識を身につけられる勉強会の提供を本格開始

株式会社ALTILAN

誰もが宇宙へ行ける時代の世界観を描き、文化の創造から宇宙ビジネスの共創まで一貫して推進する株式会社ALTILAN（本社：静岡県浜松市、代表取締役CEO：永利光、以下、ALTILAN）は、宇宙ビジネスにご関心をお持ちの異業種企業を対象とした勉強会「宇宙ビジネスはじめの一歩」の提供を本格的に開始いたします。

宇宙産業への関心が高まる一方で、「市場の全体像がつかめない」「どの領域が伸びているのか分からない」「投資がどこに向かっているのか知りたい」といった声が多く聞かれます。本勉強会では、宇宙ビジネスの市場構造、国内外の動向、投資トレンド、異業種の参入事例、地域での取り組みを体系的に整理し、専門知識の有無を問わず「いま宇宙産業で何が起きているのか」を把握できる構成としています。

また、勉強会で学んだ内容を踏まえて自社との接点を見出したい、という企業様に向けては、実践的な検討を行うワークショップも提供しています。

さらに、本サービスの本格始動を記念し、先着3社限定で通常10万円の勉強会を半額の5万円にてご提供いたします（導入事例としてALTILANコーポレートサイト・SNS等での発信にご協力いただける企業様が対象です）。

1. 宇宙ビジネスの全体像を体系的に把握できるセミナー形式のコンテンツ

お申し込みはこちらから :https://altilan.co.jp/seminar/entry

宇宙ビジネスは、ロケットや衛星に限らず、データ活用、製造、素材、電子部品、ソフトウェア、サービスなど、多様な産業が関わる広範な領域です。そのため「そもそも宇宙ビジネスとは何か」「自社にどう関係があるのか」といった疑問を抱える方も少なくありません。

本勉強会では、こうした"最初のハードル"を解消するため、宇宙ビジネスを理解するための視点と整理の枠組みを分かりやすく提示します。領域間のつながりや産業構造を立体的に捉えられるよう設計しており、宇宙ビジネスに初めて触れる方でも、全体像を無理なく把握いただけます。

【基本コンテンツ（合計で約2時間程度）】

- 宇宙ビジネス概論：宇宙産業の市場構造や成長予測、参入事例など概要を掴む- 宇宙ビジネスの投資動向：国内外の投資トレンドや資金調達手法、リスク管理の考え方を学ぶ- 地域発の宇宙ビジネス：地域の産業・技術を活かした宇宙ビジネス創出の事例とモデルを学ぶ- 非宇宙企業による参入事例：これまで宇宙業界とは無縁だった企業がどのように宇宙ビジネスに参入しているのかを学ぶ

※取扱テーマや実施時間はご要望に合わせてカスタマイズ可能

▼講師情報

講師：永利 光（ながとし ひかる）

株式会社ALTILAN 代表取締役CEO

一般社団法人SPACETIDE プロボノ

慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科

修士課程修了（システムエンジニアリング学修士）



中学生の頃に土星の衛星タイタンに魅せられ、15年以上にわたり宇宙を追い続ける。大学では宇宙物理学を専攻。宇宙開発を学際的に捉え、業界を志向する人を増やすことを目的とする学生団体の代表（15代目）を務め、国際宇宙会議（IAC2018）にJAXAの派遣学生として参加。卒業後、慶應義塾大学大学院にてシステムズエンジニアリングを専攻。

新規事業開発のプロとして株式会社Relicで経験を積んだ後、2024年5月にALTILANを設立。宇宙産業の知見とネットワーク、システムズエンジニアリングに基づく方法論、新規事業開発の実践力を併せ持ち、noteおよび小説執筆を通じて培った文筆力により、物語からビジネスを生み出す独自のアプローチを構築。

2. 自社との接点を見出し、次のアクションへつなげる実践ワークショップ（ご紹介）

お申し込みはこちらから :https://altilan.co.jp/seminar/entry

本勉強会のほか、弊社では、ご参加いただく皆さまに考え・手を動かしていただくワークショップもご用意しています。

【ワークショップで得られる成果】

- 自社の強みと宇宙ビジネスとの接点を見出すことができる- 外部パートナーとの連携やビジネスマッチングの方向性を描ける- 実際に動き出せるアクションプランを導き出し、次のステップへつなげられる

勉強会とセットでの実施も、ワークショップのみでの実施もいずれも受け付けておりますので、ご希望の形式をお聞かせください。

さらに、宇宙ビジネスへの参入を本格的に検討する企業様には、メンタリングや事業企画支援などの継続的なサポートもご提供しています。

3. 先着3社限定｜サービス本格始動記念キャンペーン

本サービスの本格始動を記念し、先着3社限定で以下の特別条件にてご提供いたします

宇宙ビジネスへの第一歩を踏み出す絶好の機会として、ぜひご活用ください。

4.包括的なサービスラインナップ

キャンペーン内容（先着３社限定）

ALTILANは、勉強会以外にも以下のサービスを提供しております。

サービス内容

また、各社のニーズと状況に応じて、最適なご支援形態をご選択いただけます。

ご支援形態

※費用はご支援範囲、プロジェクト内容により変動します。詳細はお問い合わせください。

4. 「ストーリードリブンの宇宙ビジネス開発」という独自のアプローチ

ALTILANでは「ストーリードリブンの宇宙ビジネス開発」というアプローチを定義・推進しています。これは、宇宙ビジネスの創出にいきなり本格投資するのではなく、企業の本質的な価値や歴史を起点に、宇宙へ挑戦する理由を漸次的に構築していくアプローチです。企業が培ってきた想い、大切にしてきた価値観、独自の強みを丁寧に紐解き、それが宇宙という舞台でどのように活かされ、どのような未来を実現するのかを物語として描き出します。

ストーリー策定の5つのステップ

このアプローチの詳細については、代表の永利が執筆したnote「ストーリーを起点に生み出す宇宙ビジネス(https://note.com/hikaru_96_1104/n/n6c09cecf4748)」にて解説しています。

なぜ「ストーリー」が宇宙ビジネスの成否を分けるのか、どのようにストーリーを構築していくのかについて、具体的な例も交えながら説明しています。

ストーリードリブンのアプローチにより、社内外のステークホルダーに対する説得力が格段に高まり、経営層の意思決定、社内の機運醸成、投資家や取引先への説明、メディアへの訴求など、あらゆる場面で有効に機能します。

5. 活動実績「スペースジムニー」プロジェクト

ALTILANは、2024年に「スペースジムニー」プロジェクトを実施いたしました。本プロジェクトは、宇宙で走行している姿をイメージしたラッピング車両「スペースジムニー」を製作し、展示および体験イベント開催、浜松市内の小・中学校への出張講演を実施するなど、地域の子どもたちに宇宙への興味を持ってもらうことを目的とした取り組みです。

この活動を通じて、企業が宇宙というテーマを通じて地域貢献や教育支援、ブランド価値向上などさまざまな価値を生み出しました。「ストーリードリブンの宇宙ビジネス開発」にも繋がる好例の1つと言えます。

スペースジムニープロジェクト詳細：https://altilan.co.jp/works/space-jimny

6. 地域発の宇宙ビジネス創出への貢献

ALTILANは、浜松を拠点とする企業として、ものづくり産業が集積する地域特性を活かした宇宙ビジネスの創出に取り組んでいます。

これまでに「浜松から宇宙へ」と題した大型イベントを3回開催し、地域企業の宇宙ビジネスへの理解促進と参入機運の醸成を推進してまいりました。

本サービスの提供を通じて、さらに多くの地域企業の宇宙ビジネス参入を支援し、地域発のイノベーション創出に貢献してまいります。

■会社情報

商号：株式会社ALTILAN

企業URL：https://altilan.co.jp/

設立：2024年5月1日

代表取締役：永利 光

所在地：〒430-0933 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F

事業内容：

・月・火星以遠を目指す宇宙機器の開発、打上げ及び運用

・上記に伴う宇宙機器および要素技術の開発・検証

・開発した宇宙機器によって取得したデータを活用したサービスの提供、販売

・その他、宇宙ビジネスに関するコンサルティングなど