¡Ö¼¹»öµÊÃã¥¹¥ï¥í¥¦¥Æ¥¤¥ë¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¼¹»ö¤È°ì½ï¤Ë¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤¬¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¢ö
¡Ö¼¹»öµÊÃã¥¹¥ï¥í¥¦¥Æ¥¤¥ë¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡2025Ç¯12·î10Æü(¿å)¤è¤ê¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ÃÓÂÞP¡ÇPARCOÅ¹¤ÇÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤¬¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ONLINE¡×¤ÇÄÌÈÎ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼¹»öµÊÃã¥¹¥ï¥í¥¦¥Æ¥¤¥ë¡×¤Î¼¹»ö¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤â¤ª¾îÍÍ¡¢¤ªË·¤Á¤ã¤Þ¤ò¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¢ö
»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿&¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥°¥Ã¥º¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢§ÄÌÈÎ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢§
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ONLINE¤Ø
https://sanrio-animestore-a3.jp/title/345?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1023(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/345?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1023)
¡ÚÈÎÇä¾ðÊó¡ÊÅ¹Æ¬¡¿ÄÌÈÎ¡Ë¡Û
¢£Å¹Æ¬ÈÎÇä¡§2025Ç¯12·î10Æü(¿å)～
¢£ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ÃÓÂÞP¡ÇPARCOÅ¹
¢£ÄÌÈÎ¡§¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ONLINE(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/345?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1023)¡×¤«¤é¤â³Æ¼ï¥°¥Ã¥º¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢¨12·î10Æü(¿å)17:00¤Þ¤Ç¤ÏÅ¹Æ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¡¢ÅöÁª¼Ô°Ê³°¡Ö¼¹»öµÊÃã¥¹¥ï¥í¥¦¥Æ¥¤¥ë¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨12·î12Æü(¶â)～15Æü(·î)¤Ï»öÁ°ÃêÁªÅöÁª¼Ô¤Î¤ßÆþÅ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥°¥Ã¥º°ìÍ÷¡Û
¡Ú¥³¥é¥Ü¥Ú¥¢¡Û
°Ë¿¥¡ß¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó¡¿·¨Àî¡ß¤±¤í¤±¤í¤±¤í¤Ã¤Ô¡¿¸ÅÃ«¡ß¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡¿É´¹çÌî¡ß¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡¿±Æ»³¡ß¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¡¿Ç½¸«¡ß¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó
¢£´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´12¼ï¡¿¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡Ë
¢£¥Ñー¥ÄÉÕ¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´6¼ï¡¿¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡Ë
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æ¥£ー¥¹¥×ー¥ó¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¢£¥¥ã¥é¥¯¥ê¥¢¥±ー¥¹¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¢£¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¢£¥é¥ó¥Á¥Èー¥È¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¢£¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Þ¥Û¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
¢£LÈÇ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É3Ëç¥»¥Ã¥È¡ÊÁ´30¼ï¡Ë
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
¢£¹ÈÃã´Ì¡Ê¥ß¥Ë¥Õ¥©¥ÈÉÕ¤¡Ë¡ÊÁ´1¼ï¡Ë¢¨¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¤ÏÁ´6¼ï
¢£¥¯¥Ã¥ー´Ì¡Ê¥ß¥Ë¥Õ¥©¥ÈÉÕ¤¡Ë¡ÊÁ´1¼ï¡Ë¢¨¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¤ÏÁ´6¼ï
¢¨³Æ¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ï¤¬Åö¤¿¤ëÃ±ÉÊ¤Þ¤¿¤Ï¡¢Á´¼ï¤¬¤½¤í¤¦¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¤Î2ÄÌ¤ê¤«¤é¹ØÆþÊýË¡¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼ÂÊª¥µ¥ó¥×¥ë¼Ì¿¿¤ò°ìÉô¤´¾Ò²ð¢ö
¡Ö¼¹»öµÊÃã¥¹¥ï¥í¥¦¥Æ¥¤¥ë¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Ç¤Ï¡¢»×¤ï¤º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª
¤¼¤Ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¡ÚÄÌÈÎ¤âÂÐ¾Ý¡Û¹ØÆþÆÃÅµ¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
¡Ö¼¹»öµÊÃã¥¹¥ï¥í¥¦¥Æ¥¤¥ë¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×¿·¾¦ÉÊ¤Î¤ß¤ò1²ñ·×2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¡¢¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
Ï¢Æ°ÆÃÅµ¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
²¼µ2¼ïÎà¤Î¥ì¥·ー¥È1¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É(Á´6¼ï)¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡Ê1¡Ë2,200±ß°Ê¾å¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¥ì¥·ー¥È
¡Ê2¡Ë¼¹»öµÊÃã¥¹¥ï¥í¥¦¥Æ¥¤¥ë¤´ÍøÍÑ¥ì¥·ー¥È
¢¨ÇÛÉÛ¡¦¥ì¥·ー¥ÈÍ¸ú´ü´Ö¡§12·î10Æü(¿å)～12·î31Æü(¿å)
¢¨¤³¤Á¤é¤ÎÆÃÅµ¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢P'PARCOÅ¹¤Î¤ß¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÄÌÈÎ¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ÏÇÛÉÛÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¢£²Á³Ê¡§[Ã±ÉÊ]550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿[¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È]6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ä¾·Â5.7cm¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡£»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿ver.¤â»£¤ê²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥Èver.¤âÎ¾Êý½¸¤á¤Æ¡¢¤ª¼ê¸µ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÄ¯¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¥Ñー¥ÄÉÕ¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
¢£²Á³Ê¡§[Ã±ÉÊ]990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿[¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È]5,940±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»£¤ê²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥ß¥Ë¥Ñー¥Ä¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡£¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ýー¥Á¤Ê¤É¤ËÉÕ¤±¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æ¥£ー¥¹¥×ー¥ó
¢£²Á³Ê¡§880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ý¤Á¼ê¤ÎÀè¤Ë¥í¥´¥Þー¥¯¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Æ¥£ー¥¹¥×ー¥ó¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤½¤Ã¤ÈºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡ª
¢§ÄÌÈÎ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢§
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ONLINE¤Ø
https://sanrio-animestore-a3.jp/title/345?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1023(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/345?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1023)
¥¥ã¥é¥¯¥ê¥¢¥±ー¥¹
¢£²Á³Ê¡§900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
A5¥µ¥¤¥º¡Ê14.8cm¡ß21cm¡Ë°ÊÆâ¤Î»æÎà¤ò¤·¤Þ¤¨¤ë¹Å¼Á¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤ÇÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°Â¿´¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー
¢£²Á³Ê¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤ë»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¤âÅÐ¾ì¡£Á´¥³¥é¥Ü¥Ú¥¢¤¬¤½¤í¤Ã¤¿Æø¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¤â¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¤ª¾îÍÍ&¤ªË·¤Á¤ã¤Þ¤¬»ý¤Ä¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¥Èー¥È
¢£²Á³Ê¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥é¥ó¥Á¥Èー¥È¡£¼¹»ö¤¿¤Á¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤È°ì½ï¤Ê¤é¡¢ËèÆü¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤¬¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¢ö
¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Þ¥Û¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¢£²Á³Ê¡§³Æ495±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼êÄ¢¤äPC¤ËÅ½¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤Ë¶´¤ó¤À¤ê¤È¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡ª
¢§ÄÌÈÎ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢§
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ONLINE¤Ø
https://sanrio-animestore-a3.jp/title/345?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1023(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/345?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1023)
LÈÇ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É3Ëç¥»¥Ã¥È
¢£²Á³Ê¡§[Ã±ÉÊ]550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼¹»ö¤¿¤Á&¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥«¥Ã¥È¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤¬3ËçÉõÆþ¤µ¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡¢¤ª¼ê¸µ¤Ç³«Éõ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡ª
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÀ¼Á¾å¡¢³¨ÊÁ¤¬½ÅÊ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¢£²Á³Ê¡§³Æ1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡ª¡¡¥é¥Ã¥¯¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Ë¾þ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª½Ð¤«¤±Àè¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹!!
¹ÈÃã´Ì¡Ê¥ß¥Ë¥Õ¥©¥ÈÉÕ¤¡Ë
¢£²Á³Ê¡§1,944±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
1¸Ä¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¹ÈÃã´Ì¤Ç¤¹¡£¤ª²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¹ÈÃã¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¥¯¥Ã¥ー´Ì¡Ê¥ß¥Ë¥Õ¥©¥ÈÉÕ¤¡Ë
¢£²Á³Ê¡§2,160±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Áª¤Ù¤ë¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥¯¥Ã¥ー¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Ã¥ー´Ì¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤¼¤Ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¹ÈÃã¤È°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§ÄÌÈÎ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢§
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ONLINE¤Ø
https://sanrio-animestore-a3.jp/title/345?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1023(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/345?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1023)
(C) ¼¹»öµÊÃãSwallowtail/K-BOOKS
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663767
³ô¼°²ñ¼ÒA3
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒA3¡Ê¥¨ー¥¹¥êー¡Ë
ÀßÎ©¡§2012Ç¯9·î27Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ 1-11-22 »³¼ïÃÓÂÞ¥Ó¥ë2F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®ß·Î´»Ë
HP¡§https://athree3.com/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§https://athree3.com/contact/
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
IP¥ê¥¢¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
¡Ú³Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡Û
eeo Store¡§https://eeo.today/store/101/
eeo Media¡§https://eeo.today/media/
eeo Stage¡§https://eeo.today/stage/
¿ä¤·³èºÇ¿·¾ðÊó¡ÊOSHI¡Ü¡Ë¡§https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus