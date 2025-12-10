【新商品】飲み物の中にアニボールが！？かわいくて実用的な耐熱ガラスのダブルウォールグラスが登場

株式会社シービージャパン

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、

人気のアニマルシリーズ「アニボール」より、『耐熱ダブルグラス』を2025年11月に発売しました。

飲み物を注ぐと、透明なグラスの中からアニボールたちがひょっこり顔を出す。

まるで『こんにちは★︎』と話しかけてくるような、キュートな表情に癒されること間違いなし！



紅茶やカフェラテ、ミルクと色んな飲み物を注ぐたびに、違う表情で現れて、

いつものティータイムをちょっと楽しくしてくれます。

しかも見た目だけなく使いやすい点も魅力で、耐熱ガラス製だから、ホットもアイスもOK。

ほっとひと息つくときも、ひんやり楽しみたいデザートタイムも、いつでもかわいく寄り添ってくれて選びたくなる、そんなグラスです。

まんまるボディが、つい笑顔にしてくれる

イヌボール・シロクマボール・ネコボール。見ているだけでほっとする、3つの個性豊かなアニボールたち。

グラスの中では、アニボールたちがちょこんといて、

飲み物を注ぐと、透明なガラスの中でふんわり色づいて浮かび上がります。

どの角度から見ても愛らしい表情に思わずにっこりしてしまいます。

中身が空になっても、そのシルエットが見えるから、インテリアとして飾るのもおすすめです。

使っても、飾っても癒されるグラスです。

かわいさだけじゃない、選ばれるのには理由がある

ホットもアイスも、結露しにくく快適に。

紅茶の香りに包まれるティータイムも、

ミルクラテで一息つく午後のカフェ時間も。

どんなドリンクを注いでも、アニボールたちはガラスの中で顔をのぞかせます。

そんなほっこりさせてくれるかわいい見た目を持っているけど、実はとっても頼もしい子。

耐熱温度差120℃のガラスを使っているから、ホットもアイスもどちらもおまかせ。

さらに外側が結露しにくく、テーブルを濡らさないので、“かわいくてしっかり者”なグラスです。

オールシーズン活躍。食洗機OKでお手入れも簡単

食器洗浄機対応で、清潔に使い続けられる。

ダブルウォール構造だから、あつあつの紅茶を入れても手が熱くなりにくく、冷たいドリンクを注いでも、飲み物の冷たさが手に伝わりにくいです。



さらに食器洗浄機OKで、お手入れもとっても簡単。

毎日使っても、すぐにピカピカに！

匂い移りもしにくく、コーヒー・紅茶・ジュース・プリンカップなど、幅広い用途に活躍します。

使っても、飾ってもかわいい

並べて飾るだけで、インテリアのアクセントに。

飲み物を入れなくても、透明なガラス越しに見える動物のシルエットがかわいらしい。

使わないときは、キッチンやリビングの棚に並べてインテリアの一部として楽しめます。

“かわいい”が暮らしに溶け込む、そんなグラスです。

ギフトにもぴったり

イヌボール・シロクマボール・ネコボール、それぞれの表情が贈る人の個性を映すようで、

どの子を選んでも心がほっと和みます。

“かわいい”と“あたたかさ”を一緒に贈れるギフト。

もらった瞬間の「わぁ！」という笑顔まで想像できる、

毎日に小さなときめきを届ける贈りものです。

アニボールってな～に？

アニマルがボールになった「ANIBALL（アニボール）」

ぷにぷにとした丸みのあるフォルムが特徴で、見ているだけで癒される存在。色々な形になるけれど、丸みがあるのが好きで落ち着く。色味が主張し過ぎていないので、親子で使って楽しむことが出来るアイテムが揃っています！

商品概要

アニボールラインナップ

シロボールイヌボールネコボール[表: https://prtimes.jp/data/corp/77335/table/327_1_3899ea581ad29d3a990c81b8ffc67474.jpg?v=202512101257 ]フタ付きステンレス保温マグ 370mlランチラッパー抗菌箸盛り付け簡単お弁当箱保冷ランチ巾着

会社名：株式会社シービージャパン

所在地：東京都足立区

代表取締役：樋口圭介

設立：2000年

事業内容：生活用品メーカー

ミッション：私たちは、暮らしを楽しく、便利で、少し豊かにするお手伝いをしたいと考えています。大切な方に安心して使っていただける商品をお届けし、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながるような存在であり続けたいと思っています。

【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社 シービージャパン 広報担当 松本

☎︎：03－5888－1051

mail：s-matsumoto@cb-j.com

【商品企画書は下記よりダウンロード可能】

