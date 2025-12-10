熱海市 × スナック横丁 「熱海スナックツアー」本日販売開始！

オンラインスナック横丁文化株式会社

オンラインスナック横丁文化株式会社（代表取締役：五十嵐真由子）が手掛ける「スナック横丁」は、 アサヒビールの企業版ふるさと納税に採択された静岡県熱海市と連携し、いよいよ本日2025年12月10 日（水）より、体験型ナイトツアー「熱海スナックツアー」の販売を開始しました。昭和の趣を残す熱 海銀座エリアを舞台に、“飲む人も飲まない人も楽しめる”新たなナイトカルチャー体験として、スナッ クママの温かいおもてなしやカラオケ、会話を通じ、旅人と地元の人々が自然に交わる“熱海ならでは の夜の過ごし方”を提案します。本ツアーは、2024年度のアサヒビールとのナイトタイムエコノミー事 業（※）を契機に誕生。地域と企業の共創により実現した、継続的な価値創出の一環です。

※参考：https://www.asahibeer.co.jp/news/2024/0625_2.html

温泉や食事を満喫した“その後の時間”を、熱海のまちと人に出会う特別な体験に変える。 「熱海スナックツアー」は、昭和の風情が残る熱海銀座を舞台に、スナックママや常連との会話、カラオケなどを楽しむ新しい夜の過ごし方を提案します。

さらに本ツアーでは、アサヒビールが提唱する「スマートドリンキング」理念に基づき開発された、ノ ンアル対応の“熱海オリジナルモクテル”2種を提供。飲酒の有無に関わらず楽しめる設計で、参加者は スナックという空間の魅力とともに、地元ならではの味わいとおもてなしを体験できます。

参加費は1名12,000円（税込）、所要時間は約130分。各店舗でドリンク最大3杯とモクテル、スナッ ク菓子を楽しめるほか、全員に「スナック教科書」と「スナックデビュー認定証」も進呈。本日より JTBを通じて販売を開始します。

スナック横丁監修「熱海スナックツアー」3つのポイント

１.スナック初心者も安心。扉のその先へ、ガイドがご案内

地元を知り尽くしたガイドがツアーをリードし、スナックの扉を一緒に開けてくれるから、初めてでも安心。飲 食代込みの価格設計で、気軽に“夜の熱海”を楽しめます。さらに全員に「スナック教科書」と「スナックデ ビュー認定証」をプレゼント。敷居が高いと思われがちなスナック文化を、若者や訪日外国人にも開かれた新し い体験として届けます。

２.熱海銀座の“語れるスナック”8軒が参加。人情あふれる交流を

昭和の面影が残る熱海銀座を舞台に、選りすぐりの8軒が参加。往年のママだけでなく、若いママやマスターな ど、個性豊かな店主たちが温かく迎えてくれます。地元の常連客との何気ない会話や笑いの中から、ガイドブッ クには載っていない“熱海の新しい魅力”が見えてくる特別な夜をお楽しみください。

３.熱海育ちのだいだい香る、動きのある「スマドリモクテル」で乾杯

本ツアーでは、アサヒビールが提唱する「スマートドリンキング」理念のもと開発された、ノンアルコール対応の“熱海オリジナルモクテル”を提供。地元・熱海で育まれた「だいだい」の香りをベースに、スナックの夜を彩る2種のモクテルをご用意しました。

Sunrise Orange（サンライズオレンジ）：朝の陽光のような明るさを表現したオレンジ色の一杯。炭酸の中をゆっくり巡るラムネ玉のきらめきが、波間に踊る朝日を思わせ、スナックの出会いにそっと灯る“はじまりの光”。



Moonlight Blue（ムーンライトブルー）： 深い夜の静けさを感じさせるブルーの一杯。浮かぶラムネ玉が夜の波に揺れる月明かりのように輝き、静かに語らいを照らす“夜のおわりのあかり”。いずれもスナックのカウンターでママが提供。味わいだけでなく、グラスの中で動くラムネの演出も楽しめる、目にも心にもやさしい特製ドリンクです。

熱海スナックツアー概要

「熱海スナックツアー」

実施期間：2025年12月10日～2026年3月31日（予定）

実施エリア：静岡県熱海市「熱海銀座」エリア内

参加スナック・バー8店舗：昼呑みごはんときどきスナック マァちゃん、スナック縁、スナックCAROL、和み場ar 侑、酒希房ばんふ、熱海 エンジェル、スナック 亜、クラブメルヘン アラスカ

体験内容：スナック2軒体験＋ドリンク最大3杯＋熱海オリジナルモクテル＋スナック菓子

価格：1名 12,000円（税込）

ツアー時間：約130分

対象：社員旅行・女子旅・カップル・国内外観光客など

販売・予約：2025年12月10日（水）より、JTBを通じて下記URLにて販売します。

販売ページ：https://widgets.bokun.io/online-sales/b49e9d47-2c75-4d7e-95c8-21f6abd8d0e6/experience/1110778

実施主体： - オンラインスナック横丁文化株式会社（企画・PR） - 熱海市（地域連携・後援） - アサヒビール株式会社（スマドリ監修・モクテル提供） - 株式会社JTB 静岡支店（旅行商品造成・販売・予約運営）

連携団体： - 熱海料飲連合会／熱海社交業組合／一般財団法人 熱海観光局

オンラインスナック横丁文化株式会社 代表 五十嵐真由子からのメッセージ

いよいよ、熱海でのスナックツアーが始まります。

これまで全国1,200軒以上のスナックを訪ね歩き、世代や肩書き、国籍を超えて、 人と人が自然につながる温かな場に数多く出会ってきました。スナックは、都市に も地方にも息づく、日本ならではのナイトカルチャー。その懐の深さと多様性には、 今もなお心を動かされ続けています。

今回、アサヒビールが提唱する「スマートドリンキング」の理念に共感し、企業版 ふるさと納税を通じて、熱海市の皆さんとともにこのツアーをつくれたことを大変 うれしく、誇りに思います。

「熱海スナックツアー(R)」は、世代も立場も越えて人がつながる“スナックの魅力” を、誰もが安心して楽しめるかたちで再構築したものです。レトロな街並みに灯る スナックのカウンターで、ママや常連さんとの会話が生まれ、お酒の有無に関わら ず誰もが熱海の夜を味わえる。そんな特別な時間を、ぜひ体験していただきたいと 思います。

このツアーから、人と人、文化と文化が交わる新しい“熱海の夜の物語”が生まれる ことを、心から願っています。

様々な企業とコラボ！スナック業界を盛り上げるエンタメ集団「スナック横丁」とは

全国1,200軒以上のスナックを訪れた“スナ女(R)”五十嵐真由子が代表を務める「オンラインスナック横丁文化株 式会社」は、日本独自のスナック文化を現代的に再編集し、地域・企業・行政と連携して“人と人がつながる交 流の場”を創出する企画・サービスを展開。スナックと連携した観光ツアーや企業研修、地域イベントなどを手 がけ、現在は10都道府県・19エリアでのツアー造成・監修などナイトタイムエコノミーに寄与。水戸・湯沢・ 金沢・熱海・大阪など地域連携に加え、都市部での街づくりアドバイス、米菓メーカーとの商品開発、富裕層向 け宿泊プラン造成など、多彩なプロジェクトが進行中。ナイトタイムエコノミーの先進事例として注目を集め、 カンファレンス登壇や企業視察の受け入れも増加。地域の魅力を可視化し、小さな場に経済と人の循環を生む 「スナックツアー(R)」は、国内外から注目を集め、多数のアワードでも高く評価。今後も、スナック文化を軸に ナイトタイム観光の未来を切り拓いていきます。

公式HP：https://snackyokocho.com/(https://snackyokocho.com/%E2%80%8B)

スナックメディア「スナックへいらっしゃい」：https://www.snackyokocho.com/(https://www.snackyokocho.com/%E2%80%8B)

Instagram：https://www.instagram.com/snackyokocho/(https://www.instagram.com/snackyokocho/%E2%80%8B)

TikTok：https://www.tiktok.com/@snackyokocho_japan(https://www.tiktok.com/@snackyokocho_japan%E2%80%8B)

Facebook： https://www.facebook.com/onlinesnackyokocho/