【東北初出店】PARCELLE JEWELRY、藤崎-FUJISAKI-仙台・百貨店「クリスマスアクセサリーセレクション 2025」に参加

PARCELLE JEWELRY POP UP SHOP

株式会社 PARCELLE

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、カラーストーン、ダイヤモンド、真珠など個性豊かな素材を一つひとつ手作業で仕立てるブランドです。





12月11日(木)から17日(水)まで、パーセル ジュエリーは、藤崎百貨店（宮城県仙台市）が開催するイベント「クリスマスアクセサリーセレクション 2025」に参加し、東北エリアでは初となるPOP UP SHOPを出店いたします。

会場には、POP UP SHOPだけの新作をはじめ、人気の定番シリーズ、限定品など、ホリデーシーズンにふさわしいギフトをお探しの方、自分へのご褒美をお考えの方に向けたラインアップを豊富に取り揃えてご紹介いたします。



微細なグラデーションが印象的なサファイア、カーヴィングを施した大粒のトルマリン、眩い輝きをまとった大粒ダイヤモンド、黒・パープル・オレンジがかった干渉色が美しい真珠など、季節感のあるコーディネートを彩るジュエリーたち。

宝石の持つ個性を引き立てるよう、一つひとつ丁寧に配色されたジュエリーはすべてが一点ものです。それぞれ異なる輝きと個性を宿した特別な存在として、ぜひ実物をご覧ください。短い期間ではございますが、この機会に仙台の皆様へパーセル ジュエリーの魅力に触れていただけましたら幸いです。

クリスマスアクセサリーセレクション2025｜藤崎-FUJISAKI-仙台・百貨店

※ パーセルのジュエリーはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンドの配置や種類は一つずつ異なります。本リリースに掲載する画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。

※ 本リリースの内容は発表時点のものであり、商品情報や価格は予告なく変更する場合がございます。

NEW ARRIVALS

■ New Diamond Rings - 3種類の新作ダイヤモンドリング

2.5mm～3.8mmサイズのダイヤモンドを贅沢にあしらった3種類の新作リングです。



肌に自然に溶け込むような上質なニュアンスを持つシャンパンカラーのダイヤモンドを中心に、デザイナーの成澤が一つずつ石を選び、繊細な濃淡をつけた配色に仕立てています。

光をしっかりと取り込む二段腰の石枠は、重厚感を抑えつつ、指元を軽やかに演出します。また、爪の本数や向きに変化をつけることで、一石一石が引き立つよう細やかに設計しています。

PARCELLE JEWELRYが提案するダイヤモンドの魅力を象徴するリング。日々をともに過ごす一本として、あるいは大切な方への贈り物として、お選びいただけましたら幸いです。

3種類の新作ダイヤモンドリング：税込138,600円より(K10YG・K10WG・ダイヤモンド)■ Diamond Fork Ring - ダイヤモンドの色彩を生かしたフォークリング

ホワイト、イエロー、シャンパン、ゴールデンなど、幅広い色合いをもつダイヤモンドを繊細にアレンジした、すべて一点もののフォークリングです。デザイナーが長く温めてきた構想をもとに、石の持つ色の広がりと輝きを最大限に引き立てるよう配色しています。

地金にはプラチナを採用し、ダイヤモンドの温かみある色調と鋭い輝きが際立つ、重厚感のある仕上がりに整えました。センターに向かってわずかにフレアするアームには先端まで石を留め、さまざまな角度から光を取り込むデザインです。

さらに、アームの内側にまでミルを施すことで、どの角度から見ても均整の取れた、美しくクラシカルな印象を持たせています。

THE ESSENCE OF PARCELLE JEWELRY

ダイヤモンドフォークリング：税込371,850円より(Pt950・ダイヤモンド)

PARCELLE JEWELRYは、扱う素材の個性を生かした4つの主要コレクションで構成されています。「天然石」、「ダイヤモンド」、「真珠・珊瑚」、「アンティーク意匠」という4つの軸から、ブランドの世界観を形づくっています。

■ Colored Stones - 天然石の個性を楽しむコレクション

多彩な色や表情を持つ天然石を主役に仕立てたラインです。ひとつとして同じものがない自然の色彩を楽しめます。

素材：カラーストーン全般

仕立：色の濃淡や表情をそのまま生かした一点もの

印象：装いに彩りを添える軽やかさ

サンクルール・シリーズ：税込84,700円より(K10YG・K10WG・K10PG・天然石・ダイヤモンド)■ Diamond Jewelry - ナチュラルカラーが引き立つコレクション

ナチュラルカラーのダイヤモンドが持つ豊かな色と輝きを引き立てたラインです。凛とした印象で、手元に静かな存在感を与えます。

素材：ホワイト・シャンパン・イエローなどの天然カラーのダイヤモンド

仕立：色調の違いを繊細に配置

印象：落ち着きと華やかさを併せ持つ輝き

シュシュ・シリーズ：税込249,700円より(K10YG・ダイヤモンド)■ Pearl & Coral Jewelry - 自然素材の柔らかさを生かしたコレクション

真珠や珊瑚が持つ柔らかい光沢を大切に仕立てたライン。鉱物にはない自然のぬくもりが特徴です。

素材：真珠・珊瑚

仕立：有機的な質感が際立つ設計

印象：温かみと上品さ

ポンポネ・シリーズ：税込80,300円より(K10YG・K10WG・K10PG・真珠・珊瑚・天然石・ダイヤモンド)■ Antique Motif - クラシカルな意匠を取り入れたコレクション

アンティークジュエリーを源に、伝統的な技術や意匠を現代的に仕立てたラインです。世代を超えて長く身に着けられるデザインです。

素材：アンティーク技法や伝統的な金工作

仕立：手仕事の細やかさを重視

印象：普遍的で落ち着いた佇まい

CUSTOM ORDERS

ミルゴシック・シリーズ：税込99,000円より(K9YG・ダイヤモンド)

パーセル ジュエリーのPOP UP SHOP では、カスタムオーダー（セミオーダー）も承っております。

経験豊かなバイヤーが厳選した天然石コレクションからお好みの石を選び、日本の職人が一つひとつ手仕事で、あなただけのジュエリーにお仕立ていたします。



POP UP SHOPならではのラインナップや、希少な宝石コレクションから選び、デザインを決めていく。1点もののジュエリーがかたちになっていく喜びも体感していただけます。

初めてオーダーされる方もご安心ください。経験豊かなスタッフが丁寧にご案内いたします。なお、職人による手作業でおつくりするため、お渡しまでにおよそ3か月ほどのお時間を頂戴しております。

PARCELLE JEWELRY POP UP SHOP at 藤崎-FUJISAKI-仙台・百貨店

ポンポネ モザイク：税込94,600円より(K10YG・天然石・ダイヤモンド)

藤崎百貨店は、1819年（文政2年）に創業した仙台の老舗百貨店で、200年以上の歴史を持ちます。現在の本店は仙台市青葉区一番町に位置し、東北地方を代表する商業施設として長く地域に親しまれてきました。本店は本館を中心に複数の館で構成され、国内外のブランド、食品、リビング用品、ギフト関連など幅広い売場を展開しています。地下2階は仙台市地下鉄東西線「青葉通一番町駅」と直結しており、アクセスの良さも特徴です。老舗百貨店としての信頼と品格を大切にしながら、地域の暮らしに寄り添い、季節催事や文化的なイベントも積極的に開催するなど、東北の生活文化を支える存在として広く支持されています。

○ 期間：2025年12月11日(木)より12月17日(水)まで

○ 場所：〒980-8652 仙台市青葉区一番町三丁目2番17号 藤崎百貨店 本館1階 ステージＦ

◯ アクセス；

・ 地下鉄 東西線：青葉通一番町駅より直結

・ 地下鉄 南北線：広瀬通駅＜西3番出口＞

・ JR 仙石線あおば通駅下車、青葉通りを西へ約400m

・ JR 東北本線仙台駅にて下車、青葉通りを西へ約500m

・ バス 青葉通一番町駅・電力ビル前

・ バス 広瀬通一番町下車

○ 電話：03-6805-1681（株式会社PARCELLE）

○ 時間：12月11日(木)10:00より19:00まで、12日(金)～10:00より19:30まで）

※ 営業日・時間には変更が出る場合があります。⁡

◯ メール：info@parcelle.jp

○ Instagram：https://www.instagram.com/p/DRtP76SgYHv/?img_index=1

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびPOP UP SHOPでご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（しなだ ことえ）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル5階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ 公式オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 小红书：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

PARCELLE JEWELRY 恵比寿本店：1000点あまりのルースを展示・販売(要予約：03-6805-1681)■ PARCELLE JEWELRY ONLINE STORE LAUNCH !

2025年11月10日(月)、パーセル ジュエリーの「公式オンラインストア(https://parcelle-jewelry.com/)」がオープンいたしました。オープン記念として、新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）を付与するほか、購入時10％ポイント還元・送料無料キャンペーンを実施しております。皆さまのご利用をお待ちしております。

