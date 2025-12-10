【阿佐ヶ谷】おかゆ玉に、おかゆのフルコース。どこにもなかった おかゆ料理を提供する「おかゆテラス」誕生

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座）は、新業態としておかゆ料理専門店「おかゆテラス 阿佐ヶ谷本店」を杉並区阿佐ヶ谷に2025年12月20日(土)オープンします。※ディナー営業は2025年12月21日(日)より開始。

料理長にはイタリアンで長年経験を積んできた鹿糠秀明氏を迎え、世界観の構築においては、開業までのブランドアドバイザーとしてお粥研究家の鈴木かゆ氏にも携わっていただき、様々な調理法にシェフの技と斬新なアイデアが重なる「おかゆ料理」を提供します。

2025年12月20日、阿佐ヶ谷におかゆ料理専門店「おかゆテラス」がオープンします。より多くの人におかゆを楽しんでいただきたい、おかゆの魅力を広めたいという目的のもと、今までにない“おかゆを素材にしたおかゆ料理”を開発いたしました。

まずはお米を想起させる、柔らかな曲線の外装が皆様をお出迎え。可愛らしい丸いフォルムのサンプルショーケースも特徴です。穏やかな木のぬくもりを感じる店内は一枚板で作られたカウンターや最新調理機器の並んだオープンキッチンなど細部までこだわった造り。心落ち着く、まさにおかゆ料理を楽しむための空間です。

“おかゆを素材に” どこにもなかったおかゆ料理

おかゆ玉

イタリアンの名店「カノビアーノ」で料理長を務めた鹿糠シェフの技術でこれまでのおかゆの枠を大きく超えた、おかゆ料理を展開。ブランドアドバイザーの鈴木かゆさんの発想も加わり、どこにもなかったおかゆ料理を提供いたします。おかゆを焼いたり、ソースにしたり、おかゆ本来が持つ魅力を料理に転換した、新しいおかゆの世界をお楽しみください。

当店の名物はおかゆ玉。おかゆをころっと焼き上げて、外はカリっと、中はトロっとさせた可愛らしい一品です。ランチ、ディナーどちらでもお楽しみいただけます。

おかゆテラス ブランドアドバイザー お粥研究家 鈴木かゆさんお粥研究家 鈴木かゆさんのコメント

国内外で100以上のお店のおかゆを味わい、自らも1000種類以上をつくってきましたが、ここまで深くおかゆを問い直したのは初めてでした。おかゆをひとつの素材と捉えることで、こんなにもおかゆが自由になれるとは！試作を重ねるたびに未知の形へと進化していく過程は、まさに「おかゆの再定義」そのものでした。

前菜からデザートまでおかゆで満たされる、お酒と楽しむ「おかゆのフルコース」

おかゆフルコースの一例 7,000円（税込 ワンドリンク付き）

ディナーには前菜からデザートまでおかゆで満たされるおかゆのフルコースを提供いたします。シェフの技が光る、旬の食材の魅力×おかゆの特別な融合はまさに“どこにもなかった”フルコース。おかゆ玉をかつおだしと合わせた、香ばしさととろけるおかゆを楽しめるお椀や、6色のおかゆソースで堪能する絶妙な火加減で焼き上げたメインの肉料理など多様なランナップを用意しています。一品一品に驚きとおいしさを感じていただける、特別なコースです。

※ディナー営業は2025年12月21日(日)より開始

ワンドリンク付き お酒とも楽しめるフルコース

コースはスパークリングワインや季節のノンアルコールカクテルからお選びいただけるワンドリンク付きでおかゆとお酒のマリアージュも楽しめます。また季節のコースに合わせたペアリングもご用意。その日ごとにおすすめのペアリングを提案いたします。

またお茶にもこだわり、コースの最後には日本茶専門店より厳選した季節のお茶を提供。おかゆフルコースに合うドリンクのセレクトも魅力です。

見た目も美しい“おかゆ寿司”

ディナー限定で登場する、おかゆ寿司。薄く切った大根で、その時期ならではの厳選した鮮魚とおかゆを包みました。ソースも季節の柑橘を使用し、一品で旬を様々な角度からお楽しみいただけます。とろけるおかゆと旬の魚のハーモニー、見た目にも美しい一品です。

ランチには多種多様な野菜を使ったシェフのスペシャリテ “野菜の森”

ランチには食数限定でシェフのスペシャリテ“野菜の森”を提供。野菜の彩りにとことんこだわった、花束のような一皿です。皿の下の器には、その日ごとにシェフが仕上げる特製おかゆが入っています。野菜は調理法を分けることで、それぞれの素材の良さを表現しました。シェフの腕が光る華やかな野菜の盛り付けは旬の野菜を美しく、おいしく表現し、新しいおかゆの世界へいざないます。

10時間かけて抽出した鶏出汁を味わう、3種の鶏のおかゆ

鶏のおかゆ(醤油)1,500円 税込鶏のおかゆ(塩白湯)1,500円 税込鶏のおかゆ(スパイスハーブ)1,600円 税込

またランチには骨付き鶏のコンフィが豪快に乗った3種の鶏のおかゆも提供します。最新調理機器「iVario Pro」を使用し、スプーンでほぐれるほど柔らかくなるまで火入れした鶏のコンフィは、最後に外側をオーブンで仕上げ。外側のパリッと感とコンフィならではのジューシー感、どちらも楽しめます。スープにも最新調理機器「iVario Pro」を使用し、鶏と野菜を10時間以上火にかけることで素材の旨味が溶けきった出汁を抽出。濃厚鶏出汁とお米の旨味が詰まったおかゆのハーモニーがたまらない、こだわりの一杯です。味展開は醤油・塩白湯・スパイスハーブの三種を用意。厳選した野菜とともにお召し上がりください。また卓上には、おかゆのために開発された調味料を備え付け。ぜひ味変で自分だけのお気に入りを見つけてください！

季節野菜のおかゆも提供

旬の野菜とお米そのものの旨味を感じられる季節野菜のおかゆ(900円 税込)を提供。自家製肉みそ風豚肉のリエットや野菜の昆布締めなどその日ごとの付け合わせを添えてお出しいたします。こちらをご注文の方は2杯目以降白がゆのおかわりが可能です。

年明けにはランチ・ディナーでおかゆテラス特製“七草粥”を提供

ランチ限定オリジナル 旬の魚の七草粥 写真はイメージです 仕入れ状況により食材は変動いたします

2026年1月6日～8日の期間、七草粥の特別なメニューを提供いたします。

ランチには、オリジナルの七草に香ばしく焼き上げた旬の魚を乗せた、オリジナル七草粥を提供。（ランチのオリジナル七草粥は数量限定 なくなり次第終了予定）七草の華やかさに魚の旨味と香ばしさを感じるこの時期だけの限定メニューです。

ディナーは七草仕様の特別なコースを提供

期間中、ディナーも七草仕様の特別なコースメニューを提供。(通常コースの一部仕様が変更となります。)

春の七草おかゆ玉のお椀や季節野菜のおかゆをオリジナル七草粥にするなどの特別なコースメニューを提供いたします。特別な3日間をお楽しみください。

春の七草おかゆ玉のお椀(ディナーコース)

「おかゆテラス」“おかゆ”のこだわり

うまみ、甘み、とろみ、粒感にこだわり厳選したおかゆテラスブレンドのお米を使用しております。またおかゆをはじめとする料理の調理には婚礼料理や高級ホテルの厨房でも採用される最新調理機器「iVario Pro」を導入。焼く、炒める、煮る、茹でる、揚げる、炊く、低温調理、圧力調理が１台で可能です。1℃単位の繊細な設定をすることで、お米の旨味を最大限に引き出すおかゆを安定的に提供いたします。

「おかゆテラス」とは

クラシカルでお米の旨味が詰まったおかゆを様々な料理と掛け合わせた、新たな料理ジャンル「おかゆ料理」を発信するレストランです。これまでのおかゆの枠を大きく超えた「おかゆ料理」は、皆様を驚きと新しい美味しさの世界へお連れいたします。“こんなにおいしいおかゆの世界”、ぜひお楽しみください。

開業の背景

コロナ禍や物価の高騰、米不足といった社会の揺らぎを経て、日々の食事を見直す人が増えています。中でも、こころも満たしてくれる、からだにやさしい食事への関心が高まっています。そんな中、我々はおかゆの大きな可能性に着目。おかゆのクラシカルな魅力はそのままに、自由な発想と多彩な調理法をかけ合わせたおかゆ料理を提供します。1978年より阿佐ヶ谷にオフィスと店舗を構え、多くのブランドをここ阿佐ヶ谷より生み出してきました。長年地域に根ざした活動を続けてきた当社だからこそ、阿佐ヶ谷の皆様に愛されるお店を目指します。

鹿糠秀明料理長 プロフィール

ホテル雅叙園東京内リストランテ「カノビアーノ」（目黒）にて、日本における自然派イタリアンの第一人者である植竹シェフの下、料理長を務め素材の味を究極に引き出すイタリアンの表現を極める。

<料理長よりコメント>

おかゆテラスでは日本のお米で炊いた優しい旨味と野菜そのものが持つ豊かな旨味を掛け合わせ、シンプルでありながらも奥行きのある味わいの

「おかゆ料理」をお届けします。

お粥研究家 鈴木かゆさん プロフィール

料理研究家。おかゆワールド.com運営。著書に『日本、台湾、韓国etc. ととのうおかゆ365日』(KADOKAWA、2024年)。おかゆを通した食文化と暮らしの思想をテーマに、コラム執筆、レシピ開発、コンサルティングなど幅広く活動中。NHKあさイチ、読売新聞、ほぼ日 他出演。Yahoo!エキスパート、JAPAN MENSA会員。

株式会社グレープストーンが運営しています

http://www.grapestone.co.jp/(http://www.grapestone.co.jp/)

1978年創業。本格デザート専門店の先駆けとなった店「銀座ぶどうの木」を開店以来、百貨店を中心に展開する洋菓子ブランド「銀のぶどう」、シリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」、東京みやげの「東京ばな奈ワールド」、バームクーヘン専門店「ねんりん家」など、独創性に満ちたオリジナル商品開発力に支えられた独自のスイーツブランドを数多く発信し続けています。

■店舗情報

店舗名:おかゆテラス 阿佐ヶ谷本店

所在地: 東京都杉並区阿佐谷南3丁目2-22 1F

電話番号: 03-5335-7880

■営業時間

平日・土曜：

ランチ 11:30～15:00(14:00LO)

ディナー 17:00～22:00(コース 20:00LO アラカルト 21:00LO）

日・祝日：

ランチ 11:30～15:00(14:00LO)

ディナー 17:00～21:00(コース 19:00LO アラカルト 20:00LO）

定休日：カレンダーにより店休日あり

詳しくはHP、インスタグラムの営業日をご確認下さい。

URL: https://www.okayuterrace.jp/

SNSアカウント: https://www.instagram.com/okayuterrace/