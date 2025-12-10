キッチン収納で人気のトトノシリーズに、吊り戸棚の中をスッキリ整頓できる「吊り戸棚用ストッカー」が新登場。

株式会社リッチェル

株式会社リッチェル（本社：富山県富山市、代表取締役社長：江本 千之）のハウスウェア用品部門は、キッチンの収納用品として人気の「トトノシリーズ」に、新たに吊り戸棚の中をスッキリ収納できるアイテムを追加いたしました。12月8日よりリッチェル公式ウェブショップ（www.richell-shop.jp）を始め、各ネットショップで販売。また順次全国のホームセンターや専門店などで販売を開始いたします。

新アイテムの「吊り戸棚用 マルチストッカー」は吊り戸棚内の食品などをスッキリ整理整頓できます。ストッカー本体を下ろすのが面倒というユーザーの声に応え、本体を下ろさずに前面扉を開けるだけで中身の確認や取り出しができる商品です。

「吊り戸棚用 食器ストッカー」は食器などをキレイに整理整頓するのに便利で、平積みにした皿が取り出しにくいというユーザーの声に応え、使いたい食器をすぐに取り出せるように収納できる商品です。また天板が波型形状の回転ガード付きなので、水筒などの円柱形のボトルも転がらずに横置きできます。マルチストッカーと食器ストッカーそれぞれレギュラー、ワイドの2サイズ全4アイテムを取り揃えました。

- 商品詳細

■トトノ 吊り戸棚用 マルチストッカー

食品などの整理整頓に。

不透明なホワイトカラーなので、中身を見せずに収納することができます。

前面扉付き

本体を下ろさず中身の確認や取り出しができます。

出し入れしやすい形

後部がカーブ形状なので、上の棚板に引っ掛からず取り出せます。

トトノ 吊り戸棚用マルチストッカー レギュラー

品名︓トトノ 吊り戸棚用マルチストッカー

レギュラー

価格︓1,210円（税込）

サイズ︓17.5×28×20H（cm）

耐荷重︓2kg

トトノ 吊り戸棚用マルチストッカー ワイド

品名︓トトノ 吊り戸棚用マルチストッカー

ワイド

価格︓1,540円（税込）

サイズ︓24.5×28×20H（cm）

耐荷重︓2.5kg

■トトノ 吊り戸棚用 食器ストッカー

食器などの整理整頓に。

異なるサイズの食器同士を重ねることなく、取り出しやすく収納することができます。

回転ガード付き

天板が波型形状なので、水筒が転がらず横置きできます。

高さ２段階調節

脚の上下を逆さにして付け替えるだけで調節できます。(高さ11cm・14cm)

積み重ねOK

２段まで積み重ねて使用できるのでスペースを有効活用できます。

トトノ 吊り戸棚用食器ストッカー レギュラー

品名︓トトノ 吊り戸棚用食器ストッカー

レギュラー

価格︓1,210円（税込）

サイズ︓21×24.5×14H（cm）

耐荷重︓2kg

トトノ 吊り戸棚用食器ストッカー ワイド

品名：トトノ 吊り戸棚用食器ストッカー

ワイド

価格：1,540円（税込）

サイズ：28×24.5×14H（cm）

耐荷重︓2.5kg



商品の詳細は下記URLのリッチェル公式ウェブショップよりご確認ください。

https://www.richell-shop.jp/c/house

【企業概要】

企業名 ： 株式会社リッチェル

代表者 ： 代表取締役社長 江本 千之

所在地 ： 〒939-0592 富山県富山市水橋桜木136

コーポレートサイト：https://www.richell.co.jp/

暮らしに役立つ情報サイト リッチェルLife＋：https://www.richell.co.jp/lifeplus/