樹脂製フォトフレーム「モダンエッジ フォトフレーム」発売
ナカバヤシ株式会社
写真が映える便利なマット台紙付
F-TP-125-D（ブラック）、N（グレー）、S（セピア）
F-TP-126-D（ブラック）、N（グレー）、S（セピア）
F-TP-127-D（ブラック）、N（グレー）、S（セピア）
F-TP-128-D（ブラック）、N（グレー）、S（セピア）
- 写真が映えるマット付。2サイズ対応
- 様々なシーンにお選びいただける3色カラー（ブラック、グレー、セピア）
- 卓上・壁掛け両方に対応したスタンド・吊り下げ金具付
ナカバヤシ株式会社
1951年設立。ノート、ファイル、アルバム、手帳等紙製品製造販売。商業印刷や図書館事業支援等、BPO、シュレッダ、オフィス家具、メディカル用品、PCアクセサリ、防犯用品等、事務用品製造販売。
ナカバヤシ株式会社（本社：大阪市中央区、社長：中林一良）は樹脂製フォトフレーム「モダンエッジ フォトフレーム」を全国で2025年12月中旬より順次発売します。
写真が映える便利なマット台紙付
「モダンエッジフォトフレーム」は、白のマットが1枚付いているフォトフレームです。マット使用時・マット不使用時で2種類のサイズに対応しています。マットを使用すると視覚的にアクセントが加わり作品を引き立てます。
細身のエッジと段差のあるフレームラインがアクセントのフレーム
本製品は高級感のあるフレームが写真を美しく引き立てます。軽量なので飾る場所を選びません。また本製品はスタンド、吊り下げ金具がついているのでスタンド・吊り下げ兼用で利用することが可能です。
製品特徴- Lサイズ（127×89mm）、KGサイズ（152×102mm）、2Lサイズ（178×127mm）、A4サイズ（297×210mm）の写真に対応
製品詳細
モダンエッジ フォトフレーム L判/チェキ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/199_1_79c83d6e3ce1ee59df1b4e7a5c5eef59.jpg?v=202512100627 ]
モダンエッジ フォトフレーム KG判/L判[表2: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/199_2_dfec122eef7ff4e53a33b97bc510a902.jpg?v=202512100627 ]
モダンエッジ フォトフレーム 2L判/KG判[表3: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/199_3_f9defbd0e9e7c2b853282a44ce533eef.jpg?v=202512100627 ]
モダンエッジ フォトフレーム A4判/B5判[表4: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/199_4_69455eafd5721230e5894c13643ccff3.jpg?v=202512100627 ]
共通仕様[表5: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/199_5_cc8b3d892356f982da6b7e52f2f54782.jpg?v=202512100627 ]
※プレス・リリースの内容は、発表当時のものです
https://www.nakabayashi.co.jp