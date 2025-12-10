660円韓国発のキーリングコスメに熱視線！BYMERZYでメイクもファッションのように楽しんで

株式会社ミシャジャパン

株式会社ミシャジャパン（所在地：東京都港区）は韓国発コスメブランド「BYMERZY（バイマージー）」の、バターのようなテクスチャーのブラーティント「バイマージー レッツウェアリング ティント 」（全4色、各660円）と、とろけて密着するリップ＆チーク「バイマージー レッツウェアリング リップアンドチーク」（全8種、各660円）を2025年12月10日（水）より全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴなどのPPIHグループ店舗※にて数量限定で発売いたします。

※一部取り扱いのない店舗がございます。

■バイマージー レッツウェアリング ティント製品特長

POINT1 バターのようなテクスチャー

唇にのせるとバターのように優しくとろけ、やさしくなじみピタッと密着し長時間持続。まるで塗っていることを忘れるほどの軽さで、保湿しながらも表面はさらりとなめらかなブラーリーリップを演出します。

POINT2 存在感のあるカラー

01 COOL BABY プラムを一滴落としたクールピンク

02 LOVE BLOOM 血色感*のあるニュートラルピンク

03 FOG BALLET イキイキとしたコーラルピンク

04 BERRY PINK ビビッドなライトピンク

POINT3 アプリケーター

斜めにカットされたアプリケーターが唇にフィットし、外出先でも手を汚さずさっとひと塗りでブラーリーリップが完成

■バイマージー レッツウェアリング リップアンドチーク製品特長

POINT1 3つのテクスチャー

カラーはもちろんテクスチャーも3種類で重ねて自分だけの発色を楽しめる！660円（税込）だから1個だけでなく、2～3個使ってあなたにピッタリの組み合わせをぜひ見つけてみてください。

POINT2 重ねて楽しめる透け感カラー

01 APPLE RED 落ち着きと血色感*を兼ね備えた透明感*のあるレッド

02 LYCHEE ROSY やわらかい水彩画のようなニュアンスミュートピンク

03 SWEET PEACH イエベ春におすすめの、生き生きとしたライトピーチピンク

04 LAVENDER PLUM ブルベ夏にぴったりの清純モーブラベンダー

05 PINK RING オパールとピンクパールが織りなす、神秘的なピンク

06 GOLD RING ホワイトパールにほんのりゴールドパールをブレンドしたリッチなゴールド

07 WHITE RING 透明なホワイトパールとミルクのようなツヤが織りなす澄んだ輝き

08 BLUE BALM 唇の温度に反応し、ブルーパールが自分だけの色に変化

POINT3 植物由来保湿成分*¹と肌荒れ防止成分*³配合で唇を保湿

■製品情報

（左から）

バイマージー レッツウェアリング ティント 全4色

バイマージー レッツウェアリング リップアンドチーク 全8種

価格：660円（税込）/600円（税抜）

発売日：2025年12月10日（水）

取扱店舗：全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴなどのPPIHグループ店舗※

※一部取り扱いのない店舗がございます。

※店舗により、発売開始日が前後する場合がございます。

※画像はイメージです。

*メイクアップ効果による

*¹シアバター、ホホバ種子油、マカデミア種子油

*²保湿成分

*³整肌成分：酢酸トコフェロール

■BYMERZYについて

BYMERZYは、ありのままの自分と向き合い、自分だけの自由なエナジーを引き出すZ世代のクリエイティビティを刺激するメイクアップアイテム専門ブランド。重ねるほどに特別感が増し、自分だけのカラーを創造できるアイテムが揃っています。あなたの個性をさらに輝かせるアイテムをぜひお試しください。

BYMERZY日本公式XInstagram(https://www.instagram.com/merzy_jp/?locale=ja_JP)

BYMERZY日本公式X(https://x.com/merzy_jp)