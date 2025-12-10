【宮崎県新富町】J2昇格の運命を握る最終決戦！新富町でパブリックビューイング開催決定！

一般財団法人 こゆ地域づくり推進機構

一般財団法人こゆ地域づくり推進機構（宮崎県新富町、以下「こゆ財団」）は、テゲバジャーロ宮崎が主催して実施する『テゲバジャーロ宮崎 vs FC大阪 の一戦を、みんなで応援できる パブリックビューイング』を新富町と共催して実施することをお知らせします。

ついに！J3からJ2昇格が懸かる“運命の決戦”がやってくる！

サッカーファンはもちろん、普段スポーツを観ない方も大歓迎！

「地域のクラブをみんなで応援する」―その一体感こそがスポーツの醍醐味！

勝利の瞬間を仲間とともに迎え、歓喜に沸く会場を一緒に作りましょう！

今こそ、新富町から選手に熱い声援を届けるときです！

【テゲバジャーロ宮崎 公式HP】https://www.tegevajaro.com

■イベント概要

日 時：2025年12月14日（日）

14:00 キックオフ（開場 13:15予定）

会 場：新富町福祉学習等供用施設（旧 新富町中央公民館）

(宮崎県児湯郡新富町上富田7485-14)

入場料：無料（先着順）

お申し込み方法：12月10日(木)～12月12日（金）12:00までに新富町役場総合政策課（0983-32-1222）までご連絡ください。

■見どころポイント

・みんなで応援すると盛り上がりが段違い！

・大迫力の大画面＆サウンドで臨場感MAX！

・家族・友だち・サッカー仲間も大歓迎！

声を、想いを、一緒に届けましょう！

■参加者向け注意事項

・席数には限りがあります。満席の場合はご入場を制限させていただきます。

・会場内での動画撮影やフラッシュ撮影はご遠慮ください。

・視界を遮る応援グッズの使用はご配慮ください。

・会場内飲食は指定エリアのみ可能です。

・小さなお子様は保護者の方が安全にご配慮ください。

■メディア向け取材案内

本イベントでは、事前申請いただいたメディアの皆さまの取材撮影が可能です。

取材内容に関して、新富町役場総合政策課（0983-32-1222）までご連絡ください。

■主催者コメント

「応援は力になる。地域の想いが集まれば、選手の背中を強く押せる。

歴史を変える瞬間を、新富町からともに見届けましょう！

あなたの声援が、クラブの未来をつくる。さあ、新富町からJ2へ！ 」

■お問い合わせ

宮崎県新富町役場 総合政策課

TEL：0983-32-1222 (平日9:00~17:00 ※土日祝休み)