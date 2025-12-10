安定感あり自立するフォトフレーム「ソロフレーム」発売

ナカバヤシ株式会社

ナカバヤシ株式会社（本社：大阪市中央区、社長：中林一良）は、木製フォトフレーム「ソロフレーム」を全国で2025年12月中旬より順次発売します。

自立する奥行きのあるフレームを採用

「ソロフレーム」は自立することができ、重ねて置くこともできる木製フォトフレームです。

一般的なフォトフレームと異なりスタンドがなく、奥行が40mmあるため振動に強く、安定感があります。

またフレーム幅が細いので写真やポストカートをより立体的に演出し、リビングやデスクを心地よい空間へ変えてくれます。

製品特徴

製品詳細

ソロフレーム L判

ソロフレーム KG判

ソロフレーム ２L判

共通仕様

F-TW-120-NA（ナチュラル）F-TW-121-NA（ナチュラル）F-TW-122-NA（ナチュラル）- Lサイズ（127×89mm）、KGサイズ（152×102mm）、2Lサイズ（178×127mm）の写真に対応- フレーム幅は細めで奥行きのある形状。スタンド無しで自立- 吊り下げ金具付[表1: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/200_1_79493b35289f2ad9d043d0ac5b217d7b.jpg?v=202512100627 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/200_2_fa819fdd6e59aa4e038848f4930f3fe4.jpg?v=202512100627 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/200_3_df24818ae8190515c73c2bbd1cf7cae6.jpg?v=202512100627 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/200_4_514169da0240cc0a9bebb7af333cda5b.jpg?v=202512100627 ]

※プレス・リリースの内容は、発表当時のものです

ナカバヤシ株式会社

1951年設立。ノート、ファイル、アルバム、手帳等紙製品製造販売。商業印刷や図書館事業支援等、BPO、シュレッダ、オフィス家具、メディカル用品、PCアクセサリ、防犯用品等、事務用品製造販売。



https://www.nakabayashi.co.jp