【新店舗オープン】「THE CAMPANELLA TOKYO（ザ カンパネラ 東京）」が12月17日（水）に大丸東京店1階にオープン！オリジナル保冷バッグをオープン記念として数量限定でプレゼント！

株式会社アイル

株式会社アイルは、2025年12月17日（水）、「THE CAMPANELLA TOKYO（ザ カンパネラ 東京）」を大丸東京店1階ほっぺタウン内にオープンいたします。

『東京カンパネラ』から、カカオにこだわり装いも味わいも新たに誕生したプレミアムブランド。

「THE CAMPANELLA TOKYO」では、素材にこだわり、開発担当者が現地で複数のカカオ原料を厳選したうえで、カカオを収穫してから60日以内にチョコレートへ加工したカカオ・トレース認証製品「60DAYSチョコレート」を原料として採用することにしました。

カカオの収穫後に発酵を正確にとり、これまでにないスムーズな工程で製造された スペシャリティ チョコレートによってフレッシュなカカオアロマ、シャープでフルーティーな風味、酸味のユニークさ、それぞれが高い次元で織りなす 新しいハーモニーをお楽しみ頂けます。

オープン記念として、オリジナル保冷バッグを数量限定でプレゼント！

オープン初日の12/17(水)ー12/21(日)の５日間に、先着50名様限定で税込3,000円以上お買い上げのお客様へオリジナル保冷バッグをプレゼントいたします。

※ 各日限定数50名様に達し次第終了。

＜季節限定＞苺の甘酸っぱさが香る「生タルトルビー」の先行販売開始

濃厚なチョコレートクリームの上に甘酸っぱい苺クリームをたっぷりと載せシロップで艶やかに仕上げた季節限定のタルトを全国先行販売いたします。

＜商品概要＞

商品名：ザ カンパネラ 生タルト ルビー ※要冷蔵

販売価格：3個入 1,620円(税込)

（※大丸東京店にて先行販売。）

定番商品

●THE CAMPANELLA CHOCOLAT (ザ カンパネラ ショコラ)

スペシャリティ チョコレートの味を追及した 一品。

三層のラング・ド・シャが放つ本物の香りと味。

カカオアロマ、フルーティーな風味、ユニークな酸味が広がります。

●THE CAMPANELLA TART CHOCOLAT (ザ カンパネラ 生タルト ショコラ)

カスタードと生クリームの人気のボトムクリームにカカオの濃厚で風味豊かなクリームを載せて。

タルトのざっくりした食感と好対照です。

●THE CAMPANELLA SABLE (ザ カンパネラ サブレ)

サクッと口溶けの良いサブレには

刻んだチョコがアクセントに。

クオリティの高いチョコレートを使用し

フレッシュなカカオアロマを表現しました。

店舗情報

THE CAMPANELLA TOKYO 大丸東京店



店舗住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 大丸東京店１階ほっぺタウン

営業時間：10:00 ～20:00

※年末年始の営業時間

2025年12月17日～22日 10:00 ～20:00 （通常営業時間）

2025年12月23日～25日 10:00～20:30

2025年12月26日～30日 10:00 ～20:00 （通常営業時間）

2025年12月31日 10:00～18:00

2026年1月1日、2日休業

2026年1月3日9:30～20:00

2026年1月4日～ 10:00 ～20:00 （通常営業時間）

THE CAMPANELLA TOKYO について

中世のヨーロッパでは鐘は時を告げる音として、人々の暮らしの礎であっただけでなく、さまざまな祝祭日や婚礼など 慶事を華やかに飾る歓びの音色でもありました。

CAMPANELLAとはイタリア語で「鐘」。

鐘の音が響き合い、風に流れるような軽やかな食感に由来し、贈る方と贈られる方の心が共鳴しあうようにという願いが込められています。

贈り物が人と人をつなぎ、心と心をつなぐ。その時を祝福する鐘のようでありたいというのがブランドのコンセプトです。

企業概要

社名：株式会社アイル

本社所在地：東京都千代田区丸の内1-8-3

主要事業：「THE CAMPANELLA TOKYO 」「東京カンパネラ」をはじめとするお菓子の製造・販売ならびに研究・開発

代表者：田中 秀史

設立年月日：1980年10月

THE CAMPANELLA TOKYO HP：https://the-campanella.com

東京カンパネラ HP：https://tokyo-campanella.com

Instagram/公式インスタグラム：https://www.instagram.com/tokyocampanella