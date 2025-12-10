¡ÚUNI DONUTS¡ÛSNSÅêÉ¼¤Ç·èÄê¡ªÅß¤Î¿·ºî¡Ö¹õ¤´¤Þ¡×À¸¥Éー¥Ê¥Ä¤¬12·î15Æü(·î)¤è¤ê¿·ÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼ÒGRACE¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂôÂ¼ Í¥ÂÀ¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÀ¸¥Éー¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¡ØUNI DONUTS¡Ù¤Ï¡¢Åß¤Î¥·ー¥º¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎSNSÅêÉ¼¤Ç¸«»ö1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ö¹õ¤´¤Þ¡×À¸¥Éー¥Ê¥Ä¤ò¡¢2025Ç¯12·î15Æü(·î)¤è¤êÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
UNI DONUTS ¡Ê¥æ¥Ë¥Éー¥Ê¥Ä¡Ë ¤Ï¡¢2023Ç¯12·î¤Ë²£ÉÍ¡¦ºåÅì¶¶¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ¤ª¤è¤Ó³¤³°¤Ë20Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Éー¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£À¸ÃÏ¤Ë¥«¥Ü¥Á¥ã¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¡ÖÀ¸¿©´¶¡×¤ò¼Â¸½¡£¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë¡¢¼«Á³¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥´ー¥³¥³¡×¤ä¡Ö¥Ï¥Ëー¥ì¥â¥ó¥Û¥¤¥Ã¥×¡×¡¢½©¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¡×¤ä¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥·¥Ê¥â¥ó¡× ¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÅß¤òºÌ¤ë¿·¤·¤¤Ì£¤¬¡Ö¹õ¤´¤Þ¡×¤Ë·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ö¹õ¤´¤Þ¡×À¸¥Éー¥Ê¥Ä¤Ï¡¢²¹¤«¤¤¥³ー¥Òー¤ä¹ÈÃã¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´¼«Âð¤ä¿¦¾ì¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¯ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ Åß¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー ¡ã¹õ¤´¤Þ¡ä
¹õ¤´¤Þ¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢Ç»¸ü¤Ç±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥¯¥êー¥à¤Ë¤Ï¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¤äÀ¸¥¯¥êー¥à¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹õ¤´¤Þ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¥¯¥êー¥à¤Î¥³¥¯¤¬Æ±»þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¨¤ë¾åÉÊ¤Ç¥ê¥Ã¥Á¤ÊÉ÷Ì£¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ê¤Ä¤Ö¤·¤¿¹õ¤´¤Þ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥¯¥êー¥à¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´¤Þ¥¹¥¤ー¥Ä¹¥¤¤ÎÊý¤Ë¤â¿´¤«¤é¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
³°Â¦¤Ë¤Ï¤¤ÊÊ´¤ò¤Ä¤±¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤â¹õ¤´¤Þ¥Úー¥¹¥È¤È¹õ¤´¤Þ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¤´¤Þ¿Ô¤¯¤·¡É¤ÎìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹õ¤´¤Þ¤ä¤¤ÊÊ´¤ÏÈþÍÆ¤ä·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÊý¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¿©ºà¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ç¤âÂÎ¤Ë¤âµ¤¤ò¸¯¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾ ¡¡
¹õ¤´¤Þ
²Á³Ê
450±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü
2025Ç¯12·î15Æü(·î)
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
UNI DONUTS ³ÆÅ¹
UNI COFFEE ROASTERY¡ÊÀ¸¥Éー¥Ê¥Ä¼è°·Å¹¡Ë
UNI COFFEE ROASTERY BON BON ³ÆÅ¹
*³ÆÅ¹ÊÞºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
*¤´Í½Ìó¡¢¼è¤êÃÖ¤¤Ê¤É¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ ÅêÉ¼Áí¿ô1,073·ï¡ªÁ°²óÈæ45%UP¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤ê¾¦ÉÊ²½
ËÜ¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ï¡¢2025Ç¯11·î13Æü(ÌÚ)¤«¤é11·î16Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤ÆUNI DONUTS¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÅêÉ¼¤Ë¤è¤ê¾¦ÉÊ²½¤¬·èÄê¡£ÅêÉ¼Áí¿ô¤ÏÁ°²ó½©¤ÎÅêÉ¼¤«¤é45%UP¤È¤Ê¤ë1,073·ï¤òµÏ¿¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂç¤¤Ê´üÂÔ¤È»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
UNI DONUTS¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ»²²Ã·¿¤Î´ë²è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î°ìÉ¼¤¬¼¡¤Î¾¦ÉÊ¤ò·è¤á¤ë¤«¤â¡ª¡© ¼¡²ó¡Ö½Õ¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤äÅêÉ¼¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£UNI DONUTS¤È¤Ï
°ìÇÕ¤Î¥³ー¥Òー¤Ç¿Í¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¡¢À¤³¦¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¡ÈRefresh the World.¡É¤ò·Ç¤²¤ë ¡ØUNI COFFEE ROASTERY¡Ù ¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿À¸¥Éー¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¡£À¸ÃÏ¤Ë¥«¥Ü¥Á¥ã¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¡ÖÀ¸¿©´¶¡×¤ò¼Â¸½¡£¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë¼«Á³¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯7·î¡¢¡ØUNI COFFEE ROASTERY¡Ù Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë¤Ï²£ÉÍ¡¦ºåÅì¶¶¤ËÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¡£¸½ºß¤Ï¡¢²£ÉÍ¤òÃæ¿´¤Ë20Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://unidonuts.jp/¡¡
¡¦¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/unidonuts_o/
³ô¼°²ñ¼ÒGRACE
ÁÏ¶È10¼þÇ¯¤òµ¡¤ËReuse¡¢Rebuild¡¢Refresh¤Î3¤Ä¤ÎºÆÀ¸¤ò¥Æー¥Þ¤ËÊ£¿ô¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖºÆÀ¸¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤Ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡£2022Ç¯11·î1Æü¤Ë¤Ï²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³Ø¤È¥³ー¥ÒーÇô¤ò¤Ï¤¸¤á¿©ÉÊÇÑ´þÊªÍ³Íè¤Î¥»¥ë¥íー¥¹¥Ê¥Î¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·À½ÉÊ³«È¯¤Î¶¦Æ±¸¦µæ·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯9·î15Æü¤Ë¤Ï»³Íü¸©¡¦Âç·î»Ô¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¡¢Æ±Ç¯11·î30Æü¤Ë¤ÏÀÐÀî¸©¡¦¾®¾¾»Ô¡¢Æ±Ç¯12·î5Æü¤ËËÌ³¤Æ»¡¦¶üÏ©»Ô¤È¤âÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¡¢¤µ¤é¤Ë2023Ç¯7·î20Æü¤Ë¤Ï°ñ¾ë¸©¡¦¹ÔÊý»Ô¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¤ÏÃÏÊýÁÏÀ¸¡¢»º´±³ØÏ¢·È¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ê¥æー¥¹»ö¶È¡¿¥«ー¥ê¥æー¥¹»ö¶È¡¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¿DX¿ä¿Ê»ö¶È¡¿¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó»ö¶È
¡¦½¾¶È°÷¿ô¡§Ìó650Ì¾
¡¦²ñ¼ÒHP¡§https://gr1.jp/