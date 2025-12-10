NTTデータ・ウィズ、UiPath株式会社と戦略的提携を締結

株式会社NTTデータ・ウィズ

株式会社NTTデータ・ウィズ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：和田 泰之、以下「NTTデータ・ウィズ」）は、UiPath株式会社（本社：東京都千代田区、会長 兼 CEO：長谷川 康一、以下「UiPath」）と、戦略的提携（Strategic Partnership）に向けた協業を開始いたしました。

【背景・目的】

日本では労働人口の減少が進む中、企業の持続的成長に向けた生産性向上と業務効率化が喫緊の課題となっています。DX（デジタルトランスフォーメーション）の取り組みが広がる一方で、経営改革や新たな価値創出に直結する本質的な変革には、依然として多くの障壁が存在しています。

こうした社会的・経済的背景を踏まえ、NTTデータ・ウィズがBPO領域で培ってきた業務知見と、UiPathが展開するAIを活用したエージェンティックオートメーションの技術を融合し、バックオフィス業務の高度な自動化を共同で推進してまいります。

【戦略的提携の内容】

本提携により、NTTデータ・ウィズが運用する多様なBPO現場にUiPathのエージェンティックオートメーションを導入し、業務の効率化と品質向上を図ります。また、両社はAI人材の育成にも共同で取り組み、業務自動化の推進体制を強化します。さらに、実証・導入を通じて得られた成果や事例を活用し、企業がコア業務に集中できる環境の整備を支援。ノンコア業務を中心としたバックオフィスの自動化を加速させ、マーケットに向けた新たなサービスの創出を目指します。

【今後の展望】

NTTデータ・ウィズは、UiPathとの協業を通じて、バックオフィス業務におけるエージェンティックオートメーションの導入を軸に、DX推進をさらに加速させ、UiPathビジネスおよびBPOビジネスの両面において、マーケット向けサービスの拡充を図ってまいります。

さらに、NTTデータが掲げるSmart AI Agentの構想に基づき、生成AIソリューション群「LITRON(R)」（※）を活用することで、エージェンティックオートメーションにおけるAIの高度化を推進し、業務の抜本的な変革と、企業価値の向上につながる新たな価値創出を実現していきます。

【参考情報】

・UiPath社プレスリリースURL：本件に関するプレスリリースはこちら(https://www.uipath.com/ja/newsroom/uipath-japan-and-ntt-data-with-corporation-partner-to-accelerate-agentic-automation-and-next-generation-bpo-in-the-japanese-market)

・Litron(R)サービスURL： https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/litron/

【会社概要】

■株式会社NTTデータ・ウィズ

NTTデータ・ウィズは、NTTデータマネジメントサービスとNTTデータ・スマートソーシングの2社が統合し、IT活用によるお客様業務プロセスを変革するBPSを展開する会社として2025年4月に設立しました。

財務・経理・人事・購買・総務などに特化した専門性の高い業務知見、さらにITを活用したBPS業務設計のノウハウを有しており、これらの「人（創造力）」と「テクノロジー（技術力）」を活用し、お客様の業務プロセス全体の最適化およびさらなる業務変革をサポートします。

■UiPath株式会社

UiPath（NYSE： PATH）は、エージェンティックオートメーションのグローバルリーダーとして、企業がAIエージェントの可能性を最大限に活かし、複雑なビジネスプロセスを自律的に実行・最適化できるよう支援しています。UiPath Platform(TM)（※）は、コントロールされたエージェントと開発の柔軟性、そしてシームレスな統合を独自に組み合わせることで、組織がエージェンティックオートメーションを安全かつ自信を持って推進できるよう支援します。セキュリティ、ガバナンス、相互運用性を重視するUiPathは、自動化によりAIの可能性が最大限になり、業界に革命を起こす未来へと進んでいく企業をサポートしています。詳細については、www.uipath.com/ja をご覧ください。

※「LITRON(R)」は日本国内における株式会社NTTデータの登録商標です 。

※ AIエージェント・RPA・ヒトの最適な組み合わせを実現し、自動化の壁を解決し、生産性を向上させるプラットフォーム。

【本件に関するお問い合わせ先】

