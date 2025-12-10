史上初となる6年連続6回目！ 「ママスタ」が「LINEメディア賞」の「暮らし・学び部門」で大賞を受賞

株式会社インタースペース

パフォーマンスマーケティング事業・メディア事業の株式会社インタースペース（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）が運営する、日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」（URL: http://mamastar.jp/）。情報発信メディア「ママスタセレクト」では、2025年12月9日（火）に発表された「LINE NEWS AWARDS 2025」において、LINEユーザーに支持されたメディアを表彰する「LINEメディア賞」の「暮らし・学び部門」で、6年連続6回目の大賞を受賞しましたことをお知らせいたします。





「LINE NEWS AWARDS」は2018年度より初開催され、2020年度から6年連続で同賞を受賞した媒体は、全アカウントメディアを通じて「ママスタ」が初となります。

「LINE NEWS AWARDS」とは、「LINEアカウントメディア」で配信している全メディアの中から、LINEユーザーに支持されたメディアと、読者の心を動かした記事にスポットライトを当てるNEWSの祭典です。

このたび「ママスタ」が受賞した「LINEメディア賞」とは、LINE公式アカウント通じて厳選されたニュースを配信する「LINE アカウントメディア」に参画する530以上 1のメディアを13ジャンルに分け、各メディアのユーザー満足度をLINE NEWSが独自の指標 2で「エンゲージメントランク *3」としてランキング化し、1年を通して特に高い支持を得たメディアにおくられる賞です。



*1 2025年11月時点、AM Selectおよび自社媒体含む

*2 ユーザーアクティビティ（回遊率やクリック率などの能動的アクション）をLINE独自に指標化し、ユーザー満足度として算出

*3 ジャンルごとのユーザー満足度のランキング

トロフィーを受け取る「ママスタ」LINE編集部担当（右）



2017年6月に開設した「ママスタ」のLINE公式アカウントは編集部独自の目線でママたちの興味関心が高い記事を8本ピックアップし、毎週3回火・木・日にユーザーへ配信。 読まれている記事のピックアップや、ランキング配信も定期的に行っています。

「ママスタ」はこれからも「ママに寄り添い、笑顔をふやす。」のビジョンのもと、あらゆるママに寄り添いながら、ユーザーのみなさまにとって最適な情報、楽しんでいただける情報の発信に努めてまいります。

■「ママスタ」LINE公式アカウント（友だち数1,068,260/2025年12月8日現在）

■ママスタセレクトについて

ママスタセレクトは、正解のわからない子育てに苦しみ、ときには孤独を抱えながら奮闘するママたちが「私だけじゃない」と思える場所を目指しています。ママたちにとっての心の拠り所となれるよう、今後も悩みに寄り添った情報を発信していきます。

【ママスタセレクト】

https://select.mamastar.jp/

月間9.6億PV、725万人以上のユーザーに利用される日本最大級のママ向け総合情報サイト「ママスタ」。ママの今に最適な情報を発信し、必要なコミュニケーションの場を提供する「ママのための情報プラットフォーム」です。子育て・生活関連ニュース、コミュニティ、習い事や塾探しなど、様々なサービスを通じてママにとって役立つ情報を提供しています。

■SNSママスタセレクト公式アカウント

Facebook：

https://www.facebook.com/mamastar.select

Twitter：

https://twitter.com/mamastar_select

Instagram：

https://www.instagram.com/mamastar_manga

https://www.instagram.com/hahadojo

LINE：

https://line.me/R/ti/p/@oa-mamasta

■会社概要

社名 株式会社インタースペース （https://www.interspace.ne.jp/）

所在地 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル8階

代表者 河端 伸一郎

設立 1999年11月8日

資本金 984,653,800円

事業内容 パフォーマンスマーケティング事業、メディア事業



【サービスに関するお申込み・お問い合わせ先】

株式会社インタースペース メディア&ソリューション事業部

Tel：03-5339-8725 FAX：03-6302-3916



【リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社インタースペース コーポレート統括室 広報担当 三ツ村

E-mail：contact@interspace.inc TEL：03-5339-8680 FAX：03-5909-4578