チームスピリット、「TeamSpirit パルスサーベイ」をリリース

チーム力の最大化の観点から、人的資本の生産性向上を実現する統合型クラウドサービス Team Success Platform「TeamSpirit」を提供する株式会社チームスピリット（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：道下和良、以下チームスピリット）は、「TeamSpirit パルスサーベイ」をリリースしたことをお知らせします。本サービスは、従業員のコンディション変化をリアルタイムに検知し分析することで、組織へのエンゲージメント向上と離職防止を支援します。

■開発背景

昨今、労働人口の減少を背景に、人材の「定着（リテンション）」が企業の最重要課題となっています。一方で、リモートワークの普及などにより、上司が部下の顔色や雰囲気の変化を感じ取ることは難しくなっており、「順調に見えていた社員が突然離職してしまう」といったケースが増加しています。

また、多くのお客様から、別システムによるサーベイツールの回答負荷や、「見えない不調」への原因特定について課題が寄せられていました。

こうした課題を解決するため、毎日使う「TeamSpirit」上で、勤怠打刻と同時に自然な流れでコンディションチェックができる「TeamSpirit パルスサーベイ」を開発いたしました。

■TeamSpirit パルスサーベイの特長

・勤怠の打刻と同時に回答完了の「負担ゼロ」設計

勤怠打刻の画面に、その日の気分や体調を問う設問（最大5問）が表示可能。従業員は新たなツールにログインする必要がなく、日々のルーティンの中で直感的に回答できるため、回答率の向上と習慣化を実現します。

・「勤怠・工数データ」×「コンディション」のクロス分析で、不調の原因を特定

回答結果はSalesforce基盤上に集約され、TeamSpiritが持つ「勤怠データ（残業時間・休日出勤）」や「工数データ（業務負荷や日報内容）」などと組み合わせて分析することが可能です。

・TeamSpirit パルスサービスの資料は下記よりご確認ください。

https://www.teamspirit.com/document/form/pulsesurvey-guide

今後は、ビジネスチャットツール「Slack」との連携や、管理職に対して具体的な改善アクションを提案する機能の実装などを予定しています。

チームスピリットは、人的資本経営の中心である「人」のコンディションを、日々の「働き方」のデータと連動させることで、顧客企業の持続的な成長をサポートしてまいります。

【「TeamSpirit」について】

TeamSpiritは、業務の改善・効率化を支援する勤怠管理、工数管理、経費精算など、社員が毎日使う社内業務を一元化したクラウドサービスです。さらに、チーム力を強化する採用、イネーブルメント、スキル・力量管理などのタレントマネジメント、出勤から退勤までの1日の活動情報であるワークログの取得と活用など、組織を強くし、チームの成功を実現するさまざまな新プロダクトが加わり、Team Success Platform「TeamSpirit」として提供価値を拡張しています。高いセキュリティと安定性を誇るSalesforceプラットフォーム上で稼働し、出社から退社までの働く人のあらゆる活動情報に、個人だけでなくチーム全体のパフォーマンスに関する情報を掛け合せ、生産性向上を支援する統合型クラウドサービスです。

サービスサイト：https://www.teamspirit.com/ja-jp/

【株式会社チームスピリットについて】

チームスピリットは、チーム力の最大化の観点から、人的資本の生産性向上を実現する統合型クラウドサービスTeam Success Platform「TeamSpirit」を提供するSaaS企業です。目指すべき経営戦略の実現に向けた最適な働き方や人材活用はもちろん、人とAIが協働し、チームの生産性向上や人的資本経営の実現に向けた支援に取り組んでいます。個の成長と組織全体の成果を両立し、企業の持続的な成長に貢献いたします。

「チームスピリット」および「TeamSpirit」は株式会社チームスピリットの登録商標です。

■会社名：株式会社チームスピリット

■所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント19F

■代表者：道下和良

■証券コード：4397（東証グロース）

■コーポレートサイト：https://corp.teamspirit.com/