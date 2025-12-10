「ジブン手帳Biz」2026年4月始まり版を発売

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、人気のライフログ手帳「ジブン手帳」シリーズより、「ジブン手帳Biz」の4月始まり版を、2026年1月中旬より順次発売します。

「ジブン手帳Biz」2026年 4月始まり版

「ジブン手帳」は、1年で終わりではなく「一生つかえる」手帳をコンセプトに、大手広告代理店のクリエイター佐久間英彰氏がページ制作を監修した手帳シリーズです。手帳に書かれるすべての情報を整理・整頓できる設計になっており、書き込みやすく、見返しやすいとして多くのユーザーから支持をいただいています。

なかでも「ジブン手帳Biz」は、シリーズの特長である24時間バーチカルと情報の整理がしやすいフォーマットはそのままに、ビジネスシーンにもマッチする落ち着いた色味とフォントを採用しています。フラットに開くので綴じ部分付近でも書きやすく、シンプルなデザインながら、多彩なページコンテンツでビジネスにもプライベートにも役立ちます。中紙には、コクヨオリジナルの原紙「MIO PAPER」を採用。インクの乾きが速く、にじみにくいのに加え、ほどよくコシがあるため、心地よくページがめくれます。

発売予定：2026年1月中旬より順次

メーカー希望小売価格（消費税抜）：

マットカバータイプ A5スリムサイズ 3,800円、B6スリムサイズ 3,500円

カバー無しリフィル A5スリムサイズ 3,500円、B6スリムサイズ 3,300円

商品HP： https://kokuyo.jp/pr/jibun_techo26s/

1．「ジブン手帳Biz」4月始まり版のコンテンツご紹介（一部抜粋）

(1) 「月間ブロック」「週間バーチカル」

月の予定を一覧できる「月間ブロック」ページと24時間軸を採用した「週間バーチカル」ページ。TODOリストやメモが書き込める、情報整理に役立つスペースも備わっています。

（左から）「月間ブロック」「週間バーチカル」(2) 「今年やりたい100のリスト」「お気に入りの言葉」

生き方を見つめ直せる「今年度やりたい100のリスト」や、心に刻まれた大切な言葉を書き留めておける「お気に入りの言葉」など、ユニークなライフログ情報も記録できます。

2. ラインアップ

（左から）「今年やりたい100のリスト」「お気に入りの言葉」

カラーはマットブラックで、サイズはA5スリムとB6スリムの2種類をラインアップしています。お好みのカバーと一緒に使いたいという方にはカバー無しのリフィルがオススメです。こちらもA5スリムとB6スリムの2サイズをご用意しました。

（左から）A5スリム、A5スリム（カバー無しリフィル）/B6スリム、B6スリム（カバー無しリフィル）

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。