「キャンパスダイアリー」2026年4月始まり版を発売

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、キャンパスノートと同じコクヨオリジナル原紙を使用したシンプルな手帳「キャンパスダイアリー」シリーズより、マンスリー・スタンダードタイプの4月始まり版を、2026年1月中旬より順次発売します。

「キャンパスダイアリー」2026年4月始まり版

「キャンパスダイアリー」は、2004年から発売しているリピーターの多いロングセラー商品です。シンプルなページ構成で年代や職業を問わず幅広いお客様から支持されています。教職員や公務員など年度始まりが4月のビジネスマンや学生、子どもの学年が上がるタイミングから手帳を使い始めたいご家族の方に向けて、マンスリー・スタンダードタイプの4月始まり版を、2026年版も引き続き発売します。

ページ構成は年間カレンダー、月間予定、年度計画表、ノートだけのシンプルなつくりになっているので使う人を選びません。また、キャンパスノートと同じコクヨオリジナル原紙なので、安心感、安定感のある書き心地です。丈夫な背クロスが備わっており、1年間しっかりと使うことができます。ページ数は全64ページと薄く、かさばらずにお使いいただけます。

カラーはブルーとピンクの2色、サイズはセミB5、A5、B6の3種類です。使い方や好みに応じて色とサイズをお選びいただけます。

発売予定：2026年1月中旬より順次

メーカー希望小売価格（消費税抜）：セミB5サイズ570円、A5サイズ500円、B6サイズ480円

商品HP： https://kokuyo.jp/pr/campus_diary26s/

1．「キャンパスダイアリー」2026年4月始まりの特長

(1) シンプルかつ持ち運びに便利

年間カレンダー、月間予定、年度計画表、ノートというシンプルな罫内容で、使う人を選びません。また、64ページと薄型で持ち運びにも便利です。広い記入欄は予定が書き込みやすく、詳細をメモするのにも役立ちます。月曜始まりのため、土日をひとまとまりで書きやすくなっています。

マンスリーページ

(2) 安心の書き心地と使いやすさ

キャパスノートと同じコクヨオリジナル原紙を採用しています。使い慣れた安心感のあるなめらかな書き心地が特長です。開閉することが多く、長く使うことになるダイアリーですが、丈夫な背クロスが備わっているので、1年間しっかりと使うことができます。

2. ラインアップ

カラーはブルーとピンクの2色、サイズはセミB5、A5、B6の3種類をラインアップしています。

（左から）セミB5、A5、B6サイズ

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。