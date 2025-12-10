ドコモプレゼンツ「動いて食べて楽しもう！サッカーフェスタ- 食とスポーツでつなぐ子どもたちの未来 -」開催レポート

一般社団法人 S.C.P. Japan

一般社団法人S.C.P. Japanは、2025年11月23日（日）、石川県野々市市の mark sports community にて、「ドコモプレゼンツ 動いて食べて楽しもう！サッカーフェスタ - 食とスポーツでつなぐ子どもたちの未来 -」を開催しました。

イベント概要はこちら(https://scpjapan.com/news/555/)

本イベントは、タイトルパートナーの株式会社NTTドコモ北陸支社様と、サポートパートナーの株式会社cover.様、TSUTSUJI株式会社様のご支援を受けて実施されました。

当日は、第一部の運動タイムに28名・第二部の食事タイムに62名が参加。

サッカーや運動遊びを思い切り楽しんだあと、食事をみんなで囲むことで、“スポーツ × 食”を組み合わせた地域交流の場が生まれました。

会場には終始笑顔と活気があふれ、年齢や経験に関わらず誰もが安心して参加できる、あたたかなコミュニティの時間となりました。

■ 第一部：エンジョイサッカータイム（運動タイム） 年齢も経験も関係ない “みんなが楽しめる” サッカー

本イベントの前半は、子どもたちと思い切り身体を動かして遊ぶ「エンジョイサッカー」の時間を設けました。年齢、性別、障がいの有無、サッカー経験の有無など異なる子どもたち同士が一緒に安心して楽しめるよう、みんなが知っている準備体操や、アイスブレイク鬼ごっこ、サッカー試合時のルールカード使用、など様々な工夫を行いました。はじめは緊張した表情も見られましたが、コーチや周りの仲間の声かけで徐々に打ち解け、最後には学年や経験の違いを越えて自然な協力プレーが生まれました。

ボールがつながった瞬間には拍手が起こり、ゴールが決まると初対面同士でハイタッチが生まれるなど、スポーツが持つ“初めてでもつながれる力”が会場全体に広がりました。

■ 第二部：昼食タイム 一緒に食べる時間が、コミュニティを育てる

エンジョイサッカータイムの後は、参加者・家族・運営スタッフが同じテーブルを囲む「昼食タイム」へ。一緒にスポーツを楽しむことですっかり緊張がほぐれ、子ども同士や家族で自然に会話が弾む、もう一つの交流の場となりました。ゆっくり食事を楽しむだけでなく、「サッカー楽しかったね」「おいしいね」と子ども同士が話し始める様子も見られ、食を通じて新しいつながりが広がっていきました。

■ ドコモコンテンツ デジタルとアナログがひらく“創造の時間”

本イベントでは、さらにスペシャル体験として、株式会社NTTドコモ北陸支社の皆さんによるデジタルアート体験とAI写真加工体験も実施されました。

iPadで自由に絵を描いたり、作成した絵を嬉しそうに見せ合ったり、撮影した写真をAIで加工して楽しんだり、スポーツとは異なる形で子どもたちの発想力や表現が広がる時間となりました。

本イベントには、地域の子ども・保護者に加え、運営スタッフ、企業スタッフなど多様な人々が参加し、会場のあちこちで自然な交流や笑顔が広がりました。初めて会った子同士のコミュニケーションや、スタッフとのやりとりなど、会場全体が“地域の交流拠点”のように機能しました。

たくさんの皆さまのご協力により、S.C.P. Japanが大切にしている「誰もが安心して参加できる仕組みづくり」を土台に、幅広い世代が安心して関われる場が実現しました。

参加者からは「初めてでも安心して楽しめた」「また来たい」といった声が寄せられ、スポーツと食が人をつなぐイベントとしての価値が感じられる1日となりました。

【株式会社ドコモCS北陸 石川支店 三寺 伶奈 様 コメント】

ドコモは、通信を通じて人と人をつなぐ企業として、スポーツの力で世代やジェンダー、障がいの有無を超えたつながりを生み出すS.C.P.Japanさまの取り組みに共感し、今回のイベントに協賛しました。子どもたちがデジタルアートやAI体験を通じて新しい可能性に触れられたことを嬉しく思います。今後も地域に根ざした活動で、誰もが自分らしく輝ける社会づくりに貢献して参ります。

S.C.P. Japanでは、今後も地域の企業と連携しながら、スポーツを通して人と人が笑顔でつながる機会をつくり、子どもたちをスポーツの力でエンパワーしていく取り組みを進めていきます。本イベントにご参加いただいた皆さま、運営協力いただいた関係者の皆さま、素晴らしい施設をご提供いただいた会場関係者の皆さまに心より御礼申し上げます。

最後に、NTTドコモ北陸支社の皆さま、株式会社cover.、TSUTSUJI株式会社の皆さまのご支援ご協力のもと、本イベントを無事に実施することができました。

地域の子どもたちの学びと笑顔につながる大切な機会となりましたこと、心より感謝申し上げます。

S.C.P. Japanは「一人ひとりが自分らしく歩んでいける未来をつくる」をビジョンに掲げ、スポーツを通じて共生社会の実現を目指し、2020年に設立。１.運動プログラム、２.研修・啓発活動、３.交流プログラムを柱に、障がい、女性、LGBTQ+、国際協力、人権／セーフガーディングの5つのテーマに注力して、多様な団体と連携しながらプロジェクトを実施しています。

公式ホームページ：https://scpjapan.com/

一般社団法人S.C.P. Japan 担当：繁浪

〒277-8520 千葉県柏市若柴178-4柏の葉キャンパス148-2-6F

TEL：080-3559-8485

MAIL：info@scpjapan.com