『推しが死ぬし助けるし』最新4巻発売記念キャンペーン！！1巻無料キャンペーン実施！！

株式会社白泉社(C)︎都陽子／白泉社

『推しが死ぬし助けるし』（都陽子）最新4巻発売記念キャンペーン！！1巻無料キャンペーン実施！！

※会員限定で無料になる話も含まれます。

12/23(火)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！

【『推しが死ぬし助けるし』あらすじ】

専業主婦の結子は、推しアイドル・星野くんを応援することを唯一の生きがいにしていた。…はずだったのに、ある日星野くんが急死したというニュースが。絶望し、星野くんの残像を追いかけて事故に遭ってしまった結子。目を覚ますと、なんと結子は星野くんがデビューした2001年にタイムスリップしていた。結子は芸能事務所のマネージャーに就職して、星野くんの死を防ごうとするが…！？ 「推しの死」から始まる、時をかけるラブストーリー！

【ヤングアニマルWeb】『推しが死ぬし助けるし』はこちらから↓

https://younganimal.com/episodes/316e0174a31bf/

【コミックス情報】1～4巻好評発売中！！

『推しが死ぬし助けるし 1』（都陽子／著 白泉社）書影推しが死ぬし助けるし 1

■著者名： 都陽子

■JDCNコード：592XXXXXosinusi00111

■シリーズ名：電子版のみ

■定価：715円（本体650円＋税10%）

■発売日：2023.9.13

