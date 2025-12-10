UiPath、Microsoft Azure AI Foundryの機能をエージェンティックプラットフォームに統合

UiPath株式会社

エージェンティックオートメーションのグローバルリーダーであるUiPath株式会社（本社：東京都千代田区、会長CEO：長谷川 康一、以下「UiPath」）は、本日、UiPath Platform(TM) for agentic automation and orchestrationがMicrosoft Azure AI Foundryと統合することを発表しました。この統合により、エンタープライズ向けのガバナンスを備えた、業務に不可欠なワークフローのオーケストレーションが可能になります。

UiPathによるAzure AI Foundryとの統合により、UiPathのエージェントがAzure AI Foundryのエージェントやモデルと連携することで、エンド・ツー・エンドのプロセスを自動化できるようになります。Model Context Protocol（MCP）を利用することで、Microsoft 365 CopilotおよびMicrosoft Copilot Studioとのネイティブ双方向統合が拡張され、UiPath MaestroはMicrosoftまたはUiPathのエージェントを通じて、エンド・ツー・エンドのオーケストレーションワークフローの展開と拡張が可能になります。これにより、プロセスのオーナーやアナリストは、AIエージェントを実際の企業ワークフローに導入する際に必要な信頼性、透明性、ガバナンスを確保でき、ビジネス価値をより迅速に実現できるようになります。

エージェントとオーケストレーションの連携により、医療画像診断を進化させ、より良い治療結果に貢献

AIによる自動化とオーケストレーションの一例として、医療画像における偶発的所見の検出と伝達をエージェント主導で行うプロセスが挙げられます。偶発的所見は、患者の健康に悪影響を及ぼす可能性があるにもかかわらず、見落とされることがあり、結果として治療の遅れや医療費の増加につながることがあります。

UiPathのAIエージェント、Azure AI Foundryのエージェント、そしてUiPath Maestroによるオーケストレーションの組み合わせにより、過去と現在の画像診断結果を比較・分析し、注意が必要な所見を抽出して包括的なフォローアップレポートにまとめるエージェント主導のプロセスを構築します。この一連のワークフローは、医師や専門医による確認を経て、迅速なフォローアップケアの開始につなげることができます。

UiPathは、Microsoft Marketplaceの新たなカテゴリ「AI Apps and Agents」のリリース時のラインナップとして紹介されています。Microsoft Cloud、Azure AI Foundry、Copilot、UiPath Platformを統合することで、企業は医療や金融サービスをはじめとする多様な業種においてエージェンティックオートメーションを拡張でき、AIのサイロ化を解消し、企業の業務プロセスへと組み込むことができます。

UiPath株式会社 プロダクトマーケティング部 部長の夏目 健は、次のように述べています。

「企業は、単にAIそのものを必要としているのではありません。最も重要な業務プロセスの中でAIが稼働していることが必要なのです。Azure AI FoundryをUiPath Platformに統合することで、MicrosoftのAIエージェントとUiPathのAIエージェントを接続し、大規模にオーケストレーションすることが可能になります。これにより、お客様が期待するガバナンス、信頼性、企業レベルの実行力を備えたエージェンティックオートメーションが実現し、AIの可能性を測定可能なビジネス成果へと変えていきます。」

MicrosoftのグローバルISVエコシステム担当バイスプレジデントであるSandy Gupta氏は次のように述べています。

「Microsoftが推奨するエンタープライズ向けエージェンティック・オートメーション・プラットフォームとして、UiPathはすでに、Microsoft CloudとAIが適切なソリューションによって企業をどのように変革できるかを実証しています。今後も連携を深め、お客様が個別の自動化から真のエージェンティックトランスフォーメーションへと移行できるよう支援していくことを楽しみにしています。」

UiPathとMicrosoftがどのようにエージェンティックオートメーションを企業全体で実現しているかについての詳細は、こちら(http://www.uipath.com/solutions/technology/microsoft-automation)（英語）をご覧ください。

UiPath社について

UiPath（NYSE：PATH）は、エージェンティックオートメーションのグローバルリーダーとして、企業がAIエージェントの可能性を最大限に活かし、複雑なビジネスプロセスを自律的に実行・最適化できるよう支援しています。UiPath Platform(TM)は、コントロールされたエージェントと開発の柔軟性、そしてシームレスな統合を独自に組み合わせることで、組織がエージェンティックオートメーションを安全かつ自信を持って推進できるよう支援します。セキュリティ、ガバナンス、相互運用性を重視するUiPathは、自動化によりAIの可能性が最大限になり、業界に革命を起こす未来へと進んでいく企業をサポートしています。詳細については、www.uipath.com/ja(http://www.uipath.com/ja)をご覧ください。

UiPathはUiPath社の米国およびその他の国における商標です。また、すべての製品名および会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。これらの名称、商標およびブランドの使用は、承認を意味するものではありません。